Fiscalía allana la casa de Juan José Santiváñez: Ministro del Interior es investigado por abuso de autoridad

El ministro del Interior fue sorprendido al promediar las 5:30 a.m. con la presencia de la Fiscalía en las afueras de su vivienda. Juan José Santiváñez dijo a los medios de comunicación que facilitó el ingreso de las autoridades y que estos ya se encuentran con sus abogados.

“Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad se realiza un allanamiento”, recalcó sobre uno de los procesos que se realizan en su contra. El funcionario de Dina Boluarte cuestionó que las diligencias en su vivienda hayan sido motivadas por las presuntas declaraciones de dos testigos protegidos, las mismas que calificó como “chismes”.

“La intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan, de alguna manera, relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad”, expresó luego de indicar que junto a su esposa están apoyando las labores de la Fiscalía. Hasta el momento no se han reportado mayores incidencias durante la diligencia.

El polémico viaje de Santiváñez a Bruselas no se verá interrumpido por la presencia de fiscales en su vivienda. Este indicó que se trata de un reunión de ministros del Interior a nivel mundial para atender los problemas en torno a la criminalidad transnacional. “Estamos llevando la propuesta de la creación de una Policía regional transnacional”, dijo luego de resaltar la importancia de la presencia de un ministro y no un viceministro en el evento.

Al promediar las 10:00 a.m., Santiváñez confirmó que la diligencia en su hogar finalizó. Al igual que la presidenta de la República, el ministro del Interior cuestionó el trabajo de la prensa en torno a las investigaciones difundidas durante los últimos meses. Dina Boluarte ha expresado su apoyo total a su funcionario y denunció un presunto golpe de Estado desde la Fiscalía.

¿Por qué se investiga a Santiváñez?

El ministro del Interior ha indicado que la presencia de fiscales en su casa corresponde a un caso de abuso de autoridad. La denuncia en contra de Juan José Santiváñez fue promovida por Junior Izquierdo, capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) conocido como ‘Culebra” y que fue amigo cercano del titular del Mininter.

En agosto de 2024, Izquierdo entregó a la Fiscalía audios de conversaciones con Santiváñez, en los cuales el ministro habría mencionado que la presidenta Dina Boluarte le solicitó desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) como condición para su nombramiento.

Posteriormente, Izquierdo fue reasignado como policía comunitario en Moquegua, lo que su abogado, José Carlos Mejía, consideró una represalia por parte del ministro. Además, Izquierdo denunció incidentes de seguridad, como disparos frente a su domicilio, lo que aumentó las preocupaciones sobre su integridad física.

Harvey Colchado se pronuncia

Las recientes apariciones de Santiváñez en los medios de comunicación motivaron el comentario de Harvey Colchado, coronel PNP pasado al retiro luego de allanar la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. “Dina Boluarte lo manda de urgencia a Europa, tras el alud de denuncias y ante un allanamiento inminente. Cuando la justicia lo acecha, el gobierno lo protege”, escribió desde su cuenta de X.

“Santiváñez defendió a “El Diablo”, un policía condenado como integrante de una organización criminal vinculada a Los Pulpos, una de las bandas más sanguinarias del país. Y, como si esto no fuera suficiente, cuestiona a la periodista de Panorama con malcriadez y soberbia, como acostumbra hacer ante la prensa cuando se sabe acorralado”, agregó el coronel que también pide la salida del ministro del Mininter.

Ministro impopular

Las encuestas recientes reflejan una baja aprobación y una alta desaprobación hacia la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Según un sondeo de Datum publicado en febrero de 2025, el 87% de los peruanos considera que Santiváñez debería dejar su cargo en el Ministerio del Interior, mientras que su aprobación aumentó del 6% en diciembre de 2024 al 11% en febrero de 2025, y su desaprobación disminuyó del 80% al 76% en el mismo período.

Al ser consultado sobre estos resultados, Santiváñez restó importancia a las encuestas, afirmando que no se guía por ellas y que su trabajo se basa en un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad. En una entrevista con Panorama, comentó: “Yo no me guío de las encuestas ni trabajo en base a ellas”. En otra ocasión, respondió con ironía a las cifras de desaprobación, diciendo: “Mi suegra tampoco me quiere. Miren, yo no trabajo por las encuestas”.

