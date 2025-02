Fabio Agostini se reencuentra con Mayra Goñi y la sorprende con tierno detalle: “La mejor exnovia”

Fabio Agostini sorprende a Mayra Goñi | TikTok/@lordagostinifit

El lanzamiento de la nueva canción de Mayra Goñi fue un evento que atrajo la atención de muchos, pero uno de los momentos más sorprendentes de la noche fue la presencia de Fabio Agostini, actual concursante de ‘Esto es Guerra’. Ante la mirada atónita de los invitados, incluidos conocidos influencers y streamers, el español sorprendió a su expareja con un peluche de oso y una rosa roja. Además, no dudó en dedicarle unas emotivas palabras frente a todos.

“Nada, un regalito aquí, disfrutando con Mayra, con la mejor cantante, la mejor exnovia, la más linda que he tenido. Me alegro que seas feliz, eres muy exitosa y nada, a comerse el mundo que no engorda”, fueron las palabras de Fabio Agostini, quien se mostró visiblemente emocionado por el reencuentro con su expareja.

Fabio Agostini sorprende a Mayra Goñi con un peluche y una rosa roja en su evento. Instagram/@fabioagostinifit

El momento se tornó un tanto tenso debido a que, minutos antes de la llegada de Fabio Agostini, el streamer peruano Neutro estaba coqueteando con Mayra Goñi. Al notar la incomodidad de la situación, Fabio Agostini bromeó diciendo: “Es que yo siempre caigo de sorpresa en los momentos precisos”. Ante esto, la cantante expresó con una sonrisa nerviosa: “Estoy muy avergonzada”.

¿Cómo se conocieron?

La historia de amor entre Mayra Goñi y Fabio Agostini tiene sus raíces en 2017, cuando la cantante viajó a Europa y pidió a Flavia Laos que le presentara a nuevas personas para salir. Fue en ese contexto que la rubia cantante le habló del modelo español. Tras seguirlo en Instagram, comenzaron una amistad que rápidamente se convirtió en algo más.

“Le dije que iba, y él (Fabio) me dijo qué pena, porque yo justamente voy a Perú, ya que voy a entrar a ‘Esto es guerra’. Entonces, nos cruzamos”, recordó Mayra sobre cómo se conocieron.

Mayra Goñi y Fabio Agostini se conocieron en 2017 gracias a Flavia Laos, cuando ella viajó a Europa.

Cuando Mayra Goñi regresó a Perú, Fabio Agostini le escribió para encontrarse, y esas primeras salidas terminaron por propiciar el inicio de un romance. En 2018, la pareja hizo pública su relación, revelando que su vínculo comenzó poco después de su primer encuentro. “Es muy romántico, es muy cariñoso. Conmigo es completamente distinto, es un caballero y me trata súper bien”, detalló la artista.

Solo siete meses después de hacer pública su relación, Fabio Agostini y Mayra Goñi sorprendieron a sus seguidores al anunciar su ruptura sentimental. El español fue el primero en comunicarlo en sus redes sociales: “Anoche tuvimos una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos. Nos hemos dado cuenta de que la relación cada vez estaba más fría, más aburrida, y yo se lo comuniqué, y creo que piensa exactamente como yo”.

Fabio Agostini y Mayra Goñi anunciaron su ruptura en 2018, después de siete meses de relación.

¿Por qué se separaron?

El fin de su relación sorprendió a muchos, ya que la pareja había sido muy abierta sobre su amor. Sin embargo, el verdadero motivo de la ruptura no se conoció hasta más tarde, cuando Fabio Agostini fue consultado en el podcast ‘Com FM’ sobre los motivos detrás de su decisión. En la entrevista, el modelo español explicó que la relación se terminó debido a rumores de una posible infidelidad por parte de Mayra Goñi.

“La relación se acabó porque yo dije que quería acabarla, no aguanté más. En su momento yo dije que había escuchado cosas, no dije que fue así. Lo escuché, y es que yo tonto no soy, no me chupo el dedo”, afirmó Fabio Agostini, sugiriendo que las informaciones que recibió de amigos influyeron en su decisión.

La relación de Fabio Agostini y Mayra Goñi terminó por rumores de infidelidad.

A pesar de la ruptura, ambos siguen adelante con sus vidas profesionales. Mayra Goñi continúa desarrollando su carrera como cantante, mientras que Agostini se mantiene vigente en distintos realitys. La reciente interacción en el evento de lanzamiento de la canción de la artista demuestra que, a pesar de la separación, la relación sigue siendo cordial y de respeto mutuo.