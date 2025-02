Susana Alvarado conmueve y preocupa a fans tras llorar en pleno concierto: “Ojalá no sea nada grave”

Susana Alvarado preocupa tras llorar en pleno concierto. Tiktok

La cantante Susana Alvarado, una de las voces más queridas de Corazón Serrano, generó preocupación entre sus seguidores tras un emotivo episodio en el último concierto de la agrupación en Sullana. Mientras interpretaba la canción No eres único, la artista se mostró visiblemente afectada.

Durante en show, se puede ver a Susana Alvarado llevándose la mano al rostro y deteniendo su canto por unos segundos. Este momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, dando lugar a diversas especulaciones sobre su estado de ánimo y salud.

Susana Alvarado se quiebra en pleno concierto de Corazón Serrano.

El inesperado gesto de la artista ha generado múltiples teorías entre sus seguidores. Mientras algunos sostienen que Susana Alvarado habría tenido un quiebre emocional debido a la carga sentimental de la canción, otros creen que podría tratarse de un problema de salud relacionado con el agotador ritmo de trabajo que mantiene Corazón Serrano.

“Es estrés, el cansancio de tantas presentaciones seguidas”, comentó un usuario en TikTok. Otros seguidores señalaron que la agrupación ha estado realizando conciertos en condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas, lo que podría haberle causado malestar. “No te enfermes, Susanita”, expresó otro fan preocupado.

Además, algunos recordaron que la cantante ha tenido problemas de salud en el pasado. “Capaz no saben, pero Susanita en algunos conciertos ya de tiempo se solía desmayar. Se estaba tratando ese tema de salud, ojalá no sea nada grave”, escribió un seguidor. Hasta el momento, ni la artista ni Corazón Serrano se han pronunciado sobre este incidente.

Susana Alvarado en salidas con Paco Bazán

Susana Alvarado ha estado en el ojo público por su presunto romance con el exfutbolista y conductor de televisión Paco Bazán, quien no dudó en cumplir con su promesa y asistir al aniversario de Corazón Serrano e interactuar con la cantante.

Incluso, viajó a Piura para verla, acción que ha sorprendido a muchos. La propia Magaly Medina resaltó los detalles que está teniendo Paco Bazán con Susana Alvarado, indicando que debía de valorarlos.

Durante otro concierto de Corazón Serrano, el animador de la agrupación, Dani Daniel, se refirió a este viaje. “Siete años soltera… estaba porque Magaly dice lo contrario, ¿no? Los ampays lo han delatado”, comentó entre risas, provocando la reacción divertida del público y de la propia Susana.

Paco Bazán aclara que pasó la noche solo en Piura tras ser visto comprando en una farmacia: ¿y Susana Alvarado? (Composición/Infobae Perú)

Además, Dani Daniel hizo referencia a un reciente ampay donde se vio a Paco Bazán en una farmacia, desatando la risa del público. “Ayer le he visto comprando pastillas en la farmacia… Aquí está (Paco). Ha venido hasta Piura, ¿qué estará haciendo por acá?”, agregó con tono pícaro.

La reacción de Susana Alvarado ante estas palabras no se hizo esperar, y aunque no dio declaraciones al respecto, no pudo contener la risa en pleno show, lo que dejó entrever que toma con humor los comentarios sobre su vida personal.

Más allá de las bromas sobre su situación sentimental, la preocupación principal de los fans sigue siendo su bienestar. Corazón Serrano es una de las agrupaciones más activas en la escena musical peruana, con un calendario de presentaciones exigente que podría estar afectando la salud de sus integrantes. Los seguidores de Susana Alvarado esperan que pronto se pronuncie sobre lo sucedido y aclare si se trató de un episodio aislado o de un problema más serio.

Magaly Medina se sorprendió de que Paco Bazán haya viajado a Piura por Susana Alvarado. Magaly TV La Firme