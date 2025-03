Xiomy Kanashiro responde a Shirley Arica tras sus revelaciones sobre Jefferson Farfán en ‘EVDLV’: “Yo le pongo mil”

Xiomy Kanashiro responde a Shirley Arica tras dar detalles íntimos de Jefferson Farfán. YouTube. TVMOS

En la última edición de El Valor de la Verdad, emitida el 16 de marzo, Shirley Arica sorprendió a la audiencia con detalles desconocidos sobre su relación con Jefferson Farfán. La exchica reality dejó a los televidentes impactados al exponer aspectos íntimos de su vinculación con el futbolista, revelando una relación que, aunque estuvo marcada por la atracción mutua, nunca llegó a formalizarse.

En su participación, ‘La chica realidad’ narró que a pesar de la atracción que sentía por Farfán, su relación nunca fue más allá de lo físico y nunca pasó de un vínculo informal. “Sí, tuve algo con él, pero nada de lo que parece. No fue como lo pintan”, comentó Arica, dejando entrever que su experiencia con el seleccionado peruano no fue como la imagen pública que se tiene de él.

Shirley Arica y su historia con Jefferson Farfán

La defensa de Xiomy Kanashiro

Frente a las revelaciones de Shirley Arica, Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, no tardó en defenderlo públicamente. En su programa del lunes 17 de marzo, ‘¿Ahora qué?’ del canal TVMOS+, sus compañeros Carloncho y Carlos Vilchez le hicieron la misma pregunta a la modelo: ¿cuánto le daría de puntaje a Jefferson Farfán?

Con firmeza, Xiomy respondió: “Yo le pongo mil, tenemos mucha química”. La modelo dejó claro que su relación con Farfán es diferente y que la complicidad entre ellos es lo que más valora.

“En mi caso, él y yo tenemos mucha química y complicidad. Cuando tú tienes mucha confianza con tu pareja, hay esa química... eso nos pasó desde el primer día… fue muy pasional”, explicó Kanashiro.

Xiomy también resaltó la importancia de la intimidad y la complicidad dentro de una pareja, comentando que tanto ella como Farfán están completamente enfocados en sus respectivos trabajos.

“Eso (la intimidad en una pareja) es una relación importante. Hemos hecho un match increíble, siempre los dos en sus cosas, él trabajando, yo trabajando. Tenemos mucho tema de conversación y tener su espacio es lo más importante”, expresó la modelo.

Con estas palabras, Kanashiro dejó claro que lo que ella y Farfán comparten es algo mucho más profundo que lo que algunos podrían suponer a partir de las revelaciones de Shirley Arica.

Xiomy Kanashiro confirma que retomó su relación con Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro a Shirley Arica: “No importa el pasado”

Xiomy Kanashiro enfatizó que lo más importante para ella es el presente. “A mí el pasado no me importa, yo vivo mi presente 2025…”, comentó, destacando que no se deja afectar por las experiencias pasadas de su pareja, sino que está enfocada en lo que están viviendo ahora.

Con estas declaraciones, Xiomy Kanashiro dejó claro su amor y respeto por Jefferson Farfán, defendiendo su relación con él y mostrando su compromiso con el presente, a pesar de las controversias generadas por las revelaciones de Shirley Arica.

Xiomy Kanashiro responde a Shirley Arica tras sus revelaciones sobre Jefferson Farfán en 'El Valor de la Verdad'.

Las impactantes revelaciones de Shirley Arica

Durante el programa de ‘El Valor de la Verdad’, Beto Ortiz intentó profundizar en la relación de Shirley Arica con Farfán, y le pidió que calificara al futbolista en una escala del 1 al 20. Al principio, Arica otorgó un puntaje de 10 puntos, pero al ver la sorpresa de Ortiz, rápidamente subió su calificación a 11, explicando.

“El 10 de la calle, ya 11. Cae una leyenda… Es que no todo es lo que parece”. Con estas palabras, Arica dejó claro que su experiencia personal con Farfán no coincidía con la imagen pública que tiene el futbolista, agregando que a pesar de la atracción que existió entre ellos, no hubo una relación formal.

Las declaraciones de Arica dejaron a muchos sorprendidos, pero también generaron una gran polémica en las redes sociales, donde se comenzaron a especular sobre la relación de Farfán con otras figuras del entretenimiento.

Shirley Arica hace fuerte revelación íntima de Jefferson Farfán: "Nada es lo que parece".