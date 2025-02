Real Plaza Trujillo: Iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el colapso del techo en su patio de comidas

Ministerio Público inició las investigaciones para determinar qué provocó el colapso del techo de su patio de comidas. (Foto: Andina)

La caída del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, ubicado en la región La Libertad, provocó la muerte de seis personas, entre ellas una menor de edad, mientras que más de 80 resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran en estado crítico y su pronóstico es reservado.

La tragedia se desató a las 8:51 de la noche del viernes 21 de febrero, cuando la estructura de metal colapsó sobre decenas de mesas y el área de juegos infantiles. Según trabajadores del centro comercial de Intercorp, grupo liderado por Carlos Rodríguez-Pastor, se escuchaban “sonidos extraños” en dicha zona un día antes del incidente.

A casi una semana de lo ocurrido, la justicia peruana ya inició con las indagaciones para descifrar qué ocasionó la caída del techo del Real Plaza Trujillo. A la fecha, un total de nueve peritos vienen trabajando en la investigación preliminar iniciada por el Ministerio Público.

Un equipo de seis ingenieros civiles especialistas en estructuras y tres informáticos elaborarán informes periciales para esclarecer los hechos ocurridos en el recinto comercial. Estas acciones forman parte de las diligencias inmediatas que se iniciaron ayer en presencia del fiscal coordinador Jorge Luis López Rodríguez, la fiscal provincial Carmen Varas Valderrama y la magistrada adjunta provincial Lili Montes Mudarra.

Hasta el momento, se han obtenido diversas muestras, las cuales fueron selladas para su posterior análisis. Además, se formalizó la conformación del equipo de fiscales encargado del caso, así como el grupo de peritos, al que se incorporará próximamente un ingeniero estructural para complementar las investigaciones.

La fiscal provincial responsable del caso, Carmen Varas, indicó que se notificó a todos los involucrados (familiares de las víctimas fatales y de los heridos, así como los representantes del Real Plaza) para que puedan ser partícipes de las diligencias que se están organizando como parte de la investigación.

El Ministerio Público reiteró su compromiso con la transparencia y la justicia, asegurando una investigación exhaustiva y objetiva para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Real Plaza Trujillo

Pago de las indemnizaciones

A través de una entrevista para RPP, Romy Chang, representante legal del Real Plaza Trujillo, informó que ya iniciaron con el pago de indemnización a algunas familias afectadas. “Real Plaza no va a evadir ninguna responsabilidad. Aquí se va a pagar todo lo que se tenga que pagar”, declaró para el referido medio.

“La empresa ya ha cerrado transacciones con dos familias y estamos en comunicación con los demás para el pago, en función a lo que ellos consideran que debe darse”, sostuvo. Agregó que, como parte de dicho procedimiento, se ha distribuido una carta por escrito a más de 25 familias en la que el Real Plaza se compromete por escrito a pagar todo lo que tenga que ver con indemnizaciones.

“Tengan la plena seguridad y certeza que esta tragedia humana lo principal es las personas. Lamentablemente no podemos hacer nada para regresar el tiempo atrás. Pero lo que sí podemos hacer es pagar todo lo que se requiera e indemnización. No hay una fórmula o cálculo respecto a la determinación de la indemnización”, acotó.

La especialista mencionó que el primer paso para iniciar con los procedimientos de acuerdo reparatorio es llamar al número 6014000 opción 9. “Nosotros no estamos cuestionando lo que las personas deben percibir. Los gastos médicos no tienen ninguna objeción. Estamos a plena disposición, Algunos no quieren hablar sobre el tema y lo estamos respetando”, mencionó.

Sobre la fórmula para determinar los desembolsos, explicó que no hay nada estadístico y se evaluará de forma individual cada solicitud: “Las personas nos dirán en qué han gastado y cuánto consideran que se les debe dar”.