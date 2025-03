Tilsa Lozano y Jackson Mora habrían viajado juntos a Miami: “Vacaciones del perdón”

Tilsa Lozano y Jackson Mora se fueron de viaje a Estados Unidos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Tilsa Lozano y Jackson Mora han vuelto a estar en el centro de la atención mediática luego de que se revelara que ambos habrían viajado juntos a Miami, lo que sugiere una posible reconciliación tras meses de crisis.

Durante la emisión del 5 de febrero de Magaly TV La Firme, Magaly Medina no dudó en comentar la situación y analizar las evidencias que indicarían que la pareja está retomando su relación, luego de supuesta infidelidad del deportista.

“Acaban de hacer un viaje que se llamaría el viaje del perdón... Tilsa Lozano, que ya se cansó de mandarle indirectas a su pelón, y ahora el otro seguramente estuvo haciendo todo lo posible”, dijo Medina, insinuando que Jackson Mora habría organizado este viaje como una estrategia para reconquistar a Lozano.

Aunque la pareja no ha publicado imágenes juntos, ambos compartieron fotos y videos desde lo que parece ser el mismo lugar en Miami. “Porque por más que los dos no hayan aparecido juntos en una foto, los dos se lucen en la misma piscina, en el mismo lugar de verano”, comentó la conductora, resaltando que la pareja viajó el 4 de marzo con destino a Estados Unidos.

“No puede ser, hermano. Demasiada coincidencia para ser verdad. ¿Será que viajaron juntos?”, dijo con tono irónico. Durante el programa, en el informe se mostró imágenes donde se puede ver a Tilsa Lozano disfrutando del sol y una bebida en la piscina, mientras que Jackson Mora aparece con gafas oscuras y un look similar en lo que parece ser el mismo ambiente. “Miren, en la siguiente fotografía, Jackson se muestra a la misma hora que la Tilly, remojándose por el calor. Uy, con esto ya no habría dudas, entonces, que los tortolitos andan por Miami juntos”, se escucha decir a la voz en off.

La relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora ha estado rodeada de especulaciones desde hace meses. En una reciente entrevista, Mora mencionó que las cosas entre ellos “se estaban aclarando”, aunque sin brindar mayores detalles. “Mi único objetivo en este momento es mi trabajo, mi familia... Todo bien con la familia, todo está bien”, declaró el peleador en aquella entrevista.

Tilsa Lozano y Jackson estaban distanciados

Sin embargo, las señales de distanciamiento entre ambos eran evidentes. El 14 de febrero, Tilsa Lozano celebró sola y publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta para Mora: “Los quiero, feliz 14 de febrero, feliz día de la amistad, feliz día del amor y pásenlo lindo”.

Otro detalle que levantó sospechas sobre la crisis en su relación fue que, en las últimas semanas, el peleador evitó visitar la casa que compartía con Lozano en Punta Hermosa. Según Magaly Medina, Mora habría estado quedándose en su propiedad en Lima, donde tiene su gimnasio.

“Todo este tiempo, la Tilly se la pasaba haciendo sus shows cantando Soy soltera y hablando mal del amor”, se mencionó en el informe, destacando que el comportamiento de Lozano parecía evidenciar un quiebre en su matrimonio.

¿Jackson Mora convenció a Tilsa con un viaje?

Para Medina, este viaje a Miami podría haber sido la estrategia definitiva de Jackson Mora para recuperar su relación con Tilsa Lozano. “Paga el viaje, y paga los caprichos, y llévala por los centros comerciales”, ironizó la periodista, sugiriendo que el peleador habría hecho todo lo posible para que Lozano le diera otra oportunidad.

A pesar de los rumores de infidelidad que han rodeado a Mora, la figura de ATV dejó en claro que nunca se han presentado pruebas concretas de una traición. “Si no tienes la foto, si no tienes la prueba de algo de lo que vas a acusar, mejor uno se calla la boca”, afirmó.

Con este viaje, todo parece indicar que Tilsa Lozano y Jackson Mora estarían en proceso de reconciliación, aunque ninguno ha confirmado oficialmente su estado sentimental. Lo cierto es que, tras semanas de especulaciones y mensajes ambiguos, las imágenes de ambos en Miami han reavivado los rumores de una segunda oportunidad para su matrimonio.

