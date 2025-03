Evelyn Vela apoya fuerte comentario sobre ‘affaire’ de Christian Cueva con Melissa Klug: “Era verdad lo que dijo López”

Evelyn Vela apoya fuerte comentario sobre ‘affaire’ de Christian Cueva con Melissa Klug: “Lo que dijo Pamela López es verdad”. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

El 12 de marzo, el programa Amor y Fuego presentó una entrevista con Evelyn Vela, ex amiga de Melissa Klug, quien respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Pamela López, esposa de Christian Cueva, sobre la supuesta relación entre Klug y el futbolista en el programa El valor de la verdad.

Al parecer, la relación entre Evelyn y Melissa parece haberse roto definitivamente, evidenciando un creciente distanciamiento. Esto ocurrió luego de que Evelyn apoyara un comentario que cuestiona la versión de Klug sobre su vínculo con Cueva.

Lo que inicialmente parecía un malentendido terminó convirtiéndose en una disputa pública, en la que Evelyn dejó clara su postura al dar “like” a un mensaje que reafirma el presunto affaire entre la chalaca y la actual pareja de Pamela Franco.

Y es que, Vela se identificó con un mensaje de un seguidor lo que ha sorprendido a muchos, pues pone en evidencia las tensiones que existían en su amistad con Melissa Klug. El comentario al que Evelyn dio “like” fue contundente.

En él, una seguidora le explica que la razón por la que no podía defender a la popular ‘Blanca de Chucuito’ era que las revelaciones de Pamela López sobre la relación con Cueva eran verídicas. “Melissa se molestó contigo porque no la defendiste cuando se tocó el tema de Cueva, pero qué podías defender si era verdad todo lo que dijo la López! Ahora que dirá Samahara ya que se digna de los ‘códigos’ y las ‘amantes’”, se leía en el mensaje.

Con su reacción, Evelyn dejó claro que no solo apoyaba lo dicho por Pamela López, sino que también mostraba una ruptura con la postura que Melissa había mantenido hasta el momento. La amistad entre Evelyn Vela y Melissa Klug no fue siempre así. Durante mucho tiempo, ambas compartieron no solo su amistad, sino también su presencia en los medios de comunicación, donde lograron crear una imagen de complicidad que muchos admiraban.

Melissa Klug afirmó que todo fue malinterpretado

En agosto de 2024, Melissa Klug había hablado sobre las acusaciones en su contra, asegurando que no había tenido una relación amorosa con Christian Cueva, sino que su vínculo había sido de pura amistad. Según su versión, las conversaciones que se filtraron, en las que el futbolista hacía comentarios como “esa cosita es mía”, fueron interpretadas de manera equivocada.

Klug sostuvo que tales expresiones formaban parte de una dinámica de confianza con sus amigos, algo que ella consideraba normal en su círculo social. “Te juro que en su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error”, mencionó a Trome.

“Esa famosa frase que repiten fue creo una reacción a una de mis historias de Instagram, pero yo me juego así con mis amigos hombres y mujeres, incluso a Evelyn Vela le digo esposa y ella a mí”, explicó en aquella oportunidad. Sin embargo, Melissa reconoció que lo que para ella parecía una broma, para la otra persona pudo haber sido interpretado como un coqueteo, y que esa fue la razón por la que cortó todo contacto cuando la esposa de Cueva le expresó su incomodidad con la situación.

A pesar de su explicación, las declaraciones de Pamela López en “El Valor de la Verdad” parecen haber dejado en evidencia que la versión de Melissa Klug no convence a todos, y la relación entre ambas amigas parece haberse ido diluyendo con el paso del tiempo.

