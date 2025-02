“¿El secreto de no trabajar y tener dinero?”: irónicos comentarios inundan video de Keiko Fujimori donde reflexiona sobre la soltería

El mensaje generó respuestas divididas entre los usuarios. Mientras algunos la apoyaron, otros la criticaron, especialmente por su pasado político. También surgieron comentarios irónicos sobre su situación económica. (TikTok: Keiko Fujimori)

Keiko Fujimori sorprendió con un mensaje alejado de la política. A través de un video publicado en sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular compartió una reflexión sobre la soltería y los cambios personales tras una ruptura. El mensaje se difundió mediante su cuenta de TikTok poco después del Día de San Valentín y del concierto de Shakira en Lima, evento al que asistió y del cual se declaró seguidora desde hace años.

En el video, Fujimori habló sobre los desafíos de empezar de nuevo y cómo enfrentó esta etapa en su vida. “Ahora que ya pasó el concierto de Shakira y el día de San Valentín, que para algunos es el día del amor y otros de nostalgia, quiero hacer algunas reflexiones sobre lo difícil que es volver a empezar”, comentó. Añadió que, aunque al principio intentó mostrarse fuerte, el proceso de adaptación no fue sencillo. “Nadie te prepara para esto. Pero claro, la vida te da sorpresas. Lo importante es qué hacemos después”, señaló en el mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

En su discurso, la excandidata presidencial afirmó que tomó decisiones que antes no se atrevía, como modificar su apariencia y adoptar hábitos más saludables. “Empecé a hacer cosas que antes no me atrevía. Cambiar de look, alimentarme de manera saludable, hacer más ejercicios”, mencionó. También reveló que, aunque tuvo ciertas dudas al cortar su cabello, lo asumió como parte de su proceso de renovación.

La hija de Alberto Fujimori enfatizó que estar soltera no significa estar incompleta, sino tener la oportunidad de crecer de manera individual. “No se trata de empezar de cero, se trata de empezar de una manera diferente”, expresó. Agregó que la familia es un pilar fundamental en esta etapa y que, si en el futuro aparece alguien en su vida, será bien recibido, pero sin apresurarse. “A todas las que están pasando algo así, ánimos y mucha fuerza. No hay un manual ni un camino perfecto, pero sí una nueva versión de ti esperándote”, concluyó.

Las diversas reacciones en las redes sociales

Antes de su reflexión, Keiko asistió al concierto de Shakira en Lima, donde fue reconocida por el público. La elección de su canción favorita, "Soltera", despertó especulaciones sobre su situación sentimental. (Composición: Infobae)

El video generó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos comentarios expresaron apoyo a su mensaje, mientras que otros cuestionaron su postura. “Chinita, por favor, Santa Mónica necesita una presidenta”, escribió una usuaria. Otro comentario indicó: “Tienes razón, Keiko... pensar más en nosotras”. Otros mensajes ironizaron sobre su situación económica. “Yo quiero saber el secreto de no trabajar y tener mucho dinero”, se lee en otro comentario.

También hubo mensajes que hicieron referencia a su pasado político. “El pueblo no olvida”, escribieron varios usuarios. Otro comentario cuestionó su experiencia laboral fuera del Congreso: “¿Cuántos trabajos ha tenido Keiko aparte de congresista?”. En medio de los mensajes divididos, también hubo quienes valoraron su reflexión. “Estar soltera nos permite sacar nuestra mejor versión, aprender a estar sola es valorarte y reafirmar tu amor propio”, comentó otra persona.

Entre otros comentarios corregidos, destacaron: “Gracias por los ánimos, seguiré tus consejos”, “Excelente reflexión, saludos desde Juliaca” y “Enséñanos cómo vivir sin trabajar y sin preocupaciones”. Sin embargo, también hubo críticas como “Keiko, mejor quédate en casa con tus hijas y olvídate de la política” y “Nunca ganes y tampoco tengas mayoría en el Congreso”.

Fanática de Shakira y su presencia en el concierto

Keiko Fujimori también es una de las asistentes al concierto de Shakira en el Estadio Nacional. Canal N

Días antes de publicar el video, Keiko Fujimori asistió al concierto de Shakira en el Estadio Nacional de Lima. A pesar de usar un gorro para pasar desapercibida, fue reconocida por el público y la prensa. Al ser consultada sobre su fanatismo por la cantante colombiana, aseguró que la sigue “desde siempre”.

Cuando le preguntaron por su canción favorita, mencionó “Soltera”, un tema cuyo mensaje resalta la independencia personal y la toma de decisiones sin ataduras a lo convencional. Su elección generó especulación sobre si era una indirecta a su situación sentimental, aunque evitó profundizar en el tema.

El video y su presencia en el concierto han generado debate sobre si se trata de un intento de acercamiento al público desde un plano más personal o si simplemente es una nueva faceta alejada de la política.