Mario Hart reta a Jefferson Farfán por ningunearlo como cantante: “Si gano, me das tu ‘mionca’ y bailas el ‘totó’”

Mario Hart reta a Jefferson Farfán por ningunearlo como cantante. (Composición: IG)

Fuerte y claro. El exchico reality Mario Hart y el empresario Jefferson Farfán protagonizan una divertida polémica en redes sociales luego de que el exfutbolista menospreciara el éxito musical del conductor de Mande Quien Mande como reguetonero.

Todo comenzó cuando la ‘Foquita’ comparó el alcance del podcast Enfocados con las canciones del expiloto de autos, asegurando que el programa que conduce con Roberto Guizasola ha conseguido en 10 meses más vistas que la música de Hart en nueve años.

Ante este comentario, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no se quedó callado y, fiel a su estilo, decidió responder con un desafío que combinó humor y competitividad. Hart retó al exjugador de la selección peruana a una tanda de penales con apuestas incluidas.

“¡Ya mucho bla bla bla! 10 penales, te tapo 3 y me das tu mionca nueva una semana y vuelves a bailar el Totó! 8 goles y te canto gratis en el búnker que tanto me has pedido!! ¿O te chupas, Jefferson Farfán?”, escribió el exchico reality en sus historias de Instagram.

Como era de esperarse, la propuesta de Hart generó revuelo entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a pedir que la ‘Foquita’ acepte el reto. Sin embargo, hasta el momento, Farfán no ha respondido públicamente a la invitación, lo que ha intensificado la expectativa entre los fanáticos de ambos.

“Ojalá no haga lo mismo que con Paco Bazán”, “Ese Farfán no tiene palabra”, “A ver si te acepta, él ya quedó mal”, “Farfán ya no baila lo de Yahaira”, “Pucha qué fuerte reto”, “Estaremos pendiente a ver si acepta el popular ‘Foca’”, “Te creo Jefferson Farfán”, “No responde, es que se tiró para atrás”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

Esta divertida controversia comenzó cuando Jefferson Farfán lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta para Mario Hart. “Chato, no seas malo pe’ causa. Lo que tú tienes en vistas en 9 años, nosotros lo tenemos de éxito en 10 meses de programa”, expresó la exfigura del Lokomotiv de Moscú, acompañando su mensaje con emojis de risa.

Clomo se sabe, el podcast Enfocados, conducido por Farfán y Guizasola, ha logrado consolidarse como uno de los espacios más populares en YouTube Perú desde su estreno en 2024. Por su parte, Mario Hart ha intentado mantener su carrera en la música con altibajos, aunque en los últimos años su presencia en televisión ha sido más constante que en los escenarios.

Más allá de la rivalidad amistosa, los seguidores de ambos esperan ver si este reto se concreta, ya que significaría un enfrentamiento entre dos personajes que han sabido captar la atención del público, cada uno en su propio rubro. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿aceptará Jefferson Farfán el desafío o evitará entrar en el juego de Mario Hart?

