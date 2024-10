Lilia Paredes reaparece, llora y revela que ya se comunica con Pedro Castillo desde México: “Tiene problemas de salud”

Fuente: Ecos Latinos

La exprimera dama Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) e investigada por presunta organización criminal, reveló el último martes que ya puede comunicarse con el exmandatario desde México, el país donde se encuentra asilada junto a sus hijos desde diciembre de 2022.

Paredes, quien acudió a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum, concedió entrevistas a los medios El Sallqa y Ecos Latinos después de tres meses y se quebró en varias ocasiones cuando se refirió a su cónyuge, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por cargos de corrupción y rebelión.

“Ahora puedo comunicarme a través del teléfono monedero, para preguntarle por su salud y los hijos. Son comunicaciones muy cortas, pero gracias a Dios, tengo la oportunidad de comunicarme con mi esposo. Él tiene problemas de salud; antes se movía mucho, pero ahora que está estático, tiene problemas de salud, y eso me lastima más”, dijo.

La exprimera dama indicó que “sería mentir” si hemos hablado con funcionarios de la administración de Sheinbaum, la primera gobernante de la historia mexicana, aunque mencionó que se contactó “con personas que me han ofrecido seguir apoyándonos” en el asilo. “Vamos a esperar unos días más a que la presidenta se posicione bien. (...) Vamos a esperar estos días para ver a quién nos toca seguir. Como dijo, ella no ha llegado sola, sino con todas las mujeres, lo cual es muy importante”, señaló.

“Fue muy hermoso todo el mensaje de nuestra presidenta. Se ha quedado grabado en nuestras mentes lo que dijo sobre las mujeres y los indígenas. Es muy importante. Le deseamos lo mejor a la doctora Claudia, es un trabajo que demanda demasiado esfuerzo y es sacrificado”, abundó.

Mencionó que durante el evento oficial, realizado en la Cámara de Diputados en presencia de casi una veintena de mandatarios internacionales y cientos de representantes de países —menos Perú—, se contactó con el mandatario Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Xiomara Castro de Honduras, “buscando apoyo” para su esposo.

“Es muy triste vivir alejada de la familia, tengo que salir adelante por mis hijos. Espero poder estar juntos con mi esposo. Las injusticias en nuestro país son diarias. Solo quiero decirle que sea fuerte y valiente”, dijo. Paredes indicó que aunque él está “preso por la política”, ella lo considera aún jefe de Estado. “Mis hermanos de México tienen conciencia de que Dina Boluarte no es ninguna presidenta, por eso seguramente no llegó ninguna presidenta a ella”, agregó.

La exmaestra rural, quien anteriormente ha negado que México le entregue una pensión de 10 mil dólares mensuales, también enfatizó su independencia laboral. “Gracias a Dios, todavía tengo fuerza y valentía para seguir trabajando. Estoy trabajando, nadie me da nada. El presidente (Andrés López Obrador) me ha brindado el lugar donde estoy, de lo cual estoy sumamente agradecida, pero no me dan un solo sol porque estoy trabajando. Solo pido trabajo; me daría vergüenza pedir dinero porque puedo trabajar”, anotó.

En otro momento se refirió a un reportaje difundido el mes pasado por Cuarto Poder respecto a los viajes que realizó su hijo por el interior de México y España. “Los grandes medios no tienen de qué hablar. Les duele que un joven como mi hijo se haya ido al extranjero. Yo no le pagué el pasaje a mi hijo; fueron familiares en España quienes lo hicieron. Me duele como madre. Algún día el dolor que me causan, algún día mis lágrimas, llegarán a esas personas que juzgan injustamente la vida de mi hijo”, aseveró.

Finalmente, dijo que el pueblo peruano está siempre en sus oraciones. “Les mando un saludo enorme para todas esas mujeres luchadoras. Ya sabemos cómo somos la gente de campo”, zanjó.