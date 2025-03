Melody Cortés acusa a Samahara Lobatón de no tener códigos: “Nos tratábamos de primas y se metió con mi exYouna”. (Captura: Magaly TV La Firme)

El escándalo entre Samahara Lobatón y Melody Cortés ha tomado un nuevo giro luego de las explosivas declaraciones que esta última brindó en el programa “Magaly TV La Firme” el pasado 3 de marzo. La joven, quien fue amiga cercana de la hija de Melissa Klug, la acusó de no tener “códigos” y de haberle arrebatado a su entonces pareja, Youna, en una clara contradicción con los valores que la modelo ha criticado en otras personas.

Melody narró que ella y Samahara tenían una relación muy cercana, como si fueran primas. “Samahara y yo éramos como familia, nos tratábamos como primas hermanas, siempre estábamos juntas, salíamos juntas. Teníamos una relación de mucho cariño”, afirmó Cortés. Según su testimonio, ella fue quien le presentó a Youna a hija de Lobatón, sin imaginar que tiempo después la influencer iniciaría una relación con él.

“Yo lo conocí y ahí fue que él y yo empezamos a estar. Tuvimos una relación, se lo presenté a Samahara como mi novio y ella como mi prima. Nosotros salíamos en grupo de vez en cuando. Pasó el tiempo y cuando Youna y yo terminamos, Samahara me escribe y me dice ‘Vi a tu ex’. Y yo le pregunté ‘¿Quién?’, y ella me responde ‘Jonathan, Youna, no sé jajaja’”, relató la joven, asegurando que nunca imaginó que su amiga terminaría con su ex.

Melody Cortés acusa a Samahara Lobatón de no tener códigos: “Nos tratábamos de primas y se metió con mi exYouna”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La bloqueó de las redes de Youna

Con el tiempo, Melody dejó de tener contacto con Youna, ya que la exchica reality presuntamente lo bloqueó de todas sus redes. Sin embargo, años después, en 2023, cuando Samahara terminó su relación con Youna y lo dejó en Estados Unidos, Melody retomó el contacto con él y decidieron darse una nueva oportunidad.

Esta situación no habría sido del agrado de la engreída de Melissa Klug, quien, según Cortés, comenzó a hacerle la vida imposible. “Samahara estando con Bryan, atormentaba nuestras vidas”, aseguró la joven de 24 años para las cámaras de Magaly Medina.

Según lo expuesto en la entrevista, Melody denunció que la exchcia reality no permitía que Youna viera a su hija si ella estaba presente en la conversación telefónica. “Jonathan quería hablar con su hija y ella le decía ‘No, hazlo cuando ella no esté a tu costado’”. Además, se presentaron audios en los que Samahara supuestamente insulta a Melody. “Mala madre de mier**, no tengo nada que hablar contigo”, se escucha en uno de los mensajes.

Melody Cortés acusa a Samahara Lobatón de no tener códigos: “Nos tratábamos de primas y se metió con mi exYouna”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Melody Cortés acusa a Samahara Lobatón de no tener códigos: “Nos tratábamos de primas y se metió con mi exYouna”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Samahara Lobatón amenazó a Melody y muestra pruebas

El conflicto escaló cuando Samahara Lobatón, visiblemente molesta, le envió una serie de mensajes agresivos y amenazas. “¿Quién te dijo que te puedes meter? ¿Tú no estás con Bryan? ¿Quién te dijo que te metas en mis problemas con el papá de mi hija? Tú métete con mi hija y recuerda que tu hijo está aquí”, le habría escrito Lobatón a Cortés. Esta última consideró ese mensaje como una amenaza y le respondió con firmeza: “¿Me estás amenazando con mi hijo? Ya te dije, no te metas con mi hija”, le respondió Samahara.

A pesar de que en la actualidad la exchica reality tiene una relación con Bryan Torres, Melody aseguró que la influencer no ha dejado de discutir con Youna ni de atacarla a ella. “Al parecer no le gustaba nadita que yo haya vuelto con él”, se escucha a la voz en off. Todo esto, luego de las declaraciones de Cortez, reafirmando que la hija de Melissa Klug no tiene autoridad moral para criticar a la hija de Evelyn Vela por haberse relacionado con el exnovio de su hermana.

Finalmente, Melody dejó claro que no teme a las amenazas de Samahara y afirmó que solo ha querido ayudar con la pensión de la hija de Youna. “Yo lo único que hice fue un favor y fue mandarle su pensión. Tú no te metas, a mí no me das miedo”, concluyó.

(Captura: Magaly TV La Firme)