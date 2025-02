Magaly Medina felicita a Tilsa Lozano tras facturar 10 mil soles por show y Jackson Mora es captado en sauna

Magaly Medina llena en elogios a Tilsa Lozano tras facturar más de 10 mil soles por show. (Captura: Magaly Tv La Firme)

En la última edición de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina analizó el regreso de Tilsa Lozano al mundo de los espectáculos y no dudó en relacionarlo con su crisis matrimonial con Jackson Mora. Según la periodista, el distanciamiento entre la exmodelo y el luchador es notorio, pues ya no comparten la casa que tenían en Punta Hermosa.

Ante ello, lejos de anunciar separación por supuesta infidelidad de parte del deportista, Lozano ha vuelto con fuerza al mundo de los espectáculos y, para Magaly, esto sería una buena opción para la exmodelo para volver con fuerza con sus shows.

“Yo creo que esto algo tiene que ver de repente con este distanciamiento que tiene con Jackson Mora, porque el distanciamiento está fuerte. Vemos que Jackson no va para nada a la casa de ambos. Ambos tenían una casa, compartían una casa en Punta Hermosa. Y él, es que están en una bronca brava, pero, o sea... los dos inmaduros, cada uno en su casa. Bueno, Jackson ya sabemos que puede tener ciertos años, pero creo que la inmadurez le gana”.

La periodista explicó que, ante esta situación, Tilsa Lozano habría decidido enfocarse nuevamente en su faceta profesional y salir a facturar con presentaciones en distintos eventos. “Entonces, ¿qué ha hecho? Tilsa Lozano ha decidido facturar, salir otra vez en los... Oye, no está cobrando barato, ¿ah? Diez mil soles. Que lo que nos dijo el maná, el maná, ¿diez mil soles? Bueno, diez mil soles por presentación”.

Magaly destacó que el retorno de Lozano al mundo del espectáculo se da después de haberse alejado cuando contrajo matrimonio con Mora. Sin embargo, considera que nunca es tarde para retomar la independencia económica. “Y creo que ella ha decidido bien porque ella se había alejado del mundo de la farándula una vez que ella, digamos, se casó con Jackson Mora. Pero bueno, a veces uno nunca tiene que dejar las cosas que a uno le gusta hacer y siempre tiene que ser de alguna manera independiente”.

Las condiciones de Tilsa Lozano para sus shows

En su análisis, Medina también resaltó las condiciones que Lozano impone para sus presentaciones, lo que demostraría que ha sabido cotizarse bien en el mercado. “Mira, ahí está el costo del show. Diez mil soles. No, no quiso rebajar. O sea que se cotiza bien. Más pasajes aéreos, más una habitación para ella, más movilidad, más recojo del aeropuerto. O sea, escenario, micro, para ellos, le dan todo, o sea, los 10 mil soles le quedan, pero para ella solita, ¿no?”.

Magaly no dudó en ironizar sobre las exigencias de Tilsa Lozano para sus shows, incluyendo la solicitud de bebidas energéticas y entradas para sus amistades. “Bueno, yo creo que tiene derecho a volver a trabajar, sobre todo si box para sus... ah también box para sus amistades de Arequipa y Mollendo, ah, Red Bull para camerino, o sea, ella pide todo, hasta entrada gratis para los amigos, bueno, lo que ella decida, a lo Shakira”.

Magaly Medina felicita a Tilsa Lozano

A pesar de las críticas que ha hecho en el pasado contra Tilsa Lozano, Medina reconoció que su regreso al trabajo es un acierto y lo celebró. “Pero yo sí celebro, a nuestras distancias y que yo siempre la critico, pero celebro que haya salido a trabajar. Porque la vida no se estanca”, mencionó.

“O sea, la vida no se tiene que quedar porque un hombre se portó mal, porque él se fue a Colombia y quién sabe si hizo porque es algo que tampoco se puede afirmar que hizo. Sea lo que fuere lo que los ha separado, lo que los ha hecho tener esta crisis, que lo ha reconocido el mismo Jackson, que tienen una crisis”, concluyó.

Jackson Mora disfruta de sus días en sauna con sus amigos

Para la conductora, la manera en la que Jackson Mora está enfrentando la crisis con Tilsa Lozano no es la adecuada y cree que su distanciamiento solo empeora la situación. “Pero la crisis no la vas a resolver, pues Jackson tú en tu casa y ella en la suya. Alguien que le diga no, menos tampoco yéndote al sauna con sus peleadores. Si así la va a resolver, la Tilsa verá eso y dirá ‘peor, descartado, chao’”.

Finalmente, reiteró su postura sobre la importancia de que las mujeres sigan adelante y no se queden estancadas por haber tomado decisiones equivocadas en su vida sentimental. “No, claro. Y lo que sí es que ha vuelto a trabajar y yo aplaudo que haya vuelto a trabajar. Lo que sea, no importa su única canción o sus dos únicas canciones, lo que esté haciendo. Pero lo ha vuelto a hacer porque tienes que hacerlo. Las mujeres no nos podemos quedar porque nos equivocamos en una decisión. Y en ese caso te casaste con el equívoco”.

