Magaly Medina sobre contrato de confidencialidad de Roberto Guizasola a Alexandra Díaz: “Está legalizando la infidelidad”

Magaly Medina sobre contrato que le hizo firmar Roberto Guizasola a Alexandra Díaz: “Con eso está aceptando infidelidad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista Magaly Medina, en su programa Magaly TV La Firme del 17 de marzo, reveló nuevos y sorprendentes detalles sobre la supuesta relación clandestina de Roberto Guizasola con la joven Alexandra Díaz, que ha generado gran revuelo en los medios.

Tras emitir un informe sobre Guizasola y Díaz el pasado jueves, Medina expuso una serie de hechos insólitos y preocupantes que involucran tanto a la joven como a su padre, quienes hablaron abiertamente con el equipo de reporteros de Magaly TV.

Según las declaraciones de Medina, el expelotero habría convencido a la joven, de 21 años, de firmar un contrato de confidencialidad. Este acuerdo, que según Medina es completamente inusual, habría sido elaborado en una notaría y obliga a la joven a no hablar sobre la relación que mantenía con Guizasola.

Magaly Medina sobre contrato que le hizo firmar Roberto Guizasola a Alexandra Díaz: “Con eso está aceptando infidelidad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Aunque el documento fue mencionado, la periodista dejó en claro que no mostraría el contrato por ser un documento privado. Sin embargo, reveló que la información sobre el contrato fue confirmada tanto por Alexandra como por su padre, quienes compartieron con el equipo de investigación los detalles de este acuerdo.

“Este contrato de confidencialidad, que él hizo firmar a la chica, es para que no hablara, para que no lo echara, para que no lo denunciara. Al hacer firmar este documento legal, él la está legalizando a la vez... ¡está legalizando la trampa!”, expresó Magaly con indignación.

Para la periodista también comentó que este contrato no solo busca silenciar a la joven, sino que también refleja cómo el expelotero intentó ocultar su infidelidad con un documento legal. Medina añadió que, tras la firma del contrato, las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando Alexandra Díaz denunció que había sido intimidada y amenazada.

Magaly Medina sobre contrato que le hizo firmar Roberto Guizasola a Alexandra Díaz: “Con eso está aceptando infidelidad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según la información proporcionada por la joven y su padre, Guizasola comenzó a escribirle cuando ella tenía apenas 15 años. En una denuncia presentada ante la policía, Alexandra contó que desde esa edad, el deportista le enviaba mensajes y la mantenía bajo su influencia.

Sin embargo, la joven afirmó que no fue hasta 2022 que lo conoció personalmente, aunque los audios obtenidos por el equipo de Medina muestran que Alexandra mencionó haber “obedecido” a Guizasola desde los 15 años, lo que añadió un nivel más de complejidad al caso.

Magaly Medina también destacó la necesidad de una investigación profunda por parte del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público para esclarecer la situación y proteger a las víctimas de esta problemática. “Esto va más allá de un simple caso de infidelidad, estamos hablando de manipulación, abuso de poder, y un caso de amenazas graves”, expresó la periodista.

Magaly Medina sobre contrato que le hizo firmar Roberto Guizasola a Alexandra Díaz: “Con eso está aceptando infidelidad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme