Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: ¿Cuál es la diferencia de edad entre la reciente pareja?

Jefferson Farfán oficializa emocionado su relación con Xiomy Kanashiro: “Me llegó el amor”. Infobae Perú / Captura Enfocados

Jefferson Farfán ha causado gran revuelo al oficializar su relación con Xiomy Kanashiro desde su podcast “Enfocados”. En una conversación con su gran amigo y compañero Roberto Guizasola, Farfán hizo oficial su vínculo con Kanashiro, una revelación que ha captado la atención de sus seguidores y que, además, ha generado diversas preguntas.

Una de las más comentadas es la diferencia de edad que existe entre ambos, la cual ha despertado la curiosidad de los fanáticos.

¿Cuántos años de diferencia hay entre ellos?

Aunque la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro ha sido un tema de especulación en los últimos meses, pocos conocían el detalle exacto de la diferencia de edad. La integrante de la Casa de Comedia, quien se ha ganado una gran popularidad a raíz de su relación con el exfutbolista de Alianza Lima, tiene 27 años, mientras que Farfán, cumplió 40 años el 28 de octubre.

La pareja tendría una diferencia de 13 años. Este dato ha sido uno de los más comentados por los seguidores del exfutbolista, quienes no han dudado en expresar sus opiniones sobre este aspecto de la relación.

Mamá de Xiomy Kanashiro responde ante eventual boda de su hija con Jefferson Farfán. (Foto; Captura de IG)

Jefferson Farfán y cómo revelo su relación con Xiomy Kanashiro

La revelación oficial de la relación de jefferson Farfán con Kanashiro ocurrió durante la grabación de su podcast, un programa en el que el exjugador suele compartir anécdotas y reflexiones con su compañero Roberto Guizasola.

Durante uno de los segmentos, Guizasola notó un peculiar detalle: un anillo en el dedo de Farfán. Tras hacer una broma al respecto, le preguntó a Farfán sobre la joya que llevaba puesta. A lo que el exfutbolista, entre risas y miradas cómplices, no pudo evitar confirmar que el anillo tenía un gran significado sentimental.

“Ya es recontra oficial, hermano, para que la gente no me j...”, comentó Farfán, asegurando que el anillo representaba su relación amorosa con Xiomy Kanashiro.

La revelación dejó claro que su vínculo está más sólido que nunca, y aunque la diferencia de edad entre ellos haya sido un tema de conversación, ambos han decidido seguir adelante con su relación sin preocuparse por las opiniones ajenas.

Este gesto público de Farfán no solo ha dejado claro el nivel de compromiso entre él y Xiomy, sino que también ha servido para despejar cualquier duda sobre su relación, que ahora, gracias al exfutbolista, se ha vuelto aún más pública.

Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro expresa su amor por Jefferson Farfán

En uno de los últimos episodios del podcast ¿Ahora qué?, Xiomy Kanashiro no dudó en mostrar su amor por Jefferson Farfán, destacando las cualidades humanas del exfutbolista por encima de cualquier aspecto superficial.

“Me enamoré de quien menos lo esperaba. Jefferson es una persona increíble, muy divertido, tiene un corazón... yo me enamoré de ese corazón”, expresó visiblemente emocionada.

Xiomy Kanashiro confirma que retomó su relación con Jefferson Farfán. YouTube: TVMOs

Además, durante la conversación, Kanashiro aprovechó para resaltar su atracción física por Farfán, compartiendo detalles que evidencian la conexión y el amor que sienten. “Me encanta mi moreno, a mí me encanta, porque a mí me gustan los morenos, lo he dicho siempre. Me gusta su porte, su tamaño, por todos lados, ¡olvídate! Estamos muy felices”, afirmó con una sonrisa.

Finalmente, la exAgua Bella confirmó de manera oficial que retomó su relación con el exfutbolista, luego de conversaciones y acuerdos mutuos. “Entonces, se puede decir que he retomado mi relación con Jefferson Farfán... conversamos bien y tengo que decir que es oficial mi relación con Jefferson Farfán”, concluyó, dejando claro que su vínculo está más fuerte que nunca.

