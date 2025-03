¿Gobierno retrocedió? Denuncia constitucional contra Delia Espinoza en suspenso, pese a anuncio de Juan José Santiváñez

Ethel Pozo vivió incómodo momento cuando le recordaron a examistad con Melissa Paredes: “No entiendo” La conductora de ‘América Hoy’ no la pasó nada bien cuando le mencionaron a Melissa Paredes, con quien tuvo una acercana amistad y la cual se rompió cuando ella empezó una relación con Anthony Aranda

Estas tres universidades peruanas cerrarán definitivamente en menos de un mes por no obtener licenciamiento de Sunedu El organismo adscrito al Ministerio de Educación indicó que si una universidad no cumple con las condiciones básicas de calidad esta no recibirá la autorización para continuar con sus actividades académicas