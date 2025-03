Shirley Arica destapa doloroso pasado: intento de violación, abusos policiales y el abandono de su padre. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’ este 16 de marzo, la modelo Shirley Arica compartió un desgarrador relato sobre los eventos traumáticos que marcaron su infancia. La artista reveló que, siendo apenas una niña de entre ocho y nueve años, fue víctima de un intento de abuso sexual por parte de trabajadores de su padre.

Este hecho, que ocurrió en su propio hogar, dejó cicatrices emocionales profundas que, según ella, la han acompañado durante toda su vida. De acuerdo con el testimonio de Shirley, el incidente tuvo lugar mientras ella se encontraba en la sala de su casa junto a sus padres viendo televisión.

“Yo me encontraba en la sala con mis papás viendo tele. Y ellos estaban en mi cuarto. Entonces yo, bueno, como niña, quería ir a mi cuarto a sacar un juguete y mi mamá me decía, no, que quédate acá. Pero bueno, en un descuido me fui al cuarto y uno de ellos me tocó”, mencionó.

“Ya cuando me quisieron bajar el pantalón, ahí sí grité. Al principio no me di cuenta de que me estaban tocando. Me imagino yo que habré pensado que es normal o qué sé yo, no sé. Pero ya cuando me intentan bajar el pantalón, ahí fue cuando yo ya reaccioné”, comentó.

Sin embargo, según detalló Shirley, el tema no se abordó más allá de ese momento. Aunque cree que su padre presentó una denuncia, la familia optó por no hablar del asunto nuevamente, posiblemente como un mecanismo para intentar olvidar lo sucedido. Para Shirley, el impacto emocional de este evento fue duradero. “Yo creo que ya teniendo la edad que tengo y no lo he olvidado, no creo que lo olvide más adelante”, confesó, añadiendo que ahora, como madre, el recuerdo de ese episodio la afecta aún más.

El abandono paterno y su impacto emocional

Shirley Arica también enfrentó el abandono de su padre a una edad temprana, según informó en la misma entrevista con Beto Ortiz. Este hecho ocurrió cuando tenía ocho años, el mismo periodo en el que vivió el intento de abuso.

La artista describió cómo su padre dejó a su madre y a ella sin previo aviso, sin preocuparse por su bienestar durante años. Shirley relató que su madre fue quien asumió la responsabilidad de sacarla adelante, mientras ella crecía con el dolor de la ausencia paterna.

“Mi papá no se aportó muy bien conmigo, que digamos. Y yo no entiendo cómo una persona puede abandonar así, de la nada, a su hija. ¿Me entiendes? De que no se preocupó por mí muchísimo tiempo. Dejó a mi mamá su suerte. Obviamente, mi mamá fue quien me sacó a mí adelante”, confesó.

Las festividades y momentos importantes de su vida, como la Navidad o el Día del Padre, se convirtieron en ocasiones especialmente difíciles. En su adolescencia, uno de los episodios más dolorosos fue el día de su fiesta de quince años, cuando su padre le prometió que asistiría, pero nunca llegó.

Shirley tuvo que bailar con su abuelo en lugar de con él, un gesto que, aunque lleno de amor por parte de su abuelo, no pudo llenar el vacío que dejó la ausencia de su padre. “Pero yo, pasé Navidades llorando. Obviamente, a la hora que ponía el niño en el nacimiento siempre le pedía como un deseo a que mi papá venga. El día de mis 15 años también me dejó plantada”, reveló entre lágrimas.

Una relación rota y palabras hirientes

En la actualidad, la relación entre Shirley y su padre sigue siendo distante y conflictiva. Según detalló, él no la busca y, en una ocasión reciente, le envió un extenso mensaje de audio en el que le expresó palabras que ella describió como hirientes. Entre las frases que más la impactaron, su padre le dijo que, para él, estaba “muerto”.

“Pero me dijo una de ellas que ya me lo ha dicho antes, es que para ti tu padre está muerto. Y ya me lo había dicho hace años. Me lo volvió a repetir dentro de un audio muy largo que me dijo un montón de cosas también. Y me hirió, ¿me entiendes? Después de mucho tiempo volvió a herirme cuando yo ya me sentía curada”, aseveró.

La artista explicó que intentó responder de manera calmada y respetuosa, pero su padre interpretó su respuesta como un ataque. En el audio, él también le recriminó aspectos de su vida y sus decisiones, lo que Shirley percibió como una actitud más propia de un enemigo que de un padre. “Una persona que ama no daña”, concluyó.

Shirley Arica revela los abusos sufridos durante su detención en la carceleta

La modelo Shirley Arica también confesó en ‘El Valor de la Verdad’ sobre los abusos que sufrió durante su detención en la carceleta, un episodio de su vida que la marcó profundamente. La exchica reality, quien en ese entonces se encontraba en medio de la pandemia, narró cómo fue arrestada injustamente y, mientras estuvo detenida, fue víctima de tocamientos indebidos por parte de oficiales de policía.

“Fue en plena pandemia, cuando había un toque de queda a las 8 de la noche. Yo fui a dejar unos productos de gimnasio a casa de una amiga. Estaba con unos futbolistas en su casa, y cuando llegué, me dijeron que esperara un momento. Fue cuando la policía tocó la puerta”, relató Arica, quien había ido solo para dejar los productos y regresar rápidamente.

De acuerdo con su testimonio, la situación se descontroló cuando los oficiales ingresaron a la casa, buscando a los futbolistas presentes. “Los chicos salieron corriendo por el techo, se tiraron por las ventanas. Un caos”, recordó. Arica, por su parte, decidió esconderse en un clóset, pensando que sería una forma de evitar ser detenida. “Pero mi amiga tocó la puerta, y me encontré con la policía. Salí y me reconocieron al instante. Me dijeron, ‘usted es la señorita Shirley Arica’. Fue así que me subieron a una patrulla y me llevaron a la comisaría”, explicó la modelo.

“Nos metieron a la carceleta, y tuvimos que dormir en el piso, sobre cartones. No había colchón, y lo peor es que no sabías si era día o noche. Era una total sensación de desorientación”, narró, describiendo las condiciones precarias en las que se encontraba. La situación, sin embargo, empeoró cuando fue víctima de abusos durante su encarcelamiento.

“Estábamos recostadas, mi amiga y yo, cuando de repente sentí que alguien metía la mano a través de las rejas. No podíamos verles la cara, pero nos tocaban las piernas”, confesó Arica, visibilizando el abuso sexual del que fue objeto. “Eran policías, porque las botas que vi eran de oficiales”, agregó.

No denunció

Aunque Arica consideró denunciar lo ocurrido tras su liberación, se dio cuenta de que no había pruebas suficientes y que su denuncia probablemente no tendría respaldo.

“Quedó ahí, no denuncié. Fue perder el tiempo. Nadie me habría creído. Me pintaron como la chica escándalo, la que estuvo con futbolistas y terminó presa. Pero la verdad era otra”, afirmó con amargura.

