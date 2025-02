¿Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez abre en marzo? Premier afirma que no inaugurarán hasta que haya “seguridad al 100%”

Si se vuelve a postergar la apertura del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, esta sería la tercera vez que se cambia de fecha. Foto: composición Infobae Perú/Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez/captura PCM

Recientemente, han surgido dudas sobre la apertura del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con lo señalado por Lima Airport Partners (LAP), la construcción ha alcanzado un progreso del 99,8%, sin embargo, aún falta realizar las pruebas integrales que aseguren su correcto funcionamiento. En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén dijo que, tras lo conversado con el titular del MTC, “el interior del aeropuerto se encontraba en un 99,9% habilitado, de hecho, ya estábamos en los últimos detalles para concluir”.

Sin embargo, el problema está con la seguridad que pueda proveer el Nuevo Jorge Chávez a sus cientos de miles futuros pasajeros. “Tenemos un tema con la estación de combustible. (...) Hoy día, el moderno Aeropuerto Jorge Chávez tiene un sistema que es subterráneo que demanda unas actividades de supervisión y control sumamente específicas. Estas pruebas aún no se realizan en su integridad”, dijo el premier.

“Se han hecho las primeras pruebas, se han presentado observaciones, las cuales se tienen que levantar. Hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad que incluyen los sistemas contra incendios, y mientras exista un mínimo de margen de riesgo de la seguridad, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto. Para nosotros es fundamental otorgar a cada uno de los pasajeros del Jorge Chávez y a los trabajadores una seguridad al 100%”, añadió Adrianzén.

Premier Gustavo Adrianzén responde sobre posible demora en la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Tv Perú

Posible postergación del Nuevo Jorge Chávez será producto de mala planificación, dice AETAI

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI (Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional), indicó que la posibilidad de que la inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, prevista para el 30 de marzo, se retrase es algo completamente factible. Esta decisión dependerá de los resultados que se obtengan durante las pruebas integrales, que comenzarán este jueves 27 de febrero.

“El plazo es bastante corto y ese es el gran problema que tenemos. Mañana (jueves 27) se va a realizar la primera prueba integral, vamos a ver qué resultados arroja esta prueba que se va a y después se programarán otras pruebas a partir de marzo. El problema es que si ocurriese algunas observaciones, que no puedan resolverse antes del 30 de marzo, y además, que sean observaciones vinculadas a temas de seguridad operacional, lo que va a ocurrir es que se va a tener que postergar la inauguración. No vamos a operar si es que hay observaciones vinculadas a temas de seguridad que no hayan sido levantadas. Es un escenario posible”, señaló a Canal N.

Además, Gutiérrez enfatizó que, si no se asegura el funcionamiento total del aeropuerto, la inauguración deberá ser postergada. “Si no está garantizada la operatividad al 100% en todos los niveles, tendrá que postergarse. No solo lo decimos nosotros, el propio Premier lo dijo en su momento, que si no están garantizadas las condiciones operativas de seguridad, el aeropuerto va a tener que postergarse el tiempo que sea necesario para subsanar las observaciones que se puedan presentar”, agregó.

El Aeropuerto Jorge Chávez fue el principal lugar al que llegaron los turistas extranjeros al Perú en 2024. Foto: Logística 360

En su opinión, la situación actual es producto de una mala planificación. “Hay que ver los antecedentes. El propio aeropuerto, la concesionaria LAP, dijo que se iba a inaugurar el 18 de diciembre. Nosotros como industria dijimos que la fecha no era la más correcta, y el tiempo nos dio la razón. Se postergó al 29 de enero, no han cumplido con la entrega del terminal, era la fecha límite. Hay varios temas que no están acompañando (…) Esta es una situación que no es deseable, tenemos poco tiempo, confiamos en que se pueda superar y esperamos llegar al 30 de marzo”, sostuvo.

También mostró su inquietud por la reducción del espacio destinado a las instituciones públicas, como Migraciones. Señaló que en el nuevo terminal se están entregando áreas más pequeñas para estas entidades, especialmente Migraciones, que es la primera instancia que verá un pasajero.

El área de salida de Migraciones será un 40% más pequeña que la actual, y la de llegada un 20% menor. Si llegara a haber algún problema en el servicio, estas zonas serían aún más reducidas que las actuales, a pesar de que el terminal actual ya está sobrecargado y congestionado.