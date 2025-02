Municipalidad de Lima demuele parte de iglesia San Roque de Surco en pleno culto para el paso de la Vía Expresa Sur

MML demuele parte de la parroquia San Roque de Surco en plena misa para el paso de la Vía Expresa Sur - Exitosa

En un hecho que ha generado incomodidad entre los feligreses, la Municipalidad de Lima (MML) inició la demolición de una parte de la parroquia San Roque, ubicada en el distrito de Surco, como parte de los trabajos de recuperación de espacios para la construcción de la Vía Expresa Sur. Las labores comenzaron en horas de la mañana de este viernes 21 de febrero, mientras se realizaban actividades religiosas en la iglesia.

La intervención afecta áreas específicas de la parroquia, como una capilla secundaria, el patio central, un quiosco utilizado para ventas y un biohuerto que formaba parte del espacio exterior. Sin embargo, el templo principal y la capilla de adoración perpetua, que permanece abierta las 24 horas, no serán impactados por las obras. La maquinaria pesada ya se encuentra en el lugar, y se han marcado las zonas que serán demolidas, lo que ha generado preocupación entre los asistentes habituales de la iglesia.

La demolición ha causado malestar entre los feligreses, quienes se encontraban orando en la capilla de adoración perpetua cuando las máquinas comenzaron a operar. Algunos de los fieles salieron del recinto al escuchar el ruido de los trabajos y se encontraron con el equipo de la municipalidad iniciando las labores de demolición. Aunque el sacerdote de la parroquia estaba al tanto de que estas acciones se llevarían a cabo, no se le había informado con precisión la hora exacta.

Uno de los puntos que más preocupa a los feligreses es la cercanía que tendrá el templo principal con la futura autopista. En el lugar no se observa un espacio significativo para una berma o una vereda que separe la iglesia de la vía, lo que podría afectar las actividades religiosas y la tranquilidad del lugar.

López Aliaga se comprometió a construir columnas

De acuerdo con Panamericana, el alcalde Rafael López Aliaga se comprometió en que se construyan columnas y rejas de la iglesia pueden ser construidas en una zona cercana de Surco.

Este será el quinto y último periodo de recuperación de espacios, según la Municipalidad de Lima. En total serán 5 kilómetros.

Avances en la recuperación de espacios

La Municipalidad de Lima ha señalado que esta intervención forma parte de los esfuerzos para completar el 100% de la recuperación de los terrenos necesarios para la construcción de la Vía Expresa Sur, un proyecto que abarcará cinco kilómetros. Según los representantes de la MML, con la demolición de esta área de la parroquia San Roque, se alcanzará el objetivo de liberar todos los espacios requeridos para la obra.

La gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la municipalidad indicó a Buenos Días Perú que el próximo domingo se realizará una conferencia de prensa en la que el alcalde, junto con el presidente del directorio de Emape, anunciará los detalles técnicos y el inicio oficial de los trabajos de construcción. Durante este evento, se espera que se informe sobre la empresa encargada de ejecutar la obra, así como el presupuesto asignado.

Inauguración de los primeros 4 kilómetros de la Vía Expresa Sur. Captura: Municipalidad de Lima

Cuándo estaría lista la Vía Expresa Sur

En octubre del 2024, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que, desde su perspectiva, el actual burgomaestre de la ciudad, Rafael López Aliaga, no podría ejecutar la Vía Expresa Sur durante su mandato que vence el próximo año.

“Este es un reto inmenso, y yo creo, y casi lo puedo afirmar en este minuto, que el alcalde López Aliaga no va a poder hacer la obra durante su mandato, por varias razones”, dijo en conversación con Canal N.

“Primero no tiene el expediente técnico, lo hemos visto, no hay un trazo definitivo, no tiene noción de por donde va a pasar la obra o la vía, finalmente, la cantidad de interferencias, los procesos de expropiación demoran, toman muchísimo tiempo”, añadió.

El proyecto de la Vía Expresa Sur en Lima está diseñado para ampliar la infraestructura vial de la capital, facilitando la conexión entre los distritos del sur y el centro de la ciudad. Este proyecto comenzó a gestarse desde hace más de una década como parte de los planes de expansión y mejora del transporte urbano. La iniciativa contempla un tramo desde la avenida Paseo de la República hasta la Panamericana Sur, pasando por Surco y San Juan de Miraflores, con túneles y vías rápidas. La obra busca reducir tiempos de desplazamiento y descongestionar el tráfico en rutas claves de la ciudad.