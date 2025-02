Samahara Lobatón ‘culpa’ a Evelyn Vela de seguir a Bryan Torres a todos lados y la acusa de hacer brujería: “Jamás he quitado un marido”

Samahara Lobatón responde con dureza a Evelyn Vela tras mandarla a cuidar a Bryan Torres y la acusa de hacer ‘brujeria’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. El conflicto entre Evelyn Vela y Melissa Klug sigue escalando, y esta vez Samahara Lobatón decidió tomar una vez más parte en la disputa, lanzando fuertes declaraciones contra la ex amiga de su madre, Melissa Klug.

Durante el programa Magaly TV La Firme del 28 de febrero, Magaly Medina leyó el extenso mensaje que la influencer compartió en sus redes sociales, donde arremetió sin filtros contra Evelyn, acusándola de traicionar su amistad con Melissa y hasta insinuando que realiza brujería para retener a sus parejas.

La pelea entre ambas familias se originó por la supuesta relación de la hija de Evelyn Vela con el exenamorado de Melissa Lobatón, lo que habría causado la ruptura definitiva de la amistad entre las dos mujeres. Samahara, lejos de mantenerse al margen, publicó un extenso mensaje en el que dejó en claro su postura y defendió a su hermana.

Samahara Lobatón responde con dureza a Evelyn Vela tras mandarla a cuidar a Bryan Torres y la acusa de hacer ‘brujería’. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Pobrecita, la verdad no sé qué tanto tiene que hablar de nosotras, porque nadie se refirió a ella. Solo conté la verdad de por qué ellas se distanciaron. Yo no tengo nada que ver en ese problema”, escribió Samahara en su publicación, según lo leído por Magaly Medina.

Sin embargo, uno de los comentarios más llamativos de Samahara fue cuando le respondió a Evelyn Vela por sugerirle que cuidara a su pareja, Bryan Torres. “Definitivamente, me mandó a cuidar a mi marido y eso es lo que hago”, agregó, en un tono irónico que generó diversas reacciones en redes sociales.

Samahara Lobatón responde con dureza a Evelyn Vela tras mandarla a cuidar a Bryan Torres y la acusa de hacer ‘brujería’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Samahara Lobatón acusa a Evelyn Vela de hacer brujería

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar con ironía esta afirmación, señalando que Samahara parece haber tomado la recomendación demasiado en serio, persiguiendo constantemente al padre de su hija.

Pero las palabras de Samahara no se quedaron ahí. En un ataque directo contra Evelyn, insinuó que esta utiliza brujería para retener a sus parejas, aunque, según su percepción, sin éxito. “Debe de ver en ella toda la brujería que le hace a sus maridos para retenerlos”, dice en el post. Magaly no dudó en burlarse: “Pero cómo será de mala su brujería que no le funciona”, expresó la periodista entre risas.

La conductora del programa de espectáculos aprovechó el momento para comentar con sarcasmo sobre este tipo de creencias, asegurando que si los hechizos para mantener relaciones amorosas realmente funcionaran, habría matrimonios sólidos y duraderos en todas partes. “No, pues, entonces tendríamos un montón de matrimonios sólidos y duraderos, pero no es así. Es solamente una creencia. La gente, cuando está desesperada, tiene estas creencias que a la larga no funcionan”, comentó Magaly.

Samahara Lobatón responde con dureza a Evelyn Vela tras mandarla a cuidar a Bryan Torres y la acusa de hacer ‘brujería’. (Captura: Magaly TV La Firme)

En su extenso descargo, Samahara también aseguró que, aunque ha cometido errores en su vida, nunca ha quitado un marido y que jamás lo haría con alguien que considera parte de su familia. “Yo podré tener muchos errores, pero jamás he quitado un marido y menos a personas que considero mi familia”, afirmó, dejando entrever que las acusaciones en su contra no tienen fundamento.

Finalmente, Lobatón cerró el tema manifestando que para ella la discusión ha terminado y que no tiene más interés en hablar de Evelyn Vela. “Aquí murió el tema. Evelyn Vela, como siempre, es una NN que traicionó nuestra confianza”, concluyó. El enfrentamiento entre Samahara Lobatón y Evelyn Vela sigue dando de qué hablar, y todo indica que la disputa aún no ha llegado a su fin.

(Captura: Magaly TV La Firme)