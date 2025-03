Brunella Horna cumplió 28 años: imágenes de la romántica sorpresa que le preparó Richard Acuña

Richard Acuña sorprendió a Brunella Horna por su cumpleaños | Instagram/@brunehorna

La empresaria y exconductora de televisión, Brunella Horna, celebró este jueves 6 de marzo su cumpleaños número 28 en medio de una romántica sorpresa organizada por su esposo, el excongresista Richard Acuña. A través de sus redes sociales, la exintegrante de ‘América Hoy’ compartió imágenes de la especial velada que le preparó su pareja para conmemorar su onomástico.

En las fotografías y videos publicados por Brunella Horna, se pudo ver una elegante decoración en la mesa donde se llevó a cabo la celebración. Globos, velas, pétalos de rosa, arreglos florales y una torta formaron parte del ambiente que Richard Acuña preparó para la ocasión. Además, el excongresista se encargó de que no faltaran los aperitivos y bebidas favoritas de la empresaria, incluyendo champagne para el brindis.

Al llegar la medianoche, Brunella Horna sopló las velas y dio inicio a esta nueva etapa de su vida con un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Sorpresita de mi esposo, feliz día a mí. Llegaron los 28″, escribió la también influencer en una de sus historias de Instagram, acompañada de imágenes del romántico momento.

Brunella Horna celebra su cumpleaños 28 con una romántica sorpresa preparada por Richard Acuña.

Cabe destacar que la sorpresa organizada por Richard Acuña llega en un contexto en el que el excongresista ha sido duramente criticado en los últimos días. La polémica se generó tras su asistencia a una fiesta poco después de la tragedia ocurrida en Trujillo, lo que provocó cuestionamientos en redes sociales y entre la opinión pública.

A pesar de las controversias que rodean a su esposo, Brunella Horna disfrutó de su cumpleaños en un ambiente íntimo y lleno de detalles pensados especialmente para ella. Su celebración no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron felicitaciones y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

Globos, velas y champagne: así fue la especial celebración de Brunella Horna junto a su esposo.

¿Cuántos años se llevan Richard Acuña y Brunella Horna?

Brunella Horna, exconductora de ‘América Hoy’, acaba de celebrar su cumpleaños número 28 este 6 de marzo. Nacida en 1996 en la ciudad de Chiclayo, la joven modelo ha logrado consolidar su carrera en el mundo empresarial con una exitosa cadena de tiendas de ropa, donde destacan sus prendas de jean.

Por su parte, Richard Acuña, excongresista y actual empresario, nació el 18 de septiembre de 1984 en Trujillo, lo que significa que tiene 40 años. De esta manera, la pareja tiene una diferencia de edad de 12 años, lo que no ha sido impedimento para que ambos construyan una sólida relación.

A pesar de las críticas, Brunella Horna y Richard Acuña demuestran la solidez de su relación.

A pesar de que Acuña se mantiene alejado de los reflectores y prefiere un perfil discreto, en redes sociales suele compartir románticos momentos junto a Brunella Horna. Desde su matrimonio hasta viajes y celebraciones especiales, la pareja ha demostrado que su relación sigue fortalecida a pesar de las críticas o comentarios sobre la diferencia generacional.

¿Cómo se conocieron?

La historia de amor entre Brunella Horna y Richard Acuña comenzó en 2017 de una manera inesperada. Durante una entrevista en 2019 con Milagros Leiva, la empresaria y exconductora de televisión reveló cómo conoció al excongresista, asegurando que no sabía quién era cuando recibió su primer mensaje.

“Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: ‘Hola, soy Richard Acuña’. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña ¿quién es?’”, relató Horna.

El primer contacto ocurrió cuando Acuña le envió un mensaje en tono de broma. “Me puso: ‘Hola, soy Richard, ya para con los escándalos, flaca’. Yo estaba en una situación crítica. Yo salí del programa, porque yo estaba en vivo, y le respondo ‘jajaja’ (…) y comenzamos a conversar”, contó la empresaria.

Brunella Horna y Richard Acuña iniciaron su historia de amor con un inesperado mensaje en 2017.

Cuando finalmente coordinaron su primera cita, ocurrió un hecho curioso que involucró a su expareja, Renzo Costa. Horna recordó que llevó una billetera de la marca de Costa sin darse cuenta del detalle hasta que Acuña, sin mencionarlo directamente, le envió de regalo una nueva. “Luego lo llamé y le dije ‘¿Por qué me has mandado una billetera?’ y me dijo ‘Es que ya tienes que botar la otra billetera’”, recordó entre risas.

Desde entonces, la pareja ha construido una relación estable y se mantiene alejada de los escándalos, compartiendo momentos especiales en redes sociales.