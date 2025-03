Postulante a San Marcos rompió en llanto tras olvidar su DNI y no poder rendir el examen de admisión

Anderson, postulante a la UNMSM, quedó fuera del examen de admisión tras olvidar su DNI, un requisito obligatorio para ingresar a rendir la prueba. (LR)

El examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se llevó a cabo este sábado 1 de marzo, convocando a miles de jóvenes que buscaban un lugar en la prestigiosa casa de estudios. Sin embargo, no todos lograron ingresar a las aulas para rendir la evaluación. Al menos siete postulantes quedaron fuera por no presentar los documentos requeridos, entre ellos Anderson, un joven que aspiraba a la carrera de Educación Física, pero que olvidó su Documento Nacional de Identidad (DNI) y, pese a sus intentos, no obtuvo permiso para ingresar.

Un descuido que costó su oportunidad

Anderson llegó desde San Juan de Lurigancho, donde reside solo, ya que sus padres viven en provincia. En su apuro por llegar temprano a la prueba, se percató recién dentro del taxi de que no llevaba su DNI. Al arribar a la sede de la universidad, intentó explicar su situación, pero las autoridades de seguridad no le permitieron el ingreso.

Desesperado, el joven mostró una ficha que contenía sus datos personales, los mismos que figuran en el DNI, con la esperanza de que eso fuera suficiente para validar su identidad. No obstante, la universidad mantiene una política estricta respecto a los requisitos de admisión y no hizo ninguna excepción.

Al verse imposibilitado de rendir el examen, Anderson rompió en llanto frente a las cámaras y envió un mensaje a su familia: “Si me están viendo mis padres, perdónenme, me olvidé mi DNI”. Su tristeza y frustración se hicieron evidentes, especialmente cuando, en un último intento por ingresar, llegó a sugerir usar el documento de identidad de su madre: “De repente hago el intento con el DNI de mi mamá”.

A pesar de mostrar una ficha con sus datos personales, las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le impidieron el ingreso. (Composición Infobae/LR)

Padres de familia intentan interceder por el joven

La situación de Anderson conmovió a varios padres de familia que se encontraban en los exteriores de la universidad acompañando a sus hijos. Algunos de ellos intentaron mediar con las autoridades universitarias para que reconsideraran el caso y le permitieran rendir la prueba.

“Yo sé que los estudiantes deben ser responsables, pero aquí están todos sus datos. Este niño quiere salir adelante, que la rectora considere este caso”, expresó una madre, quien también recordó que en una prueba anterior algunos postulantes pudieron ingresar solo con la ficha de inscripción.

Pese a los intentos de los presentes por abogar por el joven, la universidad no flexibilizó su postura y mantuvo la exigencia del DNI como requisito indispensable para el ingreso.

Otros postulantes también quedaron fuera

El caso de Anderson no fue el único. Seis postulantes más fueron excluidos del proceso por no contar con los documentos requeridos. Algunos de ellos también permanecieron en la puerta de la universidad con la esperanza de recibir una segunda oportunidad, aunque sin éxito.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene normas estrictas en su proceso de admisión y exige a los postulantes llevar su DNI original, sin aceptar copias ni otros documentos alternativos. Aunque el joven y otros aspirantes pudieron demostrar su identidad de otras maneras, la política de la institución impidió cualquier excepción.

Padres de familia intentaron interceder ante la rectora de la UNMSM para que Anderson y otros postulantes sin DNI pudieran rendir el examen. (LR)

Un esfuerzo que tendrá que esperar

Anderson no solo enfrentó la frustración de no poder rendir su examen, sino también la preocupación por el esfuerzo económico que representó su postulación. Según contó, no era la primera vez que intentaba ingresar a San Marcos, lo que implicaba un gasto importante para su familia.

“Es un esfuerzo recaudar la cantidad de dinero para poder postular”, expresó el joven, quien también lamentó no haber podido prever este error. Entre lágrimas, reiteró su mensaje de disculpas a su padre: “Padre, discúlpeme, hice mal en olvidarme el DNI”.

Mientras tanto, los padres de familia que intentaron ayudarlo expresaron su descontento con la rigidez de la normativa. “A veces nuestro país reabunda en cosas. El DNI está en el sistema, ¿por qué no pueden considerar este caso?”, comentó una madre indignada.

La UNMSM mantiene su postura

A pesar de las súplicas de los postulantes y los reclamos de los padres, la UNMSM no modificó su reglamento y mantuvo la exigencia del DNI original como condición indispensable para rendir la prueba. Según las autoridades, este requisito es una medida de seguridad que permite evitar suplantaciones y garantizar la transparencia del proceso de admisión.

Anderson llegó desde San Juan de Lurigancho para dar su examen, pero al notar que no tenía su documento intentó buscar una solución sin éxito. (Composición Infobae/LR)

Este tipo de situaciones se han presentado en anteriores exámenes de la Decana de América, y en cada ocasión la universidad ha sostenido la misma postura. En el examen de admisión de agosto del año pasado, algunos postulantes ingresaron solo con la ficha de inscripción, pero en esta oportunidad la normativa fue más estricta.

Un episodio que deja una lección

La historia de Anderson ha generado debate sobre la rigidez de los requisitos de admisión y la posibilidad de flexibilizar ciertos procedimientos en casos excepcionales. No obstante, también resalta la importancia de la responsabilidad de los postulantes al momento de prepararse para una evaluación crucial.

Anderson tendrá que esperar la próxima convocatoria para volver a intentarlo y cumplir su sueño de ingresar a San Marcos. Su caso es un recordatorio para los futuros postulantes de que no solo el estudio es fundamental, sino también la organización y el cumplimiento de todos los requisitos administrativos.