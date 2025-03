Samahara Lobatón se defiende y expone a Melody Cortez: “Ella se metió con mis tíos y con Jefferson”. (Captura: Magaly TV La Firme)

El conflicto entre Samahara Lobatón y Melody Cortés sigue escalando, y esta vez fue la hija de Melissa Klug quien decidió llamar en vivo al programa “Magaly TV La Firme” este 3 de marzo para responder a las acusaciones de su examiga.

La sorpresiva llamada tomó desprevenida a Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar a Samahara sobre los puntos más polémicos de la disputa. En una declaración explosiva, la modelo arremetió contra Melody, acusándola de haber tenido relaciones con varios miembros de su familia, incluyendo a sus tíos y hasta a Jefferson Farfán.

“Ella se ha metido con mis dos tíos, de parte de mamá y de papá, con Gilmar Lobatón y con Joseph Klug. También se metió con el que era papá de uno de mis primos hermanos, Carlos A., y también con Jefferson”, afirmó la exchica reality, dejando entrever que Melody no tendría autoridad moral para criticarla. “Prácticamente, se ha comido a toda mi familia de parte de ambos lados. Por eso la prohibición para ella”, agregó.

Samahara Lobatón niega que haya restricciones a Youna con su hija

Magaly, sorprendida por estas revelaciones, le preguntó si esto tenía relación con las restricciones de contacto entre Melody y su hija, a lo que Samahara respondió de manera tajante: “Ella no puede hablar cuando ha estado con tantos miembros de mi familia. No es un tema de Youna, sino de respeto”. Además, mencionó que su ‘prima’ incluso tuvo una relación con un tío suyo y que estuvo a punto de casarse con él.

Respecto a las acusaciones de la influencer, quien afirmó que la hija de Melissa Klug la traicionó al iniciar una relación con Youna cuando él era su pareja, la influencer negó esta versión y aseguró que nunca estuvo con él mientras él tenía algo con su examiga. “Youna te lo puede responder, yo no soy la encargada de decirte eso. Yo se lo pregunté muchas veces y él siempre me dijo que nunca había estado con ella”, expresó.

Samahara también acusó a Melody de haber interferido en la relación entre Youna y su hija, impidiendo que él le pasara la pensión y dificultando su comunicación con la menor. “Ella quería estar todo el tiempo encima de él, le prohibía las llamadas, solo quería que él hablara con mi hija cuando ella estuviera presente. Ella le negó a Youna pasar una pensión durante 15 meses”, relató Cortes.

Samahara Lobatón afirma que lleva una buena relación con Youna

Sobre su relación con Youna, Samahara aseguró que en la actualidad mantienen una buena convivencia por el bienestar de su hija y que no tiene intenciones de volver con él.

“Ahora con Youna tengo una muy buena relación, nos llevamos muy bien. Él ya se puso en regla, pagó lo que debía, está llamando a su hija, ya nadie le prohíbe las llamadas”, afirmó.

El tono de la conversación se volvió más agresivo cuando Samahara cuestionó la moral de Melody y sugirió que muchas mujeres en el Callao podrían dar testimonio de su conducta. “Si abro mi línea para que me manden información sobre ella, me van a seguir mandando más cosas”, insinuó, dando a entender que la reputación de su examiga estaba ampliamente cuestionada.

Finalmente, la exchica reality dejó en claro que no tiene interés en continuar el conflicto, pero que no permitirá que Melody la haga quedar mal públicamente. “No voy a dejar que ella viva y quiera dejarme mal parada cuando ella no es la indicada para hablar. Estoy enfocada en mi familia y en mi hija, y mis problemas personales los voy a resolver en privado”, concluyó.

Magaly Medina le pregunta a Samahara sobre su relación e infidelidades de Bryan Torres

Magaly Medina, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para cuestionar a Samahara Lobatón sobre su pareja actual, Bryan Torres, quien ha sido señalado por supuestamente coquetear con otras mujeres. “¿Y qué opinas de los hombres que le tiran maíz a otras chicas?”, le preguntó la conductora. La modelo intentó esquivar la pregunta y se limitó a decir que su relación con Bryan es estable y que no le presta atención a los rumores.

La joven también desmintió las afirmaciones de Melody sobre Bryan Torres, su actual pareja, quien supuestamente le daba “likes” a Anne Thorsen, la hija de Evelyn Vela. “Bryan conoce a Anne por nosotros y la comenzó a seguir por nosotros. Y los likes que ella habla no fueron de Bryan hacia ella, sino al revés. Su mamá me llamó a pedirme disculpas”, explicó.

