Mario Hart ‘arremete’ contra Jefferson Farfán por decir que no canta nada: “Él tampoco juega, está viejo y cojo”

Mario Hart ‘arremete’ contra Jefferson Farfán por decir que no canta nada. (Captura: América televisión)

El fin de semana pasado, Mario Hart y Jefferson Farfán protagonizaron un cruce de declaraciones cargado de bromas y desafíos que han captado la atención de sus seguidores. Todo comenzó cuando Farfán afirmó que Hart “no canta”, comentario que desató una serie de respuestas del piloto y cantante.

Ante ello, las cámaras de ‘América Espectáculos’ fue en búsqueda de Hart y advierte que reaccionó con sorpresa a las declaraciones de Farfán. Además, dejó entrever que el exfutbolista, en más de una ocasión, le habría enviado mensajes relacionados con su música.

“Me sorprende, ¿verdad? Caradura el negro. Te voy a enseñar después cuántos mensajes me ha mandado. ‘Chato, ven a cantar’, ‘mis patas quieren escucharte’”, expresó el exchico reality, dejando en claro que Farfán ha mostrado interés en sus presentaciones musicales.

El también exparticipante de realities señaló que el expelotero incluso le habría solicitado que cante en uno de sus eventos, pero que pretendía que lo hiciera sin cobrar. “¿Quiere que vaya gratis? ¿Cómo voy a ir gratis? Si voy gratis, mi mujer va a pensar que estoy yendo a tus encerronas. No puedo, no puedo. Te tengo que cobrar.”

Hart aseguró que el exfutbolista le ha enviado videos cantando sus canciones y que le resulta curioso que ahora cuestione su talento musical. Entre risas, añadió que Farfán está “picón” porque aún no ha asistido a su famoso búnker, un lugar privado donde suele reunirse con amigos.

Un reto en el campo de juego

En medio del intercambio de palabras, Mario Hart no dejó pasar la oportunidad para lanzar un nuevo desafío a Jefferson Farfán. El piloto propuso una apuesta en la que el exjugador de la selección peruana deberá cobrarle diez penales.

“Me tiene que patear 10 penales. Si me mete 8 goles, me someto a lo que él pida, quiera o solicite. Pero si le tapo tres, voy a pensar bien qué le voy a pedir.”

El piloto de autos se mostró confiado en sus habilidades como arquero y bromeó sobre el estado físico de Farfán: “Evidentemente, ha sido un gran futbolista, de los mejores de la historia en el Perú. Pero ya está panzón, ya está viejo. Yo creo, sin miedo de equivocarme, que tres penalitos le puedo tapar.”

El desafío quedó planteado y ahora la expectativa crece entre los seguidores de ambos personajes para ver si Farfán acepta el reto y, en caso de perder, qué le exigirá Hart como parte del acuerdo.

Un enfrentamiento amistoso lleno de humor

A pesar de los comentarios picantes entre ambos, el tono de la conversación ha sido en todo momento de broma y camaradería. Mario Hart dejó en claro que respeta la trayectoria de Farfán, aunque no dejó de provocarlo con frases como: “No te me corras, no te me chupes, te quiero a ti en los 11 pasos.”

El público ahora espera que este intercambio de palabras se convierta en un evento real en el que se pueda ver a Farfán y Hart cara a cara en la cancha. Hasta el momento, Jefferson Farfán no ha respondido públicamente al reto, pero sus seguidores están atentos a su reacción.

