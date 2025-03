‘Mujeres escritoras, epístolas’: una reunión de cartas enviadas por las intelectuales de los siglos XIX y XX

Clorinda Matto de Turner es una de las escritoras presentes en el libro Mujeres Escritoras - Epístolas de Bicentenario Ediciones.

Bicentenario Casa Editorial presentará el número trece de su colección Rescates Editoriales: “Mujeres escritoras, epístolas”, una novedad editorial apasionante que trata sobre la correspondencia de mujeres intelectuales en los siglos XIX y XX. Un homenaje a aquellas que formaron el pensamiento femenino latinoamericano, previo al 8 de marzo, Día de la Mujer.

La correspondencia entre mujeres en los siglos XIX y XX fue una práctica clave, en el ámbito personal, social y político. Las cartas fueron un medio vital para establecer conexiones, especialmente en una época en que las distancias eran diferentes y limitaban la comunicación.

Las epístolas fueron uno de los pocos medios en los que las mujeres pudieron expresar libremente sus pensamientos, emociones y deseos. En una sociedad donde el acceso al espacio público era limitado, la correspondencia fue un refugio para sus ideas. A través de la escritura, las mujeres pudieron crear una “voz propia” en medio de un contexto social que no siempre les permitía manifestarse abiertamente.

Las cartas fueron una herramienta vital para el empoderamiento femenino. Mientras algunos hombres pudieron disfrutar de una libertad intelectual más amplia, las mujeres, a través de esta forma de comunicación, forjaron una voz propia, afirmando su autonomía, describiendo el mundo, pero también compartiendo sus dudas y angustias, en un proceso de autodescubrimiento colectivo.

Este corpus epistolar, no solo enriquece nuestra comprensión de la historia, sino que coloca, en primer plano, las experiencias y perspectivas de las mujeres. El estudio de estas misivas permite identificar tres ejes fundamentales: lo personal, lo social y lo político. En el ámbito personal, las cartas revelan las emociones, las anécdotas familiares y las amistades que definían la vida cotidiana. En el ámbito social, reflejan las tensiones de una época marcada por profundas transformaciones, como la modernización, las migraciones y los cambios en los roles de género. Finalmente, en el ámbito político, aunque muchas de estas, no participaban directamente en la vida pública, sus misivas muestran una conciencia crítica y, en algunos casos, una participación directa o no, en los movimientos sociales y culturales de su tiempo.

Uno de los aportes más significativos de este libro es su contribución a la historia de las mujeres y a los estudios de género. Las cartas transitan entre lo íntimo y lo social, permiten explorar cómo estas negociaban su lugar en un mundo que les dificultaba el acceso a la esfera pública. En este sentido, este libro no solo es una recopilación de textos, sino también una invitación a repensar la historia desde una perspectiva más inclusiva y compleja.

Mujeres presentes

El libro contiene cartas de Clorinda Matto de Turner, Dora Mayer de Zulen, Gabriela Mistral, Blanca de los Ríos, Carmen de Burgos, Concha Espina, Juana de Ibarbourou, Juana Rosa de Amézaga, Mercedes Cabello de Carbonera, Mercedes Gallagher de Parks, Angélica Palma, Teresa González de Fanning y de otras autoras que disfrutará leer.

Este evento contará con los comentarios de Giovanna Signori, directora de la casa editorial, e investigadora de esta publicación; y de José Martín Tong Zubillaga, director editorial de Bicentenario Casa Editorial, quienes disertarán sobre el contenido de esta novedad literaria.

La presentación se desarrollará el jueves 6 de marzo, a las 7:00 p.m. en la Casa de la Literatura. Ubicada en Jirón Áncash 207, Cercado de Lima (al lado de Palacio de Gobierno). El ingreso es libre.

Bicentenario Casa Editorial es una entidad comprometida con la promoción de la cultura en nuestro país. Brindan servicios editoriales y son especialistas en rescates literarios. Su línea de rescates está dedicada a la publicación y difusión de obras de la literatura y las ciencias sociales que merecen ser revaloradas y puestas a disposición de todos, siempre con la finalidad de que el conocimiento de nuestra historia y cultura sea una herramienta de interpretación de la realidad y un aporte para el desarrollo.