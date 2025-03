Fredy Hinojosa aceleró contratación de ‘wayki’ de Nicanor y Dina Boluarte en Qali Warma, según documento fiscal

Víctor Torres fue amigo de la infancia de los Boluarte Zegarra. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La situación de Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, continúa complicándose. Aunque asegura que no hubo irregularidades durante su gestión, de acuerdo al testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, el también jefe del gabinete técnico de Presidencia aceleró la contratación de Víctor Torres en Qali Warma, cuando se desempeñaba como director de Qali Warma.

De acuerdo al documento fiscal emitido en febrero de este año, y al que tuvo acceso Perú 21, en septiembre de 2021, Torres se reunió con Boluarte en el Club Apurímac, donde le entregó su currículum vitae y le pidió apoyo para conseguir un puesto acorde a su perfil. “Bien, claro sé que te va a apoyar, la próxima semana me visitas en el ministerio, en mi oficina para coordinar”, es lo que habría dicho la hoy jefa de Estado.

Ya en su despacho al interior del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Boluarte llamó a su secretario Enrique Vílchez para entregarle el CV y le ordenó: “evalúalo y ve dónde lo ubicas”. Aunque quedaron en comunicarse por teléfono, Vílchez no respondió, es así que en un posterior encuentro, Boluarte habría ordenado al viceministro de la cartera que lideraba, William Contreras, que apoyara a Torres, argumentando que este había trabajado en la campaña presidencial. Contreras, quien también era cercano al hermano de Boluarte, Nicanor Boluarte, gestionó una reunión entre Torres y Fredy Hinojosa, entonces jefe del programa Qali Warma.

Según el documento fiscal, Hinojosa revisó el currículum de Torres y, tras una rápida evaluación, le ofreció un contrato temporal de dos meses con un pago total de 12.000 soles. El trabajo consistía en una especie de fiscalizador del proceso de implementación de compras de alimentos frescos para el desaparecido programa.

En febrero de 2022, Hinojosa ofreció a Torres un nuevo contrato con un salario reducido a 4.000 so

Vocero presidencial está implicado en caso Qali Warma. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)/ Presidencia

les mensuales, lo que generó descontento y motivó a que recurra nuevamente a Boluarte, quien habría intervenido con un tono enérgico desde su oficina en el onceavo piso del MIDIS, exigiendo una solución. La presión también habría llegado desde Nicanor Boluarte, lo que llevó al viceministro Contreras a buscar un nuevo puesto para Torres en otro programa social.

“Mira, oye, cómo van a hacer con Víctor que estaba trabajando en Qali Warma. Ahora solo quieren contratar un mes, encima le quieren pagar menos, ve la forma de solucionar eso”, le habría dicho la mandataria. Es en ese contexto que Torres fue contratado para implementar “pausas activas” en beneficio de los trabajadores del programa. Según el medio, el contrato, que lo describía como “gimnasta”, le permitió obtener tres contratos adicionales, acumulando un ingreso total de 35.000 soles en pocos meses.

Aunque la misma jefa de Estado salió en defensa de su amigo, una auditoría reveló que Torres no cumplió con las funciones asignadas, inventando actividades y ofreciendo charlas de baja calidad. Además, que no contaba con los requisitos necesarios para el cargo que ocupó en el programa del Midis.

Presidenta fue citada a la Fiscalía. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia / Andina

Consultados por el medio, Fredy Hinojosa mencionó que es tema de investigación. No obstante, que todas las acciones realizadas en su momento se enmarcaron dentro de la ley, mientras que Enrique Vílchez, actual secretario presidencial, negó conocer a Víctor Hugo Torres Merino. Por su parte, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, desestimó las acusaciones, calificándolas como declaraciones infundadas de un examigo de la presidenta. Portugal también cuestionó la veracidad de las reuniones en el Club Apurímac y señaló que la oficina de Boluarte en el MIDIS no estaba en el piso once, sino en el diez.

Cabe mencionar que en una declaración a la que obtuvo acceso Infobae Perú, Víctor Torres ya había reconocido haber sido favorecido por Nicanor Boluarte en su contratación como locador de servicios en el programa Qali Warma y en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS).

Resolución a la que accedió Infobae Perú

El hecho que develaría el conocimiento e intervención de la jefa de Estado es su defensa: “El profesional calzó en el perfil para hacer estas charlas que todo el Estado tiene. Yo misma, cuando trabajaba en el Reniec, participé de talleres que nos permitían hacer el clima laboral positivo. El profesional calzaba, en su oportunidad, para esta tarea que había convocado el Programa PAIS. ¿Dónde está el problema?”.