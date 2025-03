Evelyn Vela le dice a Samahara Lobatón que ‘tiene carencias personales’ y ella la tilda de ‘NN’. (Captura: Magaly Tv La Firme)

El último informe de “Magaly TV La Firme” reveló un nuevo capítulo en la tensa relación entre Evelyn Vela y la familia de su ex amiga, Melissa Klug. En esta ocasión, las cámaras del programa captaron a la empresaria ingresando a un restaurante, donde no dudó en responder sobre Samahara Lobatón, hija de Klug.

Sus declaraciones encendieron la polémica y generaron un fuerte intercambio de indirectas en los medios. En su intervención, Vela dejó claro una vez más que la distancia con Melissa es irreversible y que las cosas entre ambas se han enfriado completamente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su comentario sobre Samahara, insinuando que no tiene interés en hablar de ella. “Que puedo opinar de una niña que tiene carencias personales. Eso es lo único que te voy a decir”, expresó de manera tajante, evitando entrar en detalles sobre la relación con la hija de su ex amiga.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre la situación, resaltando que el distanciamiento entre Vela y Klug ha sido evidente en los últimos tiempos. Además, recordó que los conflictos entre sus hijas también han avivado la controversia, especialmente después de que Samahara se refiriera a la hija de Evelyn con términos poco amigables.

Por su parte, Samahara Lobatón no se quedó callada y respondió con un mensaje contundente: “No tengo nada que hablar de una NN. Estoy súper enfocada en mi familia, mis hijas y mis proyectos. No hablé nada de ella cuando estuvo en una relación con el papá de mi hija, ahora menos. Ese capítulo de mi vida está cerrado y sepultado”. Con estas palabras, dejó claro que no tiene intención de alimentar la polémica.

La disputa entre Evelyn y Melissa ha sido tema recurrente en la farándula, pero ahora la controversia se ha trasladado a sus hijas. Según se comenta, la ruptura de la amistad entre ambas habría sido causada por un supuesto triángulo amoroso, en el que una de las hijas estaría involucrada con la expareja de la otra. Esta versión ha sido alimentada por diversas indirectas en redes sociales y declaraciones en programas de espectáculos.

Magaly Medina no dudó en ironizar sobre el tema, recordando que en el mundo del espectáculo los conflictos personales suelen salir a la luz y que cada quien tiene su propia versión de los hechos. “Aquí le damos pantalla a todos los NNs, igual que en otros programas de espectáculo”, comentó con su característico estilo sobre el comentario de Samahara.

Samahara Lobatón acusa a Evelyn Vela de hacer brujería

En un ataque directo contra Evelyn, Samahara insinuó que esta utiliza brujería para retener a sus parejas, aunque, según su percepción, sin éxito. “Debe de ver en ella toda la brujería que le hace a sus maridos para retenerlos”, dice en el post. Magaly no dudó en burlarse: “Pero cómo será de mala su brujería que no le funciona”, expresó la periodista entre risas.

La conductora del programa de espectáculos aprovechó el momento para comentar con sarcasmo sobre este tipo de creencias, asegurando que si los hechizos para mantener relaciones amorosas realmente funcionaran, habría matrimonios sólidos y duraderos en todas partes. “No, pues, entonces tendríamos un montón de matrimonios sólidos y duraderos, pero no es así. Es solamente una creencia. La gente, cuando está desesperada, tiene estas creencias que a la larga no funcionan”, comentó Magaly.

