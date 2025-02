Vania Bludao explica la realidad de la tarjeta OTH a Mayra Goñi: “No te paga la renta, solo es para consumo”

Vania Bludao explica la realidad de la tarjeta OTH a Mayra Goñi. (Captura: Magaly TV La Firme 1)

En el reciente episodio de Magaly TV La Firme, la presentadora no dudó en profundizar sobre el estilo de vida de la influencer Mayra Goñi, quien en varias entrevistas ha asegurado que vivió cómodamente en Miami gracias a una tarjeta mágica llamada OTH, que le proporcionaba hasta $4,000 dólares semanales para gastar en restaurantes y otros lugares de lujo.

Durante la emisión del 28 de febrero, Magaly Medina y su equipo hicieron una exhaustiva reflexión sobre cómo funcionan este tipo de “beneficios” para influencers, aclarando varias dudas sobre la veracidad de los relatos de Goñi.

Magaly comenzó el segmento de manera contundente: “Nosotros no nos creemos todo lo que nos cuentan. Siempre analizamos los costos y, en el caso de Mayra Goñi, es lógico preguntarnos cómo es que ella mantiene su estilo de vida en Miami”, comentó la conductora.

La periodista se refirió al alto costo de vida en Miami, una ciudad conocida por sus elevados precios en vivienda, transporte, alimentación y entretenimiento. Magaly destacó el lujo de asistir a fiestas exclusivas y comprarse atuendos nuevos para cada evento, lo cual no es barato, a pesar de que algunas influencers se inclinen por marcas más económicas como Shein.

La presentadora señaló que es necesario tener un presupuesto considerable para mantener ese tipo de estilo de vida, lo cual genera más dudas sobre cómo es posible que alguien, como Mayra, pudiera mantenerlo sin trabajos tradicionales.

La tarjeta OTH y los gastos de Mayra Goñi

En las últimas semanas, Mayra Goñi ha mencionado en varios podcasts y entrevistas que su vida en Miami era facilitada por una tarjeta OTH, la cual le permitía gastar hasta $4,000 dólares semanales en consumo en restaurantes y otros establecimientos.

Según ella, esta tarjeta mágica le daba acceso a una vida llena de lujos sin tener que preocuparse por el dinero, algo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

“Nos han querido vender la idea de que con esta tarjeta, Mayra Goñi y otras influencers pueden vivir sin preocupaciones, pero la verdad es que es solo para consumo en algunos lugares. No te pagan el alquiler, el carro, la gasolina ni las compras del supermercado. Solo te permiten consumir en ciertos lugares a cambio de publicidad”, comentó Magaly mientras desmentía los beneficios de la tarjeta que Goñi había descrito.

Vania Bludau se pronuncia sobre la tarjeta OTH

Durante el programa, Magaly presentó un informe donde diversos influencers, como Vania Bludao y Dorimi Pineda, confirmaron cómo funciona realmente la tarjeta OTH.

“La tarjeta no paga tu renta ni tu carro. Solo cubre el consumo en restaurantes, spas y otros sitios. Te permiten gastar, pero tienes que pagar impuestos y propinas por separado”, indicó Vania, quien también usó esta tarjeta mientras vivía en Miami.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly, junto con su equipo, explicó que las personas que utilizan estas tarjetas de consumo, como Mayra Goñi, deben publicar contenido en sus redes sociales, como fotos y videos en agradecimiento por los servicios recibidos. Sin embargo, aclaró que no es tan sencillo como parece. “Tienes que llevar dinero para los impuestos y la propina. Si no, el restaurante no te dejará ir”, comentó Magaly mientras ponía en evidencia la realidad detrás de las historias de los influencers.

Al finalizar el segmento, Magaly Medina reflexionó sobre el estilo de vida que muchos influencers intentan proyectar en redes sociales. “Nos están vendiendo una vida perfecta que no es real. A veces, estas historias solo alimentan expectativas falsas entre los seguidores. Vivir en Miami no es tan fácil como algunos lo pintan”, concluyó Magaly.

