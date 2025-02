Aspec: Real Plaza deberá pagar indemnización millonaria, ¿quiénes serían compensados?

El Real Plaza ha señalado que atenderá todos los gastos de las víctimas afectadas por la tragedia del colapso del puente. ¿Pero quiénes deben ser compensados económicamente? - Crédito Difusión

La tragedia del colapso del techo del Real Plaza Trujillo va dejando ya cuatro muertos, más de 70 heridos y decenas de daños materiales. ¿Pero cuál es la real magnitud de los afectados? No solamente son las personas dañadas físicamente.

Infobae Perú conversó con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), para saber no solo qué deben hacer los consumidores que han sido afectados, sino también la magnitud de todos los que deberán ser compensados por esta tragedia.

“Lo que exige Aspec son compensaciones justas, a las víctimas y sus familias. Eso es básico, sobre todo porque hay muertos. (...) La indemnización tendría que ser millonaria”, sostiene el presidente de la asociación.

Tragedia en el Real Plaza Trujillo dejó cuatro fallecidos y más de 70 heridos

Los daños del Real Plaza Trujillo

Para Aspec los afectados por el colapso del techo del Real Plaza Trujillo no son solamente los directamente dañados físicamente. El suceso implica que los consumidores y trabajadores que asistían a este ambiente supuestamente seguro han tenido que pasar por este evento traumático, ya sea que hayan sido heridos directamente, que hayan presenciado a un familiar herido o fallecer, o que tan solo hayan estado presentes durante la tragedia.

“Las personas tienen que ser indemnizadas y suponemos que debe haber una póliza de seguros que se activa en estos casos. (...) Las personas que han sido heridas tienen que obviamente ser atendidas a todo costo por el centro comercial en los centros de atención de la salud”, señala Crisólogo.

Pero esta compensación de los heridos no debe venir únicamente para atender las heridas, sino también para seguir el proceso de rehabilitación que necesiten los afectados. “De repente ha habido una persona que se ha fracturado la pierna. Entonces a esa persona hay que atenderla y todo. Pero, además, el centro comercial tiene que encargarse de este, de mantener el tratamiento hasta que la pierna esté recuperada”, opina el presidente de Aspec.

Real Plaza Trujillo había sido clausurado en el 2023, cuando Arturo Fernández era alcalde. - Crédito Composición Infobae/MTP/Andina

Inclusive los daños emocionales deben ser atendidos. “Pueden haber personas que han sufrido daño emocional. No necesariamente tiene que ser un trauma físico, pero si has visto que tu pariente ha fallecido, te traumas de por vida. Entonces esa persona amerita un tratamiento psicológico”, agrega.

Y esto no incluye solamente a los consumidores y clientes del centro comerciales, sino también a los trabajadores y empresas dentro del local. Porque inclusive si no has sufrido daño, el evento es traumático tan solo al estar dentro del centro comercial. Si bien lo importante en este momento son las vidas humanas afectadas, Aspec señala que también luego el centro comercial debe responder por las pérdidas económicas de las tiendas que se encuentran dentro de las instalaciones, que no podrán operar, que tuviera mercancía que pierdan, y las transacciones que iban ser realizadas y que ahora no se podrán.

“Por supuesto que se han producido daños económicos y daños materiales físicos. Todo eso es inevitable. Pero si la empresa no lo quiere [indemnizar] voluntariamente, se va a tener que enfrentar a varias demandas judiciales”, reveló Cáceres.

Real Plaza cierra todos sus locales a nivel nacional en señal de duelo

Real Plaza cierra por duelo

Como se sabe, todos los locales del Real Plaza a nivel nacional han sido cerrados por “duelo y solidaridad con las víctimas” por parte de la administración; sin embargo, el presidente de Aspec coincide en que estos establecimientos deberían ser cerrados mientras se realiza la revisión correspondiente para no poner en riesgo a los usuarios.

Mientras el Real Plaza Trujillo ha sido clausurado indefinidamente, los otros establecimientos a nivel nacional han sido cerrados por las misma administración solo por este sábado 22 de febrero. Si bien el gerente general Misael Shimizu ha informado en RPP que la empresa hará su propia investigación para definir las razones del colapso, no se ha informado si habrán revisiones a otros establecimientos.