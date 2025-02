Tragedia en Real Plaza de Trujillo: cuerpos de fallecidos en aún permanecen en el interior del centro comercial

Tres muertes y más de 70 heridos se han confirmado hasta las primeras horas del sábado 22 de febrero. (Fuente: X/Alana)

Los cuerpos de al menos tres personas fallecidos todavía siguen en el interior del centro comercial Real Plaza Trujillo. Producto del colapso del techo del patio de comidas, se reporta que cuatro personas perdieron la vida y 78 resultaron heridas, entre ellas 11 menores de edad.

De acuerdo con AméricaTV, serían dos varones y una mujer quienes estarían en los escombros. El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, indicó en diálogo con Panamericana que en La Libertad no se contaba con la maquinaria necesaria para atender la emergencia.

Por su parte, la regidora de la ciudad, Sandra Trujillo, declaró que serían cuatro los cuerpos que permanecerían en el lugar, y seis que todavía seguirían con vida. “No se puede tener acceso”, señaló.

“Iba a ingresar el escuadrón canino preparado para rescate, pero lamentablemente fue interrumpido porque las discotecas que están al frente siguen operando, pese a que la Municipalidad de Victor Larco tiene una ordenanza que dice hasta las 2 de la mañana. Eran las tres de la mañana y seguían trabajando en la discoteca. El ruido aturde la función de rescate de los perritos”,

Al lugar se apersonaron el gobernador regional, César Acuña, y los ministros de Salud y Defensa, César Vásquez y Walter Astudillo.

Por el momento, la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado acerca de la tragedia, ni se ha publicado algún mensaje referente en las redes sociales de Presidencia.

Herido tuvo que ser amputado

Una de las personas que resultaron heridas tuvo que ser amputada para poder sacarla de la infraestructura destruida, según la regidora Sandra Trujillo.

“Tiene 26 años, creo que fue trasladado a las Artes, si no me equivoco. Esperemos que se recupere. Está siendo operado en estos momentos”, mencionó a los medios regionales.

¿Por qué fue clausurado el Real Plaza en el 2023?

El 27 de diciembre del 2023, cuando era alcalde Arturo Fernández, la Municipalidad de Trujillo ordenó clausurar el Real Plaza por problemas eléctricos.

“Ya se firmaron la documentación correspondiente y este lugar está cerrado, porque tenemos tableros eléctricos que están en malas condiciones. Nosotros vamos a un lugar sin saber lo que vamos a encontrar. No somos adivinos, no ponemos, no sembramos nada. Lo que se encuentra se transmite en vivo y eso es lo que hay”, declaró el entonces gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Liu.

Dos días después, el conglomerado de centros comerciales emitió un comunicado donde decían que estas observaciones “no representan ningún peligro inminente ni son causal de cierre”.

Finalmente, El 5 de enero del 2024, el Real Plaza reabrió sus puertas. En un pronunciamiento, aseguraron que habían pedido una segunda inspección.

¿Qué pudo haber causado el accidente, según Ositrán?

Francisco Jaramillo, gerente de Supervisión y Fiscalización de Ositrán, sostiene que este tipo de accidentes no deberían suceder, ya que “todas las estructuras se calculan para todas las sobrecargas, carga viva, carga muerta, nieve, viento. Todo eso está normado en el reglamento nacional de edificaciones”.

“Es el diseñador, el calculista estructural, el que tiene que calcular la sobrecarga a la cual va a soportar esa estructura. Las pocas que hemos visto, muy pequeñas, se ve que son estructuras metálicas y que habrían colapsado por el tema de sobrecarga de agua que habría soportado la cobertura”, dijo en entrevista con Canal N.

En ese sentido, menciona que se habría sobrepasado los factores de seguridad adicional que exige el reglamento. “Que se tenga que revisar los cálculos, análisis técnicos y los planos post construcción, principalmente, porque el diseñador lo puede haber hecho, un diseño correcto respetando las normas técnicas, pero en la ejecución de las obras, de repente el contratista, el ejecutor de obra no tomó en cuentas las consideraciones del diseñador”, aseveró.