John Kelvin, Melcochita, Kenji Fujimori y más: Los famosos que se fueron de ‘El Valor de la Verdad’ sin ningún sol y por qué

Famosos que no ganaron ni un sol en El Valor de la Verdad. Latina TV

El regreso de El Valor de la Verdad ha reavivado el interés por las revelaciones más impactantes de la farándula peruana. En el programa, los concursantes se enfrentan a un polígrafo que pone a prueba su sinceridad mientras responden preguntas sobre su vida personal. Sin embargo, no todos logran superar el desafío y algunos se van sin un solo sol, tras ser sorprendidos por el detector de mentiras.

Uno de los casos más recordados es el de John Kelvin, quien participó en 2019 y estuvo cerca de llevarse 15 mil soles. La pregunta que lo dejó fuera fue: “¿Te avergüenza haber dormido con tu mamá hasta los 15 años?”. Kelvin respondió que no, pero el polígrafo detectó que mentía, dejándolo sin premio.

John Kelvin en El Valor de la Verdad. Latina TV

Otro de los grandes perdedores fue Greissy Ulloa, hermana de Milena Zárate. En 2014, Greissy negó haber agredido a su entonces pareja Ítalo Villaseca, pero el polígrafo reveló lo contrario, dejándola fuera del programa sin ganar nada.

Melcochita, el cómico Pablo Villanueva, también sufrió en el sillón rojo. En 2014, el comediante respondió que no demostraba cariño a sus hijos dándoles dinero, pero el detector de mentiras indicó que no decía la verdad, dejándolo fuera del juego.

Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, participó en 2013, generando gran expectativa. Sin embargo, la pregunta sobre si su padre renunció a la presidencia por fax resultó ser su perdición. Aunque Kenji negó la acusación, el polígrafo indicó que mentía, dejándolo sin ningún premio.

Kenji Fujimori en El Valor de la Verdad. Latina TV

En 2016, Fiorella Alzamora también participó, pero no logró superar la prueba del polígrafo. Cuando se le preguntó si había llamado a Reimond Manco a las 5:00 a.m., ella negó la acusación, pero el detector de mentiras demostró que no decía la verdad.

El humorista Miguel ‘Chato’ Barraza reveló detalles de su vida personal, incluyendo problemas con el alcohol. Sin embargo, falló en la pregunta sobre si usaba viagra, lo que le costó el premio, ya que el polígrafo indicó que mentía.

La Paisana Jacinta, personaje interpretado por Jorge Benavides, también fue víctima del polígrafo en 2014. Cuando le preguntaron si detestaba a las personas que hablaban mal de ella, respondió que no, pero el detector señaló que no era sincera.

La Paisana Jacinta en El Valor de la Verdad. Latina TV

En 2017, Greg Michel, un modelo belga, no logró superar las preguntas sobre su vida amorosa. La pregunta clave que lo dejó fuera fue si había coqueteado con Flavia Laos mientras ella estaba con Patricio Parodi. Aunque Greg dijo que sí, la actriz desmintió la versión, y el polígrafo reveló la mentira.

Finalmente, Pedro Moral, empresario y expareja de Sheyla Rojas, intentó ganar el premio revelando detalles de su relación. Sin embargo, perdió todo en la última pregunta, donde se le consultó si aún amaba a Sheyla. Aunque él respondió que no, el polígrafo indicó que mentía, dejándolo sin el esperado premio.

Estas son las veces que El Valor de la Verdad puso a prueba a los famosos, revelando secretos y generando polémica en el proceso. Sin embargo, a pesar de las expectativas de algunos participantes, muchos de ellos terminaron el programa sin llevarse ni un sol debido a las respuestas detectadas como falsas por el polígrafo.

Pamela López en El Valor de la Verdad

Después de varios años, el programa de Beto Ortiz regresa a la pantalla a través de Panamericana TV, generando revuelo. La primera invitada es Pamela López, quien llegó al espacio para dar detalles de su vida personal y amorosa con Christian Cueva, padre de sus hijos. En medio de lágrimas, la hoy influencer, revela lo mucho que sufrió a causa del futbolista y las veces que le fue infiel.

Esta primera edición ha causado impacto no solo por las fuertes declaraciones, sino también porque se menciona a Melissa Klug. En el adelanto del programa, se ve a López leyendo comprometedores chats que tuvo la pareja de Jesús Barco con Christian Cueva.

Pamela López revela nuevas conversaciones entre Melissa Klug y Christian Cueva. Panamericana TV.