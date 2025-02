Zazza el Italiano revela lo más duro que vivió en los barrios más peligrosos de Perú: “Una de las cosas más absurdas que he visto en toda mi vida”

Zazza el Italiano decidió explorar barrios peligrosos y compartir su experiencia en YouTube, mostrando realidades que suelen permanecer ocultas. (Infobae: Jazmine Angulo)

En el Perú, la violencia es un problema estructural que afecta tanto a las grandes ciudades como a las zonas rurales. La delincuencia organizada, el sicariato y los enfrentamientos entre bandas han aumentado en los últimos años, generando una sensación de inseguridad entre los ciudadanos. Según diversos informes, las extorsiones y los robos han incrementado, mientras que los esfuerzos por combatir estos delitos aún no logran resultados significativos.

En este contexto, el youtuber Zazza el italiano, decidió viajar al Perú para explorar algunos de sus barrios más peligrosos. Su canal de YouTube se ha convertido en un testimonio de las realidades urbanas que muchas veces no son visibles para el público general. En entrevista con Infobae Perú, compartió detalles sobre su experiencia y el motivo por el cual decidió adentrarse en estos lugares.

El influencer relató que, al iniciar su carrera en YouTube, intentó hacer contenido de retos y entretenimiento, pero los resultados no fueron los esperados. Tras varios meses sin éxito, decidió cambiar su enfoque y explorar barrios de alto riesgo. “Me gusta viajar y estar solo, así que pensé en entrar a estos lugares y ver qué pasaba”, comentó.

“¡Acompáñame a descubrir los barrios más peligrosos del mundo!”, dice en su canal, donde documenta su paso por distintos entornos marcados por la delincuencia y la pobreza. Antes de dedicarse a esta actividad, trabajaba como coctelero y ayudó a un amigo con un canal de viajes. Fue en ese proceso que descubrió su pasión por contar historias a través de videos.

Su método de trabajo consiste en documentar sin hacer juicios de valor. “No estoy ahí para decir qué está bien o qué está mal”, afirmó. Aunque estuvo en situaciones de peligro, aseguró que su intención no es romantizar la criminalidad, sino ofrecer una mirada directa de lo que ocurre en estos sectores.

El recorrido por el Perú: violencia, precariedad y resistencia

El youtuber asegura que su intención no es romantizar la criminalidad, sino mostrar una realidad que muchos desconocen. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

Durante su recorrido por el Perú, visitó varias localidades consideradas peligrosas, entre ellas Trujillo, El Callao, Manzanilla y La Rinconada. Esta última lo sorprendió por las condiciones extremas en las que viven sus habitantes. “Es una de las cosas más absurdas que he visto en toda mi vida. He pasado situaciones muchísimo más miedosas, pero físicamente ha sido el reto más duro, en absoluto”, relata.

“Todo es monocolor, todo gris, todo negro. El suelo está cubierto de botellas de plástico, basura en cada esquina. Las personas tienen las manos destrozadas por romper piedras, la mirada es desconfiada”, describió.

La altitud y el clima también fueron un desafío. La falta de oxígeno lo llevó a modificar sus planes. “Pensaba dormir ahí una noche, pero a las cuatro de la tarde ya no aguantaba más. Me tuve que ir porque sentía que algo me iba a pasar”, narró. En comparación con otros lugares que ha visitado, como Kensington en Filadelfia, señaló que La Rinconada es un caso único por su combinación de aislamiento, condiciones precarias y violencia.

La percepción de la inseguridad en el Perú

El youtuber notó que en varias zonas del país, las personas le advertían sobre el peligro inminente. En lugares como Manzanilla, algunos ciudadanos lo detenían en la calle para aconsejarle que no continuara su camino. “Me decían ‘no vayas ahí, ahí te va a pasar algo’”, recordó. Comentó que en Perú no sintió el mismo nivel de peligro que en otras naciones, pero sí percibió una población preocupada por la delincuencia.

El Callao fue una de las zonas que más le recomendaron visitar. Con el apoyo de un guía local, recorrió el área y afirmó que, aunque la estructura delictiva es evidente, no vivió momentos de gran tensión. “Creo que las cosas ahí se mueven a otro nivel, no es algo que veas en la calle, pero si te quieren hacer algo, te lo hacen”, explicó.

A pesar de haber concluido su serie de videos sobre el Perú, sus experiencias continúan generando debate sobre la inseguridad en el país. Su contenido ha permitido que muchas personas conozcan de cerca la realidad de barrios marcados por la violencia y la precariedad, sin filtros ni ediciones que suavicen la crudeza de lo que ahí sucede.

Percepciones sobre la seguridad en América Latina

El influencer italiano recorrió zonas de alto riesgo en Perú y relató su experiencia con la violencia y la precariedad. (Composición: Infobae)

Zazza evalúa la peligrosidad de los lugares que visita con base en su experiencia. En la entrevista con Infobae Perú, afirmó: “Te puedo decir de 1 a 10, le daría un nivel siete de peligro a Perú. Pongo por encima seguramente a Ecuador, a las villas argentinas, algunas zonas de República Dominicana y ciertas partes de Colombia. Hay que hacer las cosas con cuidado, moverse sin llamar demasiado la atención. Pero cuando tomas ciertas precauciones, puedes moverte con relativa tranquilidad”.

Su método para evaluar la seguridad de un barrio depende de las sensaciones que experimenta. “No hay ningún barrio que haya grabado donde me hayan dicho: ‘Ve sin problemas, aquí no pasa nada’. Siempre hay advertencias. Pero yo voy dependiendo de cómo me siento en el lugar”, explicó.

Para ingresar a lugares considerados peligrosos, Zazza emplea dos estrategias: acompañarse de personas del sitio o contratar guardaespaldas privados. En el primer caso, confía en que, al estar con personas que dominan el territorio, su seguridad está garantizada. En el segundo, busca explorar zonas de riesgo con menor limitación, pues cuenta con protección armada.

“Intento medir el peligro con lo que siento en el estómago. No es algo que pueda explicar. En algunos momentos decido forzar un poco la situación, pero depende de cada caso. Algún día me voy a equivocar, ya lo sé”, comentó.

El impacto de su contenido y las críticas

Detrás del apelativo ‘Zazza el italiano’ se encuentra Federico Zompichiatti, un joven que estudió Comercio Internacional en la Universidad de Milán, sin presagiar que la vida lo llevaría a recorrer caminos que pocos se atreven a transitar. El contenido de Zazza genera debate. Algunos internautas valoran su trabajo por visibilizar problemas sociales, mientras que otros lo critican por centrarse en los aspectos negativos de los países que visita. “No voy a un país para dejarlo en ridículo. Son lugares con cosas maravillosas, pero también es importante mostrar lo que ocurre en ciertas zonas”, respondió.

Su video “Me infiltro en las carreras ilegales de Lima - El Fast & Furious peruano” despertó curiosidad entre los internautas, pero fueron sus producciones sobre la drogadicción en Manzanilla y el crimen en Trujillo las que realmente generaron impacto. En Trujillo, expuso la dinámica de “Los Pulpos”, un grupo criminal con presencia en la ciudad. También documentó la vida de una persona en situación de calle en Lima, cuyo video permitió que sus hijos, tras años sin contacto, pudieran ubicarlo. “Les envié la ubicación exacta donde lo grabé. A veces, algo que empieza como entretenimiento puede terminar ayudando a alguien”, indicó.

(Composición Infobae: Joan Cortadellas (El Periódico) / Zazza el italiano)

Futuro del canal y nuevos destinos

Zazza planea continuar con su proyecto y expandir su contenido a nivel mundial. En el corto plazo, visitará Chile, Venezuela y Brasil. Posteriormente, tiene interés en explorar Rusia, Estados Unidos y Asia, con la intención de documentar realidades distintas.

A largo plazo, prevé reducir su exposición a situaciones de riesgo y desarrollar otros proyectos. “En unos años voy a tener una familia, hijos, y no quiero seguir exponiéndome tanto. La idea es abrir otros negocios que me permitan vivir sin depender del canal”, mencionó.

Finalmente, su meta es producir contenido para plataformas como Netflix o HBO, donde podría desarrollar una serie sobre los barrios más peligrosos del mundo con una organización más estructurada.

Sobre el futuro de la sociedad, el youtuber se muestra realista. “Pensar que se puede erradicar la violencia de la naturaleza humana es absurdo. Siempre ha existido y siempre existirá. Lo que se puede hacer es regularla para minimizar el daño. La esperanza está en que los países mejoren con el tiempo”, concluyó en la entrevista con Infobae Perú.