Tragedia en el Real Plaza: Exalcalde de Trujillo, que clausuró el centro comercial en el 2023, hace grave denuncia

Exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se pronuncia sobre tragedia en el Real Plaza | Video: Acceso Directo

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, sostuvo que su decisión de clausurar el centro comercial Real Plaza, en diciembre del 2023, fue uno de los factores que llevaron a su destitución. Sus declaraciones surgen tras el colapso del techo del patio de comidas del establecimiento, ocurrido la noche del 21 de febrero, un hecho que ha dejado hasta el momento un saldo de al menos tres personas fallecidas y más de 70 heridos, entre ellos 11 en estado grave.

Grave denuncia

En una entrevista con Acceso Directo, Fernández afirmó que tras la clausura del centro comercial recibió presiones por parte de congresistas, entre ellos Diego Bazán, lo que derivó en su salida del cargo. “¿Lo clausuré? Claro. Y se me fueron encima los congresistas, entre ellos Diego Bazán. Inmediatamente me informaron que eso sirvió para que paguen al jurado y me saquen de la alcaldía”, expresó.

El exburgomaestre recordó que en su momento ordenó la clausura del centro comercial debido a deficiencias estructurales y sostuvo que lo adecuado hubiera sido su demolición. “Yo cerré. Yo dije que tenía que demolerlo porque estaba mal. Porque yo he conocido otros centros comerciales en Europa y eso está bien”, agregó, enfatizando que su gestión no favoreció intereses privados.

Arturo Fernandez, exalcalde de Trujillo, se pronuncia por tragedia en el Real Plaza | Foto captura: Agencia Andina

En relación con la tragedia, Fernández cuestionó la respuesta de las autoridades y lamentó que no hubiera ambulancias disponibles al momento del colapso. Además, insinuó que existen posibles vínculos entre autoridades municipales y el centro comercial, señalando que el Real Plaza prestaba camionetas a la Municipalidad de Trujillo.

También mencionó al excongresista Luis Valdez y al actual alcalde de Trujillo, Mario Reyna, en relación con obras ejecutadas en el centro comercial, sugiriendo que se investigue su participación. Ante la pregunta de si el actual burgomaestre de Trujillo es accionista del Real Plaza, Fernández respondió: “Sí, claro”, aunque no ofreció pruebas para sustentar esta afirmación.

Es necesario mencionar que, de acuerdo con un comunicado emitido por Real Plaza en enero de 2024, el centro comercial señaló que el municipio de Arturo Fernández autorizó la reapertura de sus instalaciones tras haber corregido las observaciones realizadas, relacionadas específicamente con las instalaciones eléctricas.

“En esta segunda inspección, se constató el perfecto estado de todas nuestras instalaciones, especialmente las que se refieren a la parte eléctrica de nuestro centro comercial”, menciona el comunicado.

Por su parte, el actual alcalde de Trujillo, Mario Reyna, señaló anoche que aún es prematuro determinar las causas exactas del colapso. “Habría que esperar, para que los especialistas hagan el análisis del estudio, qué es lo que ha pasado. Por ahora, lo importante es hacer la búsqueda y rescate de las personas, los niños que pueden haber quedado atrapados”, declaró en RPP Noticias.

En la búsqueda de responsables

Alcalde de Trujillo anuncia protestas contra César Acuña si no da dinero para la ejecución de 25 obras públicas. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Mientras tanto, los equipos de bomberos y personal de emergencia continúan trabajando en el lugar del colapso, con la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros.

La Fiscalía de Trujillo ha iniciado diligencias en el centro comercial Real Plaza. A través de un comunicado en sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo se encuentra en el lugar realizando investigaciones contra los posibles responsables del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Además, la Fiscalía dispuso el levantamiento de los cadáveres y la verificación del estado de salud de los heridos trasladados a distintos hospitales de la ciudad. En el sitio de la tragedia también está presente el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de La Libertad, supervisando las acciones de los fiscales a cargo del caso.

Autoridades viajan a Trujillo para atender emergencia

El ministro de Salud, César Vásquez, informó que, según un “reporte extraoficial”, el colapso del techo en el Real Plaza Trujillo ha dejado tres fallecidos. No obstante, aclaró que la cifra oficial se confirmará una vez que concluyan las labores de rescate. Asimismo, anunció que se encuentra en el Grupo Aéreo N° 8 junto a otros ministros, rescatistas y médicos emergenciólogos, listos para viajar a Trujillo en dos aviones. Su misión es coordinar las acciones de rescate y, en caso necesario, trasladar a los pacientes más graves a Lima para recibir atención médica especializada.