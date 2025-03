Jefferson Farfán muestra anillo que comparte con Xiomy Kanashiro y explica qué significa: “Me quedo en este techo”

Jefferson Farfán oficializa emocionado su relación con Xiomy Kanashiro: “Me llegó el amor”. Infobae Perú / Captura Enfocados

En medio de gran emoción, Jefferson Farfán sorprendió al confirmar su relación con Xiomy Kanashiro, con quien terminó recientemente tras exponerse su corto romance. Ambas figuras publicaron en sus redes sociales que habían decidido no continuar este vínculo. Sin embargo, todo ha dado un giro en la vida de la pareja.

En la última edición de su programa Enfocados, Jefferson Farfán decidió confirmar que había retomado su romance, y no solo eso, mostró un anillo que comparte con la popular chinita, conductora de Panamericana TV.

Todo empezó cuando Roberto Guizasola, compañero de conducción de Jefferson Farfán, le preguntó si cree que podría asistir a una reunión que promete. Al escuchar un rotundo ‘sí', el futbolista fue más directo y le consultó a la Foquita por el anillo que llevaba en el dedo anular.

Jefferson Farfán muestra anillo que comparte con Xiomy Kanashiro.

Aunque se mostró bastante nervioso, Jefferson Farfán lo mostró y explicó que era simbólico, iniciando así su confesión sobre una nueva relación con Xiomy Kanashiro. “Es un anillo simbólico, hermano”, causando la sorpresa de Roberto, quien rápidamente le preguntó si este detalle significaba su estabilidad emocional en la relación. “¿Te quedas en este techo? ¿O te vas a otro techo?”, preguntó. “Me quedo en este techo”, dicho con gran seguridad Jefferson Farfán, dejando en claro que sus intenciones con la conductora de TV eran bastante serias.

Si bien es cierto, Xiomi no se ha pronunciado al respecto, la joven no ha dejado de publicar en sus redes sociales, donde los seguidores rápidamente obsrvaron que, efectivamente, ella también cuenta con un anillo en su dedo anular. “¿Y ese anillo?”, le preguntaron. La joven solo respondió con una carita de sorpresa.

Xiomy Kanashiro luce anillo. ¿Es el que le dio Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán confirma relación con Xiomy Kanashiro

“Lo voy a decir de una vez, es recontra oficial, hermano. Para que la gente no me jo.., es oficial, tengo hasta anillo”, dijo el exfutbolista mostrando su dedo anular. Mientras que el conductor hacía tamaña revelación, en el cintillo del programa se confirmaba el anuncio: “Jefferson Farfán retoma su relación con Xiomy Kanashiro”, se podía leer.

“Me llegó el amor, hermano. Este 2025 es mío, mi galáctico”, vociferó Farfán fiel a su estilo. “Es este o nunca”, acotó Jefferson.

En esta conversación, Jefferson Farfán indicó que tan serio iba con la conductora de Panamericana TV que hasta había hablado con sus suegros, quienes no dudaron en advertirle que no le haga daño a su hija. “Es tan oficial que ya hablé con mis suegros. Me han dicho: pórtate bien, negro de mi***”, dijo entre risas.

Infobae Perú / Captura Enfocados

Dejando las bromas de lado, Jefferson Farfán indicó que estaba muy feliz en su relación. “De verdad, hermano, estoy feliz de la vida, todo muy bien, gracias a Dios”, dijo el exfutbolista a su amigo Roberto, quien no dudó en celebrarlo y decirle que ‘ya era hora’ de darse una oportunidad en el amor. “Ya era hora, mucho pare de sufrir”, dijo Guizasola.

Jeffeson Farfán coincidió con ello y le envió un beso a Xiomy Kanashiro, quien hasta el momento no ha publicado nada al respecto.

Infobae Perú / Captura Enfocados

Recordemos que la última relación oficial que tuvo Jefferson Farfán fue con Yahaira Plasencia, en el 2015. En aquella ocasión, el exfutbolista lo hizo público con un extenso comunicado. Sin embargo, el romance terminó a causa de una infidelidad de parte del cantante. Pese a que retomaron su situación sentimental tiempo después, ésta no llegó a buen puerto.