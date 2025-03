Pamela Franco habla de la infidelidad de Christian Domínguez y le pide ser ‘hombrecito’: “No merezco que me haya hecho esto”

Pamela Franco habla de la infidelidad de Christian Domínguez y le pide ser ‘hombrecito’. Infobae Perú / Captura Podcast Doble Sentido.

Este último lunes 10 de marzo, tras la presentación de Pamela López en El Valor de la Verdad, que destapó detalles sobre su relación con Christian Cueva, tanto Pamela Franco como el futbolista salieron a dar su versión de los hechos en el podcast Doble Sentido.

En un momento crucial de la conversación, Cueva asumió la responsabilidad de la situación, aunque la furia de la cantante de cumbia se hizo presente cuando se abordaron las implicancias de la relación, la paternidad y las acusaciones de infidelidad.

Christian Cueva abrió su intervención en el podcast reconociendo que es el principal responsable de los problemas que se han generado en su relación con Pamela Franco. “Yo te quiero decir algo, soy responsable de toda esta situación, el gran responsable soy yo”, comentó Cueva, reconociendo que, aunque muchos factores han influido en los conflictos, la raíz de la problemática comienza con su comportamiento.

Además, mencionó que, en su momento, se disculpó y pidió perdón a sus padres y a sus hijos por las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, al ser confrontado por la duración de la situación y la falta de cambios, Cueva llegó a un punto de frustración, comentando que ya no veía sentido que su expareja siga hablando.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Domínguez?

Pamela Franco, visiblemente afectada por los comentarios de Cueva, intervino con furia y dejó claro que, aunque él asumiera su responsabilidad, ella también esperaba una actitud de responsabilidad por parte de Domínguez como padre. “El papá de mi hija también debería salir y tenerlos bien puestos porque yo no soy una enamorada más en su vida. Él sabe lo que hemos vivido durante la relación y cómo me he portado yo con él, cómo he sido como madre, como mujer en mi casa, con él”, afirmó Franco con convicción.

A lo largo de su intervención, se mostró indignada por cómo se había comportado el cantante de cumbia durante su relación y cómo, a pesar de sus esfuerzos y sacrificios como madre, las decisiones y acciones de él no habían sido respetuosas con ella.

Roxana Molina, quien moderaba la conversación, preguntó a Franco si sentía que Domínguez estaba “lavándose las manos” respecto a la situación, a lo que la cantante no dudó en responder con firmeza. “Las manos, sí, se las está lavando. Y se bañó. Y sabe él”, expresó, dando a entender que el cumbiambero estaba buscando una forma de desvincularse de la responsabilidad, pese a las implicancias de sus actos.

Pamela también hizo referencia a una de las últimas conversaciones que tuvieron, en la que, según su relato, Cristian Domínguez no abordó la situación de manera adulta ni responsable. “Me hubiese gustado que se sentara y dijera: ‘Sabes qué, esto, esto está bien’”, dijo, claramente molesta por la falta de comunicación y madurez de su expareja.

“Mi relación no fue tormentosa, no, no, no. El término fue escandaloso”, afirmó. Franco subrayó que, a pesar de las dificultades, ella nunca salió a hablar mal del padre de su hija o de las personas involucradas, en contraste con lo que ella considera una actitud distinta de la actual pareja de Domínguez, quien sí habló públicamente sobre su relación con él.

Pamela explicó que, aunque la relación terminó en términos difíciles, su hija siempre fue la prioridad para ella, y nunca prohibió que el conductor se relacionara con la niña, ya que, para ella, tener la presencia de su padre en la vida de su hija era lo más importante.

Sin embargo, Pamela no dejó pasar la falta de respeto que sentía por parte de Christian, a quien le reclamó que, a pesar de haberle fallado en muchos aspectos, ella siempre buscó que la relación fuera lo mejor posible para su hija. “Mi hija estaba por encima de todo, y así fue desde el día uno”, dijo, reafirmando que su rol como madre siempre prevaleció en sus decisiones.

A pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar sentir que su expareja no la respetó como madre de su hija. “Yo creo que, como mamá de su hija, yo merezco un respeto, que él no me lo sabía dar”, concluyó.

