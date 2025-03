Lilia Paredes denuncia ante la ONU “conspiración nefasta” contra Pedro Castillo: “Su vida se le está apagando”

Lilia Paredes, quien reside en México junto con sus dos menores hijos en condición de asilo político, denunció en una carta a la ONU las condiciones en las que Pedro Castillo se encuentra detenido. Composición: Infobae Perú

El 14 de marzo de 2025, Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente peruano Pedro Castillo Terrones, envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitando una reunión urgente. Según la misiva que fue publicada en las redes sociales de la ex primera dama, Pedro Castillo, quien se encuentra en huelga de hambre desde el 10 de enero como protesta por el juicio que enfrenta por el intento de golpe de Estado en 2022., ha experimentado una serie de complicaciones de salud que ponen en riesgo su vida. En la carta, la maestra peruana que fue primera dama del Perú de 2021 a 2022, explica que la huelga de hambre fue iniciada por su esposo como una protesta contra “un juicio que es una farsa” y una “conspiración nefasta” en su contra.

“Mi esposo ha tomado la determinación de protestar pacíficamente, iniciando una huelga de hambre seca, ante tanto abuso del que somos víctimas, tanto su familia, el pueblo peruano, como él mismo”, indicó Lilia Paredes en la misiva. Una huelga de hambre seca es una forma extrema de protesta en la que los participantes se abstienen no solo de comer alimentos sólidos, sino también de ingerir líquidos.

La carta también solicita intervención internacional urgente, pues sostiene que la salud de Castillo ha empeorado y continúa deteriorándose debido a su protesta: “Apelo a los principios universales de no selectividad, objetividad y no discriminación, para que atienda mi petición, su excelencia, el tiempo apremia, pues la huelga de hambre seca ya descompensó la salud de mi esposo y (ha tenido) que ser trasladado al hospital. Cada hora que pasa, su vida se le está apagando.”

Lilia Paredes, quien reside en México junto con sus dos menores hijos en condición de asilo político, también denuncia las condiciones en las que Pedro Castillo se encuentra detenido, las cuales considera inapropiadas y contrarias a los estándares internacionales. En su carta, Paredes menciona que las autoridades peruanas han puesto a su esposo bajo circunstancias que él califica como injustas: “Apelo a la responsabilidad como Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a los procedimientos aquí mencionados, para que pueda escuchar mi testimonio, en calidad de víctima, madre, esposa y perseguida política”.

Diputado español también denunció ante la ONU presuntos malos tratos a Pedro Castillo

Manifestantes bloquearon la salida de la ambulancia que trasladaba al expresidente Pedro Castillo de regreso al penal de Barbadillo. | Fuente: Yura Noticias Arequipa

Lilia Paredes no está sola en su reclamo. El diputado español Enrique Santiago Romero ha denunciado ante la ONU que el juicio de Pedro Castillo ha sido obstaculizado debido a que se le ha asignado un defensor público en contra de su voluntad. Santiago argumenta que, al ser forzado a aceptar un abogado asignado por el sistema judicial, se le está negando el derecho a una defensa efectiva, lo que podría afectar el proceso judicial de Castillo.

“El juicio contra Pedro Castillo ha sido obstaculizado al no permitirle una defensa adecuada”, indicó Santiago, refiriéndose a las dificultades que enfrenta Castillo al no poder elegir a su defensa legal. Este aspecto de la denuncia pone énfasis en las irregularidades dentro del proceso judicial, señalando que la imposibilidad de Castillo de contar con abogados de su elección podría estar afectando la imparcialidad del juicio.

Enrique Santiago también acusó al Congreso de la República de Perú de interferir en el proceso judicial. Según el diputado, esta injerencia política ha influido en la imparcialidad de los jueces encargados del caso, manipulando el proceso judicial para favorecer ciertos intereses políticos, lo que, a su juicio, compromete la independencia del sistema judicial.

INPE desmiente huelga de hambre de Pedro Castillo: “Está comiendo con normalidad”

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha desmentido al expresidente Pedro Castillo, confirmando que este levantó su huelga de hambre el jueves 13 de marzo de 2025, después de haber iniciado la protesta el 10 de marzo como un acto de resistencia contra el juicio que enfrenta por el intento de golpe de Estado de 2022. En un comunicado oficial, el INPE aclaró que Castillo comenzó a recibir alimentos “con normalidad” desde que regresó al penal de Barbadillo, después de haber sido dado de alta tras una descompensación.

A pesar de los informes oficiales, Pedro Castillo había insistido en que seguía en huelga de hambre, publicando en sus redes sociales que no había suspendido su protesta. “NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política”, escribió en su cuenta de X. El exmandatario había señalado que continuaba con su lucha “por el Perú profundo” y que no claudicaría en su protesta, pese a las confirmaciones médicas y oficiales que indicaban lo contrario.

El INPE, a través de su comunicado, detalló que Pedro Castillo había consumido una dieta blanda después de ser estabilizado en el hospital. También se confirmó que, tras la evaluación médica, el expresidente sigue en proceso de convalecencia debido a los efectos de su huelga de hambre, aunque su salud se ha considerado “estable”. A pesar de su estado de salud, el juicio de Castillo continúa, y las audiencias siguen su curso, con el tribunal resolviendo continuar con el proceso sin tener en cuenta su solicitud de suspensión.