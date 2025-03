Armonía 10: “Juan José Santiváñez no tiene liderazgo ni autoridad moral para dirigir el Mininter”, afirma exministro Pedraza

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que salvo la propuesta del Mininter sobre la creación de un grupo especial contra extorsiones, sus propuestas para enfrentar este problema no tienen ningún efecto. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Agencia Andina/Carlos Lezama)

La muerte del cantante de Armonía 10, Paul Flores García, volvió a en la mira la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien aún no se pronuncia de forma pública sobre el atentado contra la orquesta musical. A raíz de lo ocurrido, Infobae Perú conversó con el exministro del sector, Walter Pedraza, quien afirmó que la gestión actual del Mininter debe salir, pero que no hay una voluntad política para hacerlo.

La evaluación negativa de Pedraza sobre la gestión del ministro Santiváñez no solo se basa en el asesinato de ‘El Russo’, como era conocido Paul Flores, sino que el exministro del Interior también consideró el estado actual de la inseguridad en el país y los casos de presunta corrupción que rodean la gestión de Santiváñez.

“Yo creo que el ministro, al margen de si es competente o no, ha fracasado en lo que viene haciendo. Ya no resulta idóneo para conducir un sector tan importante y en una situación tan delicada. Después de tantas investigaciones, después de que hayan allanado su vivienda y su despacho, eso lo deslegitima (...). Es un personaje ya no idóneo, incompatible con el cargo que hoy ostenta. Sin liderazgo ni autoridad moral para conducirlo (el Mininter), de manera que debería dar un paso al costado”, indicó el exministro a Infobae Perú.

Fiscalía realizó diligencias en la casa de Juan José Santiváñez. (Foto: Mininter)

Sin voluntad: “La presidenta no tiene olfato político”

En ese sentido, Pedraza también sostuvo que hasta el momento no se han producido ninguno de los tres supuestos que permitirían la salida del ministro Santiváñez de su cargo: El titular del Mininter no tiene intenciones de renunciar, la presidenta Dina Boluarte lo apoya, y desde el Congreso no habría una voluntad política real para censurarlo. En este último caso, el exministro del Interior sostiene que hay una “alianza” entre bancadas.

“Un ministro sale por tres razones. Porque quiere, y ya se ve que no quiere hacerlo. Porque la presidenta le pide la renuncia, y vemos que tampoco lo hace, y eso demuestra que Dina Boluarte no tiene olfato político. Santiváñez es un lastre para su gobierno. Y finalmente por el Congreso, pero está clarísimo que tampoco quieren que se vaya (...). El fujimorismo, APP y otros, lo apoyan. Está claro que hay una alianza para que el señor se quede. Para mí está claro que su permanencia deteriora la seguridad (ciudadana)”, indicó Pedraza a este medio

El Mininter debería potenciar equipos contra extorsión

Aunque el motivo del ataque contra el bus de Armonía 10 aún no ha sido declarado oficialmente, es conocido que la agrupación enfrentaba amenazas de extorsión desde noviembre del año pasado, al igual que ocurrió con otras orquestas. En ese sentido, Pedraza sostuvo a Infobae Perú que el problema del Mininter es que actualmente se ataca a los sicarios que cometen los delitos, pero no se busca efectivamente a los líderes criminales que están detrás de las mafias de extorsión.

Grupo GOREX contra la extorsión fue presentado en septiembre del 2024 por el ministro del Interior Juan José Santiváñez. (Foto: Mininter)

Según el ex titular del Mininter, operativos como Amanecer Seguro o Retorno Seguro “están bien, pero no tienen relación con un combate directo contra la extorsión”. Lo que debería hacerse en realidad, según Pedraza, es potenciar al Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex) de la Policía Nacional.

“Lo que menos se hace es potenciar el Gorex, que es exactamente lo que se debía hacer. Un grupo especial tenga cientos de efectivos policiales a tiempo completo, que haga inteligencia, tenga recursos, tecnología, logística... Este es un grupo diminuto que hace muy poco porque no tiene recursos humanos ni logísticos (...) debería tener efectivos dedicados a inteligencia, sin plazos, sin presiones, que pueda identificar a las personas que realizan los actos extorsivos”, indicó Pedraza a Infobae Perú.

“El asesino de este cantante (Paul Flores García). Si bien el asesino directo es el sujeto que disparó, tras él hay una organización, hay alguien o un grupo que dirigen estas acciones. Ese tiene que ser el objetivo. Obviamente, también el autor directo; pero si uno quiere detener estos fenómenos, el objetivo tienen que ser aquellos que generan los actos extorsivos, quienes los dirigen”, afirmó Pedraza a este medio.