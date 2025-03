“Que no se queme mi casa, les suplico”, el dramático clamor de una vecina en riesgo de perder su vivienda por incendio en el Centro de Lima

El desgarrador pedido de una mujer aterrada con perder su vivienda por el incendio incontrolable en el Centro de Lima | Latina TV

Los vecinos del Centro de Lima atraviesan momentos de gran angustia debido a un incendio que comenzó este lunes en un almacén ilegal de plásticos y juguetes en el jirón Cangallo, y que se ha propagado a varios edificios de almacenamiento, dejando al menos 17 personas lesionadas por inhalación de humo.

La situación se complica por el riesgo inminente de colapso estructural. “A mí no me interesa las carpas, puedo dormir en el suelo, pero que no se queme mi casa. (...) Les suplico a todos que nos ayuden”, expresó una mujer que reside en la Quinta Inmaculada Concepción, ubicada junto al siniestro, durante una entrevista con Latina Noticias.

Los vecinos temen que, si la situación no mejora, el colapso de los edificios podría generar una tragedia aún mayor. Algunos comentaron que, a pesar de los esfuerzos realizados, “el alcalde aún no se pronuncia y no hay medidas eficaces para garantizar nuestra seguridad”.

Una vecina señaló que los bomberos se retiraron a las 3 a.m. por falta de agua. “Estamos preocupados porque si el edificio afectado colapsa, puede ocurrir cualquier desgracia. Ni el alcalde ha dado la cara. Nos dijeron que están esperando que se caiga, porque es un riesgo 3”, agregó.

Desde su vivienda, observaba las grandes llamas que avanzaban desde el edificio de seis pisos en el que comenzó el siniestro hacia otras tres construcciones. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que 49 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios están trabajando en la zona, con apoyo de cisternas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Además, el Ministerio de Salud ha instalado un puesto médico de avanzada para atender a la población, bomberos y policías desplazados en el área ante posibles riesgos para la salud. Al menos dos personas heridas fueron trasladadas a la clínica Maison de Santé y al Hospital de Emergencias Grau, según informó el COEN a través de su cuenta en la red social X.

“Pero el alcalde no se pronuncia hasta ahora, no es viable que esperen que colapse. Necesitamos ayuda. Lo primero que se debe hacer es que no sigan acumulando esos depósitos, que son bombas de tiempo”, señaló otra vecina.

Persiste el peligro

El comandante general de los bomberos, Juan Carlos Morales, explicó a la emisora RPP que el siniestro aún no ha podido ser controlado debido a su expansión a un depósito con gran cantidad de mercadería inflamable. El propietario del lugar se negó a retirarla, a pesar de las advertencias de los bomberos.

“Estos depósitos son clandestinos. Lamentablemente, hemos encontrado todo tipo de objetos y materiales inflamables”, señaló Morales, quien indicó que el trabajo de extinción continuará por las próximas horas.

Por su parte, Mario Casaretto, representante de la Municipalidad de Lima, mencionó que el incendio “se declaró fuera de control desde sus inicios, debido a la gran cantidad de material inflamable en estos almacenes”.

El funcionario confirmó que los almacenes no tenían autorización oficial y que almacenaban principalmente juguetes de plástico. Además, subrayó que “hay que esperar que los bomberos terminen su labor para proceder a la remoción de escombros” y ofrecer un balance final de la emergencia, aunque advirtió que “no se puede saber cuánto tiempo más tomará controlar el fuego”.