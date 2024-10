“Era evidente que no podía dar cuenta de los temas”: Jaime Villanueva siembra nuevas dudas sobre las tesis de Patricia Benavides

Nuevas declaraciones de quien fue la mano derecha de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, comprometen a la exfiscal suprema. En una reciente entrevista, el ‘Filósofo’ se pronunció respecto a las tesis que presentó la magistrada para obtener una plaza como fiscal suprema titular.

El exasesor de Benavides Vargas prefirió no asegurar si la magistrada habría mandado a hacer su desaparecida tesis doctoral. “Yo no puedo asegurar si se la hicieron, lo que sí puedo decir es que era evidente que no podía dar cuenta de los temas que trataba la tesis”, expresó en el programa Milagros Leiva Entrevista de Willax.

Asimismo, confirmó que el abogado Norvil Cieza Montenegro fue asesor y miembro de jurado de tesis de Patricia Benavides y que, tras el nombramiento de la magistrada como titular del Ministerio Público, él fue designado como gerente central de la Escuela del Ministerio Público.

“El señor Cieza trabaja en la Escuela del Ministerio Publico, él aparece como asesor de Patricia Benavides y como miembro de jurado de tesis de Patricia Benavides. Cuando Patricia Benavides llega como fiscal de la Nación lo nombra como gerente central de la escuela del ministerio publico”, indicó.

La intervención de Andrés Hurtado

La periodista le consultó sobre la posible actuación del conductor de televisión, hoy preso de manera preventiva, Andrés Hurtado en el asunto relacionado con la tesis doctoral de Benavides. Villanueva Barreto evitó referirse directamente al tema, ya que aún no ha brindado su declaración ante Fiscalía sobre este asunto, pese a que ya ha sido citado para los próximos días para prestar su testimonio.

“[¿Vio a ‘Chibolín’ en el despacho de Benavides?] No en su despacho, sino en un despacho en el piso 8″, señaló.

Sin embargo, corroboró que Hurtado y Benavides se habrían reunido hasta en dos oportunidades. También, recordó que la oficina de Miguel Vegas Vaccaro, quien fue designado por la inhabilitada como fiscal adjunto supremo de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, se encontraba en ese nivel del edificio del Ministerio Público.

Como se recuerda, Hildebrandt en sus Trece reveló que las tesis con las que Benavides obtuvo su maestría titulada “La pensión de alimentos según la nueva legislación civil en el Perú” y sustentada en julio de 2008; así como su doctorado: “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas” expuesta en diciembre de 2009, están desaparecidas, a pesar de que la Universidad Alas Peruana le concedió una mención magna cum laude, un rendimiento académico destacado.

Actualmente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) investiga a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por sus estudios de maestría y doctorado.

Rafael Vela y su conexión con Salas Arenas

El ‘Filósofo’ cuestionó que no se haya desbloqueado el teléfono de Janet Talavera, exasesora de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, quien sería el nexo entre el fiscal Rafael Vela y el presidente de la JNE, Jorge Salas Arenas. Este dispositivo contendría todas las pruebas respecto a una presunta interferencia en el último proceso electoral del 2021.

“¿Por qué no abren el celular de la señora Janett Talavera? Hace cinco años ese celular está ahí. Otros celulares se hacen en tiempo récord y ese no. Si quieren pruebas, ahí están las pruebas”, señaló.

En ese sentido, denunció que en una de sus visitas al Ministerio Público para brindar su declaración, vio al gerente de Peritajes, Alfredo Navarro, salir de la oficina del fiscal supremo Pablo Sánchez, a pesar de que Navarro tendría un “interés directo” en el contenido de dicho teléfono.

“Yo ya no se si ese celular lo habrán manipulado o no. Yo he dicho el señor Alfredo Navarro es muy cercano a Pablo Sánchez, quien fue su asesor, es gerente de la Gerencia de Peritajes. La semana pasada cuando yo declaraba en la Fiscalía, en el piso 8 donde está la oficina de Pablo Sánchez, yo he visto salir a Alfredo Navarro de la oficina de Pablo Sánchez. ¿Qué hace el gerente de peritaje saliendo de la oficina de una persona que tiene interés directo en ese celular? Es algo que se debería investigar”, narró en Willax TV.

"Jaime Villanueva no conoce sobre cómo se originó el caso Cócteles", abogado del exfuncionario de Patricia Benavides desmitió a defensor de Fuerza Popular. Composición Infobae.

En esa misma línea, destacó que si el fiscal Vela fuera inocente de las acusaciones respecto a supuestas coordinaciones con José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti, como dice ser, debería estar “interesado en deslacrar ese teléfono”.

Como se recuerda, el fiscal Rafael Vela acusó a Villanueva de actuar como un “operador político” y de mentir en sus declaraciones que motivaron nuevas investigaciones en su contra y la de su colega Domingo Pérez. A esto, Villanueva respondió señalando que las acusaciones del magistrado podrían tratarse de una “proyección” de Vela.

Por otro lado, descartó haber tenido contacto con alguno de los señalados, más allá de un saludo cortés con Vela en el ascensor de la Fiscalía.