Darwin Espinoza: Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspenderlo por 60 días por uso indebido de recursos públicos

Parlamentario afronta una denuncia constitucional por el mismo hecho. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

Cada vez más cerca de ser suspendido por de sus funciones por el uso indebido de recursos públicos. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe final que recomienda sancionar al congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú) por 60 días, además del descuento de sus haberes durante ese periodo. La decisión se tomó tras declarar fundada una denuncia de oficio en su contra, relacionada con actividades proselitistas.

El informe, que corresponde al Expediente N.º 172-2023-2024/CEP-CR, concluyó que existen elementos suficientes para acreditar que el legislador utilizó su despacho parlamentario para favorecer el partido político de su hermano, incurriendo en un uso indebido de recursos públicos y vulnerando principios éticos.

Entre los bienes usados se reporta el de una impresora con la que se imprimieron documentos relacionados a la referida organización política. También, desde su oficina se realizaron más de cuatro mil consultas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hecho que atenta contra las normas del convenio suscrito entre el Congreso y el Reniec.

La votación del informe final se resolvió con 5 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Con la aprobación, el siguiente paso será remitir la recomendación al Pleno del Congreso, que deberá decidir si ratifica la sanción propuesta.

Parlamentario de Podemos Perú en el ojo de la tormenta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Durante la sesión, Darwin Espinoza negó las acusaciones y dijo que es falso que haya utilizado indebidamente a trabajadores de su despacho para la recolección de firmas, pues los funcionarios mencionados lo hicieron fuera de su horario laboral. Asimismo, refirió que resulta “paradójico” que él promueva la inscripción de un movimiento regional cuando él presentó un proyecto de ley contra estos y que la sanción es “injusta”.

“Las únicas fichas son las que aparecen en ese video. […] Ahora hay que corroborar todo lo que dice la prensa. […] No es justo que se me pida 60 días de suspensión por algo que ni siquiera está comprobado. Es más, los informes técnicos del área de sistemas dicen que no hubo una impresión de ficha y si los señores han realizado alguna obtención de firmas, yo no puedo estar supervisando lo que mis trabajadores hacen en su tiempo libre", mencionó.

Previo a la votación del informe final, el congresista Jorge Marticorena defendió el documento elaborado por la comisión técnica. “Ellos, con más tiempo que nosotros, analizan y evalúan todos los documentos y procederes que han tenido los investigados y testigos. Están en la obligación de velar por la imagen del Congreso”, expuso.

Jorge Marticorena defendió informe final contra Espinoza. | Congreso

Elvis Vergara, el defensor

Durante la sesión, generó particular sorpresa la intervención de Elvis Vergara, quien pidió reducir el plazo de la sanción. Incluso, al rechazarse su solicitud y aprobarse los 60 días iniciales, adelantó que presentará una reconsideración.

“No se trata de defender a un colega, sino de una sanción justa. Se le están haciendo tres imputaciones específicas lo único que se ha podido corroborar es que hizo un mal uso de sus claves de acceso. Sugiero una cuestión previa para que se cambie el informe final en sentido de que se le imponga una sanción de 30 días multa”, mencionó entonces.

Cabe mencionar que, en diciembre de 2024, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Espinoza, acusándolo de ser presunto autor de los delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, todos en agravio del Estado. Entonces, el legislador aseguró que se allanaría a las investigaciones y sustentaría su verdad frente a las entidades pertinentes.

Al respecto, el exprocurador Javier Pacheco advirtió que, de hallarse culpable, el congresista podría recibir hasta 12 años de cárcel y recordó que no es la primera vez que se le atribuye un hecho cuestionable. "Adicionalmente, tiene dos investigaciones abiertas. La primera es una que está en preliminares vinculados a acciones ante Provías y MTC como ‘Los Niños’. Esto debido a que habría sido para favorecer a empresas chinas y al personal que ellos recomendaban”, dijo en RPP Noticias.