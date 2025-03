Cómo desinfectar las fresas y conservar su frescura por más tiempo: adiós al vinagre y al bicarbonato

Cómo desinfectar las fresas y conservar su frescura por más tiempo. (YouTube @soycienciaycocina)

Al salir del mercado con una bolsa repleta de frutas delicadas, la sensación de satisfacción puede ser efímera. Apenas se da el primer paso fuera del establecimiento, el peligro acecha en cada movimiento. Un roce contra otra bolsa o un ligero apretón en el transporte público pueden convertir esos duraznos perfectos en una masa blanda. Ni hablar de las frambuesas, que parecen desmoronarse con solo mirarlas.

El momento de llegar a casa no siempre es un alivio. Al abrir la bolsa, el desastre puede estar hecho: uvas sueltas rodando por la mesa, fresas con marcas de presión y esa sensación de haber desperdiciado dinero en algo que ya no luce tan apetecible. Pero el problema no termina ahí. Ahora viene otro desafío: la limpieza.

Una de las mayores preocupaciones es cómo desinfectarlas sin estropearlas. Se dice que el agua con vinagre o bicarbonato ayuda a eliminar pesticidas y bacterias, pero con frutas tan frágiles, el proceso no es tan sencillo. Dejarlas en remojo demasiado tiempo puede hacer que pierdan sabor o se pongan blandas, mientras que un enjuague rápido deja la duda de si realmente quedaron limpias.

Ante esta situación, es útil conocer un método sencillo para desinfectar las fresas y prolongar su frescura. De esta manera, se garantiza su seguridad y calidad, evitando desperdicios y asegurando una mejor conservación.

Cómo desinfectar las fresas y conservar su frescura por más tiempo

Muchos recomiendan lavar las fresas únicamente con agua fría. Sin embargo, el uso de agua caliente es una alternativa efectiva, ya que elimina bacterias y esporas de moho sensibles al calor en la superficie de la fruta.

Este método consiste en sumergir las fresas en agua a 51 °C durante 30 segundos, escurrirlas en un colador y secarlas en una centrifugadora de ensaladas forrada con tres capas de toallas de papel. Finalmente, se almacenan en un recipiente transpirable.

Los lotes de fresas lavadas con agua caliente permanecieron libres de moho durante una semana, demostrando la eficacia de esta técnica para prolongar su frescura.

Ahora bien, con el propósito de hacer este método más didáctico, se explicará paso a paso cómo desinfectar las fresas y mantenerlas frescas por más tiempo.

Llena un tazón grande con agua caliente (aproximadamente 110 °F a 130 °F o 43 °C a 54 °C).

Añade las fresas y sumérgelas, agitándolas suavemente para lavarlas durante 30 segundos.

Escurre la fruta, eliminando aquellas que estén dañadas.

Transfiérelas a una centrifugadora de ensaladas forrada con toallas de papel o colócalas en una bandeja con toallas de papel en una sola capa. Sécalas girándolas en la centrifugadora o dejándolas secar al aire.

Guárdalas en un recipiente transpirable, como el envase en el que vinieron o un contenedor con agujeros.

Refrigera y disfruta fresas más duraderas.

Algunos chefs llaman a estos pasos ‘termoterapia’, un término que, a primera impresión, suele asociarse con tratamientos médicos o terapias de calor para aliviar dolores musculares, y no con el uso de agua caliente para desinfectar fresas.

Tal es el caso del cocinero Heinz Wuth, conocido en redes sociales como @soycienciaycocina. En un video publicado en su cuenta de Instagram, explicó cómo aplica la termoterapia para conservar las fresas en perfecto estado por más de siete días en el refrigerador, superando en duración a las que se lavan solo con agua.

Es preciso señalar que el calor ayuda a eliminar las bacterias y hongos que se encuentran en la superficie de las frutas. Al reducir la presencia de estos microorganismos, responsables de acelerar su descomposición, se prolonga su frescura y se retrasa el proceso de deterioro.

Para llevar a cabo su método, el chef utilizó agua limpia, un termómetro de cocina para medir la temperatura, y un recipiente grande donde sumergió las fresas. Luego, las escurrió con la ayuda de un colador o escurridor (o la cesta de una freidora limpia) y las secó cuidadosamente con papel de cocina. Finalmente, las almacenó en un recipiente con tapa o cubiertas con papel film para conservar su frescura.