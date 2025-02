Jossmery Toledo revela que Mayra Goñi le escribió para reclamarle por streamer Neutro: “Hay algo”

Jossmery Toledo ha revelado detalles sobre una tensa conversación que mantuvo con Mayra Goñi, relacionada con el streamer Neutro. Durante su visita al set de ‘América Hoy’, la influencer confirmó que la actriz le escribió por WhatsApp para advertirle sobre su relación con el creador de contenido. Según la expolicía, la actriz le pidió que no “le lave la cabeza” al creador de contenido, insinuando que podría haber un vínculo sentimental entre ellos.

“Yo no lo quería decir, pero Mayra Goñi me parchó por Neutro. Me dijo que no le lave la cabeza y muchas cosas más. Me dio a entender prácticamente... no sé si está con él”, declaró Jossmery en vivo.

La polémica entre ambas se intensificó luego de que Jossmery Toledo sugiriera que la relación entre Mayra Goñi y Neutro podría haber evolucionado más allá de una simple amistad. “Para que alguien te parche así y te diga que no le laves la cabeza... es porque hay algo”, afirmó la expolicía, dejando en claro que las acciones de Goñi le hicieron pensar en la posibilidad de un romance entre la actriz y el streamer.

Además de su enfrentamiento con Mayra Goñi, Jossmery Toledo mencionó que Fabio Agostini, expareja de la actriz, también estaría involucrado en esta situación. Según la influencer, Agostini podría compartir su versión de los hechos en el futuro. “Él también está metido en esto. Cuando venga, seguro lo va a contar”, señaló Toledo, sugiriendo que hay más detalles por revelar en esta compleja trama de relaciones y desencuentros.

La controversia se desató tras la reciente celebración del nuevo sencillo de Mayra Goñi, un evento en el que Neutro sorprendió a la actriz llevándole mariachis. Sin embargo, la aparición inesperada de Fabio Agostini añadió un giro dramático a la noche. El encuentro fue transmitido en vivo a través de la plataforma Kick y contó con la presencia de varias celebridades de internet, como Josi Martínez, Valentino, Flavia Laos y Alessandra Fuller, lo que aumentó aún más la expectativa en torno a este enredo.

Fabio Agostini y Mayra Goñi se reencontraron

Las declaraciones de Jossmery Toledo han puesto a Neutro en el ojo del huracán, ya que el streamer ha sido vinculado sentimentalmente tanto con Mayra Goñi como con la propia influencer. Aunque Neutro no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, la situación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores de ambas partes no han dejado de opinar sobre los posibles vínculos entre estos personajes del mundo del entretenimiento.

Jossmery Toledo y la vez que se enfrentó a Neutro

En su momento, Jossmery Toledo se pronunció tras las polémicas declaraciones del streamer Neutro sobre su viaje a Colombia, en las que él insinuó que la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú habría tenido exigencias costosas durante el viaje. Según Neutro, Jossmery mostró incomodidad al hospedarse en un Airbnb, pensando que sería una casa y no un hotel de doble habitación, y además mencionó que durante una salida nocturna, ella o su amiga pidieron un trago valorizado en 4 mil soles.

En el programa ‘Amor y Fuego’, Jossmery Toledo explicó que el viaje a Colombia fue parte de una colaboración con Neutro, quien la invitó para generar contenido en redes sociales. “Fue una colaboración porque obviamente quería pantalla, quería televisión”, afirmó la modelo, dejando claro que su participación no fue un viaje personal, sino un acuerdo profesional. Además, respecto al incidente del trago de 4 mil soles, Jossmery aclaró que fue una broma de su amiga. “La que quería trago era mi amiga y por molestar, a ver, supuestamente él se la daba de platudo. Mi amiga lo dijo de broma y él como que se asombró, se miró a la cara con el otro amigo”, detalló.