Muerte de familia en Los Olivos: La carta que revela la razón del trágico final de cirujano dentista, esposa y sus mellizos

Esposos planearon crimen y suicidio en Los Olivos

El pasado lunes 10 de marzo, hallaron el cuerpo de toda una familia al interior de su departamento en Los Olivos. La Fiscalía de la Nación recabó testimonios, antecedentes y documentos para conocer qué sucedió aquel día. José Luis López Nuncevay, de 46 años, y su esposa, Ludith Puerta Aguilar, de 39 años, tomaron la decisión de acabar con sus vidas y las de sus mellizos de seis años en un acto que, según las investigaciones, fue planeado.

El semanario Hildebrandt en sus trece accedió a la carta que la pareja dejó explicando las razones detrás de su decisión. Sin embargo, días antes, nadie sospecharía de las acciones de los padres, debido a que el viernes 7 acudieron al Centro Comercial de Plaza Norte junto con la empleada del hogar, quien no evidenció preocupación alguna.

Esa misma noche regresaron a su hogar, ubicado en la cuadra nueve del jirón Caraz. Fue exactamente el sábado 8 de marzo que el padre de los gemelos le entrega este papel al hermano de su esposa, Anderson Puerta. A las pocas horas, la madre le pidió que lo hiciera el día lunes, por lo que le señaló que lo haría.

Hallan muerta a una familia entera en Los Olivos

La carta que dejaron los esposos

El domingo 9, la familia no fue vista durante todo el día, lo que no levantó sospechas inmediatas. Fue hasta el lunes por la mañana cuando la empleada doméstica llegó a trabajar y, al no recibir respuesta al tocar el timbre, contactó a Anderson Puerta. Este último acudió al lugar y recibió el sobre que su hermana había dejado con la vecina.

Dentro del sobre se encontraba una carta escrita a mano y una llave del departamento. En el mensaje, Ludith explicaba la desesperación que los había llevado a tomar esta decisión. Según el texto, la pareja enfrentaba una situación insostenible: la salud deteriorada de Ludith y una sentencia judicial que afectaba a José.

“Hermanito: perdóname, pero ya no teníamos otra salida. Mi salud está muy deteriorada, pero yo quería luchar y hacer todo lo que fuera necesario, pero luego que recibimos la noticia que le reconfirmaron a José se nos vino la oscuridad más tenebrosa, porque si me pasa algo a mí, sé que mis bebés quedarán huérfanos y ni imaginar lo que sufrirían. Sé que no me entiendes y sabemos que no somos nadie para apagar la luz de nadie, pero no tienes idea el dolor que esto acarrea. Es tanta la desesperación que no encontramos otra salida”, se lee en la carta que difundió el citado medio.

Los Olivos - Familia muerta - PNP - Lima - 11 de marzo

La escena era desgarradora para el hermano y la empleada, no podían creer que los gemelos y sus padres estaban muertos. Los cuerpos de José López, Ludith Puerta y sus dos hijos yacían sobre un colchón en el consultorio dental de López, que estaba dentro de la vivienda. Los niños sostenían objetos religiosos: uno tenía un rosario y el otro una estampita del Señor de los Milagros.

De acuerdo con las investigaciones, los menores habrían sido envenenados y luego José López habría disparado a su esposa antes de suicidarse, porque el revólver fue encontrado junto a su cuerpo.

La sentencia a la que se refería la madre era contra José, quien también se perteneció a la PNP y a la vez trabajaba como odontólogo. En el 2018 abrió su consultorio “Glosdent” y ese mismo año nacieron sus hijos.

En el 2013, se casaron y se mudaron a Lima. Luego de algunos años, lograron comprar su departamento en esta vivienda.

En el 2023, el padre fue acusado por agresión sexual contra una menor de 17 años cuando acudió a su consultorio para cambiar las ligas de su tratamiento dental. Aquella vez, el dentista “trató de manosearla” y le dio 100 soles. La adolescente acudió a la comisaría para denunciar el hecho y el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva.

En mayo de 2024 salió en libertad a la espera de la sentencia. En septiembre, el Poder Judicial lo halló culpable y le dictó 13 años de prisión efectiva. Sin embargo, presentó su apelación, pero esta semana se confirmó la orden judicial.

Un familiar cercano pudo evidenciar que esta noticia había afectado a los padres, pero no sospecharon que atentarían contra su vida y la de sus gemelos.