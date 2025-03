Fiscal de la Nación enfrenta tercera denuncia constitucional en su contra: Mininter presentará recurso ante el Congreso

Mininter denunciará a Fiscal de la Nación. (Foto: Composición Infobae/Andina)

Este lunes 3 de marzo, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció que presentará una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntas infracciones al marco constitucional y omisión de actos funcionales. La acusación surgió tras la decisión de Espinoza de retirarse de una mesa de trabajo interinstitucional relacionada con el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito.

En su comunicado, el Mininter indicó que Espinoza estaría incurriendo en un comportamiento que afecta tanto la gobernabilidad como la seguridad del país. Aseguraron que la omisión de actos funcionales de la fiscal podría estar relacionada con la desestabilización de la lucha contra el crimen organizado, uno de los temas prioritarios para el gobierno actual.

El retiro de la mesa de trabajo interinstitucional

El conflicto se originó cuando el Ministerio Público decidió retirarse de la mesa de trabajo destinada al Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito, un espacio creado para coordinar y optimizar los esfuerzos de diferentes entidades para enfrentar el crimen. La decisión fue vista como un obstáculo para el avance en la colaboración entre diversas instituciones del Estado, y en particular, en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia.

El Mininter expresó en su comunicado que lamentaba profundamente la postura adoptada por Espinoza y el Ministerio Público, ya que consideraban este protocolo como una herramienta “de alta importancia” para la seguridad ciudadana. Según el Ministerio del Interior, la omisión de la fiscal en esta instancia afectaría el trabajo conjunto y la capacidad de las autoridades para combatir eficazmente el crimen organizado.

Juan José Santiváñez aseguró hace un tiempo que presentaría otras tres denuncias contra la titular del Ministerio Público. (Foto: Composición Infobae)

Por su parte, el Ministerio Público justificó su retirada argumentando que las condiciones de trabajo no eran las adecuadas. Sin embargo, el Mininter refutó estos argumentos, calificándolos de “inválidos” y “sesgados”. Además, acusaron a Espinoza de priorizar intereses particulares sobre el bienestar común y de poner en riesgo la estabilidad política y social del país.

Infracción a la Constitución y omisión de funciones

La denuncia presentada por el Mininter contra la fiscal Espinoza se basa en la presunta vulneración del artículo 159° de la Constitución Política del Estado, que establece los principios de autonomía y colaboración entre los órganos del poder público. Según el Mininter, la conducta de la fiscal estaría afectando el marco normativo, lo cual comprometería la eficiencia del sistema de seguridad pública y la administración de justicia en el país.

El Ministerio del Interior también señaló que la fiscal Espinoza podría estar incurriendo en actos ilícitos relacionados con la omisión de sus funciones. En particular, acusaron a la fiscal de no cumplir con sus responsabilidades en el fortalecimiento del sistema de seguridad y de no contribuir con las acciones interinstitucionales necesarias para abordar el crimen organizado, lo cual afectaría la seguridad de los ciudadanos.

La fiscal de la Nación - crédito composición Infobae Perú / Andina

Según el Mininter, la omisión de actos funcionales en este caso no solo representa un incumplimiento de la ley, sino también un agravio al sistema de justicia y al marco institucional de seguridad pública. La denuncia también hace referencia a la afectación que esta conducta tendría en la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes estarían siendo menospreciados por la fiscal en sus esfuerzos para combatir la delincuencia.

El Mininter también condenó las declaraciones de la fiscal Espinoza, quienes, según el comunicado, descalificaron la labor de la Policía Nacional del Perú. Las críticas de la fiscal apuntaban a la supuesta falta de capacidad de la PNP para asumir el rol de investigación criminal desde su etapa inicial, como establece la Ley 32130. Sin embargo, el Mininter defendió rotundamente a la institución policial, subrayando que la PNP está debidamente capacitada y preparada para cumplir con sus responsabilidades en la lucha contra el crimen.

Fiscal ya cuenta con dos denuncias

Esta sería la tercera denuncia constitucional que se presenta contra la fiscal de la Nación. Esta semana, la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) interpuso este recurso contra Delia Espinoza, al vincularla con el polémico caso de la doble percepción de sueldo que afecta a varios congresistas militares, una situación que ha generado fuertes críticas y acusaciones de corrupción en el sector público.

Además, el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, también la denunció el pasado 17 de febrero, por presuntamente difundir información de una investigación seguida en su contra.

En ese documento, se solicita que la fiscal Espinoza sea inhabilitada de ejercer un cargo público por 10 años, además de acusarla de presuntamente haber cometido el delito de abuso de autoridad “en perjuicio del orden constitucional y una recta administración de justicia, perturbando la idoneidad en el ejercicio funcional que atenta contra el Estado de Derecho”.