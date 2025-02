Corazón Serrano comunica triste noticia tras llanto de Susana Alvarado en el escenario: “Lamentamos informar”

(Composición/Infobae Perú)

Durante su presentación en Sullana, Susana Alvarado, una de las voces más queridas de Corazón Serrano, dejó a sus seguidores preocupados al mostrarse llorando mientras interpretaba la canción ‘No eres único’. La cantante se sobaba el rostro y detenía brevemente su actuación, con gestos que generaron alerta entre el público presente y en redes sociales. Ahora, la agrupación de cumbia se vio obligada a anunciar otro contratiempo más en medio de su gira nacional.

En medio de esta preocupación, Corazón Serrano tuvo que suspender su concierto pactado para el miércoles 26 de febrero en Tambogrande, Piura, debido a las intensas lluvias que afectan la región. La noticia fue anunciada a través de un comunicado en sus redes sociales, donde la banda informó que la presentación en Malingas se tendría que postergar.

“Lamentamos informar que la presentación programada para hoy en Malingas, Tambogrande, con la participación de Corazón Serrano ha sido suspendida debido a las intensas lluvias que afectan la zona”, indicaron. Además, anunciaron que el show será reprogramado en una nueva fecha, aunque no se ha especificado aún cuándo será.

Susana Alvarado preocupa tras llorar en pleno concierto. Tiktok

Preocupación por Susana Alvarado tras su llanto en Sullana

La triste escena de la popular cantante de 27 años en Piura rápidamente se viralizó, dejando a muchos seguidores preocupados. En el video, se ve a la cantante de cumbia con el rostro desencajado, mostrando claros signos de angustia mientras interpretaba el tema ‘No eres único’. En medio de la canción, se detuvo y se tocó el rostro con un gesto de angustia, lo que desató una ola de especulaciones sobre su salud y bienestar.

Algunos seguidores apuntaron que la cantante podría haber tenido un quiebre emocional debido a la fuerte carga sentimental de la canción, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de un problema de salud vinculado al agotamiento por la intensa agenda de conciertos de la banda.

“Es estrés, el cansancio de tantas presentaciones seguidas”, comentó un usuario en redes sociales, mientras que otros fans mencionaron las condiciones adversas de trabajo, como las lluvias intensas durante sus presentaciones, que podrían haber influido en su estado físico.

Paco Bazán y Susana Alvarado

¿Un problema de salud detrás del incidente?

Entre los seguidores que mostraron su preocupación por Susana Alvarado, hubo quienes recordaron episodios anteriores en los que la cantante había tenido problemas de salud, como desmayos en otros conciertos debido al agotamiento. “Capaz no saben, pero Susana Alvarado en algunos conciertos ya de tiempo se solía desmayar. Se estaba tratando ese tema de salud, ojalá no sea nada grave”, comentó un fan preocupado. A pesar de estas especulaciones, la cantante no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.

Paco Bazán viajó a Piura para acompañar a Susana

Desde finales de 2024, los rumores sobre una posible relación entre Paco Bazán y Susana Alvarado han sido interminables, con constantes coqueteos entre ambos. La relación parecía llegar a su fin en febrero, pero parece que solo estaba comenzando. Tras la invitación de Susana para que Bazán asistiera al aniversario de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos, ambos comenzaron a ser vistos juntos en diversas ocasiones, callando rumores sobre una posible estrategia de marketing.

El sábado 22 de febrero, Corazón Serrano ofreció un concierto en Piura, donde el conductor de ATV viajó para acompañar a la joven intérprete. El portal Instarándula los mostró compartiendo un almuerzo juntos en el norte peruano, mientras que ambos subieron a sus redes una imagen con el mismo plato de comida, dejando en claro que el vínculo entre ellos va más allá de la pantalla.

Paco Bazán aclara que pasó la noche solo en Piura tras ser visto comprando en una farmacia: ¿y Susana Alvarado? (Composición/Infobae Perú)

Bazán desmiente haber pasado la noche con Alvarado

Luego de que esto fuera confirmado, otra ‘Ratuja’, miembro de la comunidad de dicho portal de espectáculos, captó a Paco en una farmacia de la ciudad.

Preocupado por la ola de rumores que crecía en las redes, el comunicador de 44 años se aseguró, en dos oportunidades, de desmentir que haya aprovechado su estancia en el norte peruano para pasar la noche con Susana Alvarado, de 27 años .En respuesta a su ‘ampay’ comprando en una botica poco después de comer con la artista, Bazán mostró una fotografía de lo que realmente habría adquirido: medicamentos para la acidez estomacal y el dolor general.

Paco aclara lo que compró en la farmacia y muestra que durmió sin Susana Alvarado (Instagram/franciscobazan)