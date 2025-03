Mario Irivarren asegura que no se intimidó por diferencias sociales con Alondra García-Miró | América Espectáculos

Memorias imborrables. En las últimas emisiones de ‘Good Time’, el nuevo programa que conduce, Mario Irivarren ha recordado, con evidente cariño, detalles de su relación con Alondra García Miró, con quien mantuvo un romance en 2014. Durante una entrevista en el programa ‘Más Espectáculos’, el chico reality habló sobre las diferencias sociales entre ambos y cómo afrontó esa brecha mientras fueron pareja.

“Ella viene de una clase social alta y yo vengo de una clase social baja. Es un contraste de dos mundos bien interesante, pero bien divertido además. Cuando lo tomas con lo pintoresco del caso, es muy divertido”, comentó Irivarren.

El ahora presentador del podcast ‘Good Time’, que comparte con Laura Spoya, aseguró que estas diferencias le dejaron recuerdos que hoy relata con humor. Entre ellos, mencionó anécdotas de viajes y reuniones con el entorno de García Miró, donde se sintió fuera de lugar en más de una ocasión.

Mario Irivarren reveló que nunca se acomplejó por diferencias sociales con Alondra García Miró: “Fue pintoresco” (Composición/Infobae Perú)

“Me reía sin entender”: Las anécdotas de Mario Irivarren

Durante la conversación, Irivarren recordó un viaje a Estados Unidos en el que enfrentó una divertida barrera idiomática. “No sabía inglés y, cuando sus amigas hacían comentarios en inglés, yo me reía simplemente para no desentonar, aunque no entendía ni una palabra de lo que estaban hablando”, confesó entre risas.

El empresario de 33 años también recordó un momento en el que acompañó a su entonces pareja a una reunión con amigas de su colegio y se sintió completamente fuera de lugar. “Era un choque de mundos bien pend*. Una vez me llevó a una reunión de sus amigas del cole, llegué a una mansión, yo me sentía como Will Smith cuando llega a Bel-Air. ‘Bien bacán el condominio’ y ella me dijo: ‘¿qué condominio?, es la casa’**”, contó.

A pesar de estas diferencias, la ‘Calavera coqueta’ aseguró que nunca se sintió acomplejado ni intimidado por el entorno de García Miró. “Fue interesante, de todo se aprende. Yo siempre he sabido resolver las situaciones, creo que lo que me caracteriza es que tengo rapidez, picardía y agilidad mental para saber resolver todo en el momento”, expresó.

Mario Irivarren revela si aún mantiene comunicación con Alondra García Miró: “Le deseo lo mejor”. | América TV.

Mario Irivarren y su reencuentro con Alondra García Miró

En otro momento de la entrevista, el exchico reality reveló que en los últimos años ha coincidido en contadas ocasiones con Alondra García Miró. “A Alondra me la he cruzado un par de veces y hemos conversado así brevemente. Dos veces en la peluquería, no sé si vive acá o no”, comentó.

Consultado sobre si mantiene comunicación con su expareja, Irivarren fue tajante al responder que no. “No, no sé nada de ella, no tengo ni idea. Casi que, después de que terminamos, no hemos vuelto a hablar, más que tres veces que me la he cruzado por acá de hola y hola. No tengo ni idea, pero le deseo siempre lo mejor”, indicó.

Asimismo, descartó cualquier tipo de amistad con García Miró. “Lo que pasa es que con Alondra ya no he mantenido comunicación; cuando la he visto, la he saludado”, precisó.

Actualmente, Mario Irivarren mantiene una relación amorosa con Onelia Molina. (América TV)

El difícil proceso tras su ruptura con Alondra

En una edición anterior de ‘Good Time’, Mario Irivarren habló sobre el impacto que tuvo en su vida el fin de su relación con Alondra García Miró. Confesó que fue un proceso complicado, especialmente por la rapidez con la que la modelo inició un romance con el futbolista Paolo Guerrero.

“La gente es cruel, yo la estaba pasando muy mal, he llorado mucho”, admitió, recordando los comentarios hirientes que recibió en redes sociales. En aquel entonces, varios usuarios lo llamaban “cachudo”, lo que dificultó aún más su proceso de sanación.

Irivarren relató que la ruptura lo dejó emocionalmente devastado y sintió que pasó de tenerlo todo a no tener nada en muy poco tiempo. Sin embargo, con el tiempo logró superar aquella etapa y ahora recuerda su relación con García Miró con humor y sin resentimientos.

Mario Irivarren admite que sufrió por Alondra García y revela: “‘Mi declaración de amor’ era nuestra canción, no de Paolo Guerrero” | Youtube

Por su parte, Alondra García Miró no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Irivarren. Actualmente, la modelo se mantiene alejada del mundo del espectáculo y enfocada en sus proyectos personales. Mientras tanto, Mario continúa compartiendo anécdotas de su vida en su pódcast y generando contenido para sus seguidores.

Irivarren revela cuánto cobra por ser parte de ‘Good Time’: “Es simbólico”

Durante una entrevista en ‘Edson Pa que más’, el programa digital de Edson Dávila, Irivarren recordó su primer programa digital en YouTube junto a Fabianne Hayashida, con quien condujo Com FM, un espacio en el que recordaban su época de ‘Combate’, pero no logró el éxito esperado. Sin embargo, ahora siendo parte de ‘Good Time’, con Laura Spoya y Gerardo Pe, las métricas son arrolladoras.

Al respecto, el chico reality contó que se sentía muy contento en esta nueva faceta profesional; sin embargo, marcó distancia asegurando que no era por el dinero.

Mario Irivarren revela cuánto cobra por ser parte de ‘Good Time’: “Es simbólico” | YouTube