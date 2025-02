Colegio PNP en el Callao exige S/700 para iniciar el año escolar: padres son obligados a retirar a sus hijos si no pagan

Colegio del Callao coacciona a padres de familila con pago de 700 soles para que sus hijos puedan estudiar | Video: ATV

Un grupo de padres de familia de la I.E. PNP Juan Ingunza Valdivia en Callao han expresado su malestar ante la exigencia de un pago de 700 soles para poder matricular a sus hijos en el presente ciclo escolar. “Y si no lo pagamos, tenemos que retirar a nuestros hijos (del centro educativo). Nos han obligado así”, mencionó una madre de familia.

Según los denunciantes, miembros de la APAFAS (Asociación de Padres de Familia) del centro educativo administrado por la Policía Nacional del Perú (PNP), los obligan a pagar dicho monto, que fue anunciado durante una asamblea como parte de un proyecto destinado a mejorar la calidad educativa de los estudiantes.

Sin embargo, los padres de familia aseguran que en años anteriores, cuando se les pedía una cuota mínima mensual, nunca vieron una mejora en el mantenimiento de la infraestructura. Además, ahora no han mostrado ningún documento oficial que justifique o respalde la naturaleza de dicho cobro. “Es demasiado. Es un robo”, expresaron.

Una institución educativa de la Policía Nacional es acusada de cobros indebidos y condicionar la matrícula | Foto composición: Infobae Perú

“Miren la fachada del colegio, todo un desastre. Ni siquiera las plantas, las áreas verdes (están en buen estado), los baños están rotos”, describe una mujer quien compartió un video donde una autoridad de la institución le impidió el uso de los servicios higiénicos tras mencionarle que ni siquiera había agua potable en los baños.

Otros padres aseguran que este cobro de 700 soles representa una carga económica insoportable, especialmente en un contexto económico ya complicado. “Si gano el sueldo mínimo, ¿con qué me quedo?, ¿qué útiles le compro a mi hijo?, ¿qué comida le doy?”, señaló uno de los padres, visiblemente preocupado por el impacto de esta medida.

Una actitud déspota y coaccionada

Un reportero de ATV llegó hasta el lugar para intentar obtener la versión del director del plantel, el Cmdte. PNP. Alex Mori Torres. Sin embargo, una mujer encargada de la puerta de acceso de la institución, visiblemente molesta, expulsó al periodista del lugar, impidiendo cualquier contacto con las autoridades del centro educativo.

“A mí qué me importa, no me interesa, ¡fuera!”, se le oye decir a la trabajadora del plantel ante el pedido del reportero para poder entablar una entrevista con la autoridad de la institución.

Foto captura: WhatsApp

Además, los denunciantes compartieron con ATV algunas capturas de WhatsApp que evidencian la coacción ejercida por los miembros de la APAFAS y por la misma directiva del colegio Juan Ingunza Valdivia. En los mensajes, se solicita a los padres realizar el depósito de los 700 soles en una sola cuota, sin posibilidad de fraccionar el pago. “Nada que tengo tanto y voy dando tanto”, mencionan los padres en relación a la presión que sienten para cumplir con el pago.

En las conversaciones también se lee un mensaje explícito de intimidación: “Los padres de familia que no estén de acuerdo, pueden retirar a sus hijos del colegio, porque detrás de la vacante de tu hijo, hay otros que quieren ingresar y pagar, hasta donar cosas”, amenazan.

Los padres exigen la intervención del Ministerio de Educación (Minedu) para frenar estos abusos y garantizar el derecho a la educación de sus hijos.

Historial del Ingunza y sus cobros indebidos

No es la primera vez que la I.E. PNP Juan Ingunza Valdivia del Callao enfrenta este tipo de denuncias por cobros indebidos que se han ido incrementando en cada inicio del año escolar. En el 2018, fue denunciado porque obligaban a los padres a un pago de 350 soles como donativo para la APAFAS y a la entrega de declaraciones juradas comprometiéndose a pagar cuotas mensuales. Si no lo hacían, debían ceder la vacante de sus hijos para otros nuevos ingresos.

Según un reporte de Punto Final, hasta julio de ese año, el monto obtenido bajo esta modalidad en este colegio fue de 271 mil soles.

La Defensoría del Pueblo instó a la ciudadanía a no dejarse engañar y a denunciar los cobros indebidos, que violan el derecho a la educación gratuita. Exigió una intervención efectiva de las autoridades educativas para garantizar la gratuidad, y recordó que los problemas de infraestructura deben ser atendidos por el Estado, sin que los acuerdos entre padres y autoridades condicionen el proceso de matrícula.

¿Cómo y dónde denunciar cobro indebidos en colegios?

Los padres de familia de la Región del Callao pueden denunciar este tipo de casos, ya sea acudiendo a la Oficina Defensorial del Callao, sito en la avenida La Marina 1120 – La Perla, o llamando al teléfono (01) 311-0310 o a la línea gratuita 0800-15170.