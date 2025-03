Alondra Huárac debutó como conductora y su papá Nilver recordó la promesa que le hizo: "Te regalo un programa". | Panamericana TV.

Alondra Huárac debutó como conductora de televisión tras estrenarse una nueva versión de ‘La movida de los sábados’, programa que lanzó a la fama a Janet Barboza. Este espacio musical se emitirá todos los sábados por la señal de Panamericana TV.

Asimismo, en su inicio, un curioso momento llamó la atención de todos los presentes, pues el mismo Nilver Huárac se hizo presente para felicitar a su hija y revelar una promesa que le hizo cuando ella cumplió 15 años y no pudo darle ningún regalo por el confinamiento de la pandemia.

“Orgullo de ti mi amor. Hace cuatro años, en plena pandemia, no estábamos juntos en la casa porque yo tenía que estar con mi mamá. Entonces, ella me preguntó por su regalo, y a mí se me ocurrió decirle, porque cumplía 15 años, que como regalo le iba a dar un programa de televisión, nunca pensé que ese momento se iba a hacer realidad”, comentó el productor de cumbia.

Alondra Huárac debutó en la conducción de 'La movida de los sábados'. (Foto: Captura de TV)

De inmediato, Alondra Huárac señaló que era cierto lo que le dijo su papá en su momento; sin embargo, ella no creía que esta promesa se pudiera cumplir, pues pensaba que su progenitor solo estaba bromeando en su momento. Posteriormente, la modelo se acercó a su papá para pedirle la mano y agradecerle por haber cumplido con sus promesas.

“Yo en ese momento no me lo creí la verdad, lo tomé como una broma, pero bueno, papá, ahora que lo has cumplido tengo algo que decirte: ‘Ha sido un placer hacer negocios contigo’”, señaló la joven.

Finalmente, la joven se tomó un tiempo para agradecer a todas las personas que le han dado su respaldo en este nuevo inicio, así como a su papá por darle la oportunidad de estar al frente de un programa de televisión, uno que tuvo mucho éxito en años anteriores.

“Primero quiero agradecer a Dios, porque sin él nada de esto hubiera sido posible, agradecer al público, también le quiero agradecer a mi papá por haberme dado la oportunidad de estar aquí en ‘La movida de los sábados’”, sentenció.

Nilver Huárac se quebró al ver a su hija como conductora

El regreso de ‘La movida de los sábados’ estuvo cargado de emoción, especialmente para Nilver Huárac, quien no pudo contener las lágrimas durante la presentación de la nueva temporada. El reconocido productor se mostró visiblemente conmovido al ver que su emblemático programa volvía a la televisión, esta vez con su hija, Alondra Huárac, como conductora. Frente a la multitud reunida en un conocido centro comercial, expresó su sentir con sinceridad: “Después de tantos años, ¿puedo llorar?”, dejando en evidencia la importancia de este momento en su carrera.

Luego de este emotivo episodio, Nilver Huárac presentó con orgullo a Alondra, quien debutó oficialmente como la nueva figura del espacio televisivo. La joven, emocionada y agradecida, saludó al público con entusiasmo: “Buenas tardes, Perú. Me encuentro muy emocionada, gracias, muchas gracias por estar conectados en mi casa, nuestra casa, Panamericana Televisión. En el programa que se convertirá en tu favorito”.

Para Nilver, este estreno tuvo un significado especial, ya que jamás imaginó que el programa que él ayudó a construir renacería con su hija al frente. Aseguró que este nuevo ciclo traerá grandes sorpresas y que confía plenamente en el talento y carisma de Alondra para conquistar a la audiencia.