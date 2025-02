Este es el segundo país más admirado por los peruanos y por qué anhelan tener un gobierno similar

Este país es uno de los más admirados por los peruanos. (Foto: Facebook/Composición)

La percepción de los peruanos sobre los países del mundo ha cambiado. De acuerdo con la última encuesta nacional de Datum Internacional, El Salvador ha alcanzado el segundo lugar en la lista de países más admirados por los connacionales, con un 13% de preferencia, solo detrás de Estados Unidos (16%).

El dato llama la atención porque deja de lado a naciones tradicionalmente valoradas como China (7%), España (7%) y Japón (5%). La lista también incluye a Canadá (5%), Brasil (3%), Chile (3%), Suiza (2%), Argentina (2%) y México (1%). Un 15% mencionó “otros países” y un 13% indicó que no sabe o no tiene una preferencia clara.

Pareciera que el crecimiento de El Salvador en la percepción de los peruanos no es un hecho aislado. En la misma encuesta, se revela que el gobierno de Nayib Bukele es el modelo político que genera mayor simpatía en el Perú, con un 55% de aprobación, por encima de cualquier otro país. La relación entre ambos datos es evidente y refuerza la imagen del mandatario salvadoreño como una figura con impacto en la opinión pública peruana.

Nayib Bukele: ¿la clave del fenómeno?

El Salvador ha sido noticia en los últimos años por las políticas de seguridad implementadas bajo el gobierno de Nayib Bukele, quien ha llevado a cabo medidas drásticas para combatir la criminalidad en su país. Este modelo ha sido ampliamente difundido en la región y parece haber calado en la percepción de los peruanos, quienes han situado al país centroamericano en un lugar destacado dentro de sus preferencias.

El respaldo a la figura de Bukele se refleja en la encuesta cuando se pregunta sobre la simpatía hacia distintos modelos de gobierno. Mientras El Salvador lidera con un 55%, Argentina aparece con un 27%, Brasil con un 14% y Chile con un 9%. En el otro extremo, Venezuela recibe el menor nivel de simpatía, con solo un 7%.

Esta tendencia también se vincula con la visión de los peruanos sobre qué países deberían fortalecer lazos comerciales con el Perú. En este aspecto, Estados Unidos lidera con un 42%, seguido de China con un 40%. Más atrás aparecen Japón (8%), Brasil (6%), Chile (6%), España (5%) y otros países con menor porcentaje. Rusia, Argentina, Colombia y México también figuran en la lista, aunque con menor preferencia.

Amistades internacionales y oportunidades económicas

En la percepción de cercanía y relaciones internacionales, la encuesta de Datum revela que Argentina es considerado el país más amigo del Perú, con un 18% de menciones. Le siguen Estados Unidos (10%), Bolivia (9%), China (6%) y Ecuador (4%). Otros países mencionados incluyen México, España, Colombia, Brasil y Venezuela, aunque en porcentajes menores. Un 26% de los encuestados no supo responder o no identificó a un país en particular.

Por otro lado, la inversión extranjera es otro de los aspectos abordados en el estudio. Cuando se consulta sobre qué países deberían invertir más en el Perú, los encuestados mencionaron a Estados Unidos, China, Canadá, Brasil y España como los principales candidatos.

Pero, ¿en qué sectores debería destinarse esta inversión? La prioridad para los peruanos es clara: la agricultura y la agroindustria lideran con un 38% de preferencia. Le siguen la salud (24%), la industria (10%) y la minería (15%). Otros sectores mencionados incluyen educación, tecnología, turismo, pesca y banca, aunque con menor incidencia.

Los resultados de la encuesta de Datum han revelado un cambio en la percepción global de los peruanos. El Salvador, un país que hasta hace unos años no figuraba en estas listas, ha logrado posicionarse como un referente de admiración entre los peruanos, impulsado en gran parte por la figura de su presidente y sus políticas de seguridad.