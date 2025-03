Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se van de viaje tras confirmar relación

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashirose van de viaje tras confirmar romance. Instarándula

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se encuentra en su mejor momento tras confirmar su relación. El portal Instarándula publicó unas imágenes donde se les ve en el aeropuerto Jorge Chávez, esperando su vuelo. Si bien es cierto, no se sabe si era nacional o internacional, la pareja se luce muy unida y con maletas en mano.

Ambos visten ropa cómoda para la ocasión, mientras Xiomy usó una especie de pantaloneta negra y botines bajos, Jefferson Farfán vistió un pantalón holgado, zapatillas y su característica gorra. Otra foto que enviaron las ratujas a Samuel Suárez es donde se les ve en el patio de comidas. Hasta el momento, ninguno de los protagonista ha publicado algo en sus redes sociales.

Como se recuerda, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro confirmaron que retomaron su relación en sus respectivas plataformas. “Lo voy a decir de una vez, es recontra oficial. Para que la gente no me jo.., es oficial, tengo hasta anillo”, dijo el exfutbolista en su programa Enfocados, mientras mostraba su dedo anular.

“Me llegó el amor, hermano. Este 2025 es mío, mi galáctico”, vociferó Farfán fiel a su estilo a su compañero de conducción Roberto Guizasola. “Es este o nunca”, acotó Jefferson bastante emocionado. “De verdad, hermano, estoy feliz de la vida, todo muy bien, gracias a Dios”, dijo el exfutbolista.

Jefferson Farfán oficializa emocionado su relación con Xiomy Kanashiro: “Me llegó el amor”. Infobae Perú / Captura Enfocados

Por su parte, Kanashiro se pronunció en su espacio ¿Ahora qué? “Nosotros estamos muy felices y contentos. Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento que no esperábamos, como siempre he dicho, éramos amigos, y yo le había dicho que yo no iba a ser una más de su plato”, comentó Kanashiro, dejando en claro que siempre buscó una relación formal.

Muy orgullosa, la joven también mostró su anillo simbólico, en señal de que su relación con Jefferson Farfán va en serio. Prueba de ello, no tuvieron ningún problema en exponerse en el aeropuerto, sabiendo que muchos estarían alertas de sus pasos.

Xiomy Kanashiro y el ultimátum que le dio a Jefferson Farfán para oficializar: “No iba a ser una más” | YouTube

Jefferson Farfán confirmó su relación después de varios años de soltería, tras culminar su romance con Yahaira Plasencia. Si bien es cierto, tuvo otras relaciones, no llegó a oficializar ninguna.

¿Cuál es la diferencia de edad de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán?

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se ha convertido en un tema de interés para muchos tras la revelación oficial del vínculo sentimental. La noticia ha generado numerosas reacciones entre los seguidores del deportista quienes se han centrado en diversos aspectos de esta relación, entre ellos, su diferencia de edad.

Uno de los temas más comentados es la edad que tiene el futbolista y cuánto le lleva a su pareja. Xiomy Kanashiro, la popular integrante de la Casa de Comedia, tiene 27 años, mientras que Jefferson Farfán cumplió 40 años el 28 de octubre, teniendo 13 años más que ella. Este dato ha captado la atención de muchos, quienes han expresado sus opiniones sobre esta disparidad en la edad.

Mientras unos han tomado con normalidad esta diferencia de edad, otros han cuestionado los 13 años de diferencia entre los novios. Lo cierto es que ese detalle poco o nada les importa a la conductora y al exfutbolista, quienes han expresado su amor abiertamente.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: ¿Cuál es la diferencia de edad entre la reciente pareja?. IG