Andrés Hurtado reaparece desde penal y confirma a la JNJ que se reunió dos veces con Patricia Benavides

Fuente: Milagros Leiva Entrevista

El expresentador de televisión Andrés Hurtado, recluido por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, reapareció en un interrogatorio realizado la semana por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el que confirmó haberse reunido en dos ocasiones con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El abogado Elio Riera informó a Infobae Perú que la declaración de su defendido se dio en una audiencia en la que fue citado para testificar en un expediente que implica a la suspendida magistrada, investigada por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias.

La cita fue dirigida por el miembro de la JNJ, Francisco Távara Córdova, quien interrogó a Hurtado sobre su relación con Benavides, las razones de los encuentros y si estos habrían sido utilizados para que le entregara una tesis ya elaborada a cambio de presuntos favores, como afirmó el colaborador eficaz Jaime Villanueva.

Hurtado reconoció haberse reunido con la extitular del Ministerio Público entre marzo y abril de 2023, aunque aclaró que los encuentros ocurrieron en circunstancias completamente diferentes a las que se le han atribuido. Además, destacó que siempre estuvo presente el fiscal Miguel Ángel Vegas Vaccaro, cuya oficina del octavo piso en el Ministerio Público sirvió para los encuentros.

Andrés Hurtado en una audiencia de control de identidad. Foto: Andina

“Sí, señor magistrado, efectivamente. Fueron dos ocasiones en las que estuve yo. En la primera, con el señor Vegas Vaccaro, a quien conozco porque ambos tuvimos familiares con cáncer. (...) Mi amistad con él surgió a raíz de esa experiencia, y aproveché para visitarlo cuando se organizó un partido de fútbol en la Fiscalía por su aniversario”, relató sobre el primer encuentro.

El expresentador también detalló que la segunda ocasión en la que se encontró con Benavides fue con fines profesionales, ya que la invitó a su desaparecido programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. “Esas fueron las dos ocasiones en las que la vi. Fue solo por un par de minutos, creo”, comentó.

Villanueva, exasesor de Benavides, reveló en octubre pasado que Hurtado habría ofrecido el documento académico a cambio de archivar una investigación contra el cómico Alfredo Benavides, investigado por lavado de activos.

La Universidad Alas Peruanas (UAP) ha confirmado que las tesis de maestría y doctorado están desaparecidas, ya que en los años que fueron consignadas aún no se exigía un repositorio. Ilko Rogovich, secretario general de la institución, señaló a Hildebrandt en sus trece que algunas investigaciones académicas fueron “archivadas o movidas” y que aún se encontraban en proceso de búsqueda de los expedientes.

“Nunca en mi vida se ha hablado con mi persona de algún tema relacionado con tesis”, replicó Hurtado al respecto. Cuando el miembro de la JNJ le preguntó directamente sobre su posible reunión con Miguel Girao, otro exasesor de Benavides, y sobre si había solicitado que se favoreciera al cómico en su investigación, Hurtado respondió tajantemente: “Negativo totalmente, doctor”.

Denunció hostigamiento

La figura televisiva permanece encarcelado desde octubre del año pasado y, días antes de Navidad, el Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva de nueve meses, debido a su presunta intervención en la gestión de un trámite a favor del futbolista Roberto Siucho, realizado en 2019 a través de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones.

Previamente, Riera denunció que su defendido ha sido víctima de “hostigamiento” durante el proceso legal y señaló que se le exigió delatar a fiscales, incluyendo a la magistrada especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta, la exfiscal de la Nación y la suspendida coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto.

“Han nombrado fiscales de todo tipo, entre ellos los que acabas de mencionar, pero el solo hecho de decir un nombre ya de por sí vulnera, yo considero, el deber funcional de un fiscal. Un fiscal tiene que escuchar, no puede llegar a decir ‘o hablas o me voy’. No puede decir ‘voy a quejar a tu defensa’. Son comportamientos que no están en acta”, manifestó.